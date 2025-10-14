Mirtha Uribe recordó el duro revés que vivió tras ser sancionada por dopaje: “Del IPD no supe nada, fue triste y deprimente”

El exjugadora nacional señaló que muy pocas compañeras la escribieron en dicho momento. (Video: Sebastián Del Solar).

En 2016, la selección peruana de vóley disputó el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Río. El elenco nacional dirigido por el brasileño Mauro Marasciulo realizó una escala de 12 horas antes de viajar hacia Tokio, sede de la competencia preolímpica. El sexteto peruano no se hizo con el pasaje a Río de Janeiro y recibió una nueva mala noticia: dos de las pruebas antidopaje realizadas en la capital japonesa resultaron positivas.

Mirtha Uribe fue una de las señaladas por el órgano de control de la Federación Internacional de Voleibol. Nueve años más tarde, la ahora voleibolista de Olva Latino contó el proceso de conocimiento de la sanción. “Almorzamos y cenamos en México. Llego a Japón, nos hicieron el examen y jugamos el torneo. Todo normal”, concedió la bloqueadora de 40 años en ‘Entre Ceja y Ceja’.

El equipo no consiguió el pase a las Olimpiadas de Río y a su llegada a Lima, ‘Tita’ fue notificada por el médico de la selección peruana. El doctor le informó el positivo en doping tras la presencia de clembuterol, una sustancia prohibida en el deporte de alto rendimiento por sus usos anabolizantes.

“¿Cómo voy a dar positivo en doping si yo no tomo ni pastilla?, le dije”, fue la reacción de la exjugadora de Alianza Lima. El galeno del combinado nacional agregó que la dosis encontrada en su organismo era baja y podría deberse a una contaminación alimentaria. En ese sentido, la voleibolista peruana regresó al país ‘azteca’ para probar su punto.

“Visité el lugar donde comí. La carne que había comido en el restaurante era la contaminada, en bajas dosis contenía el clembuterol. Yo presenté la prueba e igual me sancionaron. Me dieron un ‘jalón de orejas’: un año”, expresó con indignación por el prolongado tiempo fuera de competencia.

“Tú quedas como un drogadicto y ni siquiera tomaba pastillas para el dolor de cabeza”, sumó. Más adelante, la entonces capitana del sexteto peruano se refirió sobre el papel de las autoridades deportivas en su caso: “El Instituto Peruano del Deporte (IPD) me dejó sola. Nunca supe nada del IPD. La Federación me dio un trabajo después. No podía entrenar, ni jugar. Era triste y deprimente”.

Opinión sobre Ángela Leyva

Para Mirtha Uribe, Ángela Leyva no es la voleibolista más destacada de la selección actual que dirige Antonio Rizola. ‘Tita’ aseguró que la jugadora del Beşiktaş de Turquía ha alcanzado la madurez y estabilidad para erigirse como una “jugadora potente”.

Sin embargo, advirtió que “hoy en día tenemos buenas puntas”. En esa línea, exhortó a las jugadoras de la selección a “animarlas” para que se atrevan a incursionar en el extranjero. “Esta selección me gusta”, agregó sobre el equipo de Antonio Rizola.

Consultada sobre una posible rencilla, la bloqueadora de Olva Latino evocó la disputa generada por los medios de comunicación sobre quién debía ser la capitana del equipo. “Tonterías”, declaró sobre el tema. “Ella tiene que respetar la jerarquía de una jugadora porque Ángela ha estado desde chiquita con nosotras”, añadió.

Acerca de su carácter, aclaró: “A veces dicen que uno es difícil, pero uno es así porque intenta poner disciplina”, concluyó.

De momento, la actual jugadora peruana viene de destacar en su estreno en la ‘liga de los sultanes’. Ángela debutó en la temporada como la tercera máxima anotadora del juego ante Ilbank Spor Kulübü , con 12 puntos en su cuenta personal, además de registrar un 56% de eficacia en recepción y un 27% de efectividad en ataque.

Su rendimiento sólido y equilibrado aportó estabilidad en los momentos más complicados del encuentro, confirmando su rápida adaptación a su nuevo club y al sistema de juego del entrenador.