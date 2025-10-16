Perú

Fiscalía inicia investigación contra policías por heridos con perdigones durante marcha nacional

Lesiones leves y abuso de autoridad son los delitos imputados. Víctimas identificadas reciben atención en el Hospital Arzobispo Loayza

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Fiscalía inicvia investigación a policías por heridos en marcha nacional | RPP TV

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que resulten responsables por presuntamente disparar perdigones de goma contra manifestantes durante la marcha nacional del último 15 de octubre.

Preliminarmente, se les atribuye los presuntos delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo, y otras víctimas por identificar.

El caso ha sido asumido por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, que dispuso una serie de diligencias para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el Ministerio Público, se ordenó la realización de pericias balísticas y el acompañamiento permanente de un médico legista en el Hospital Arzobispo Loayza, donde permanecen internados los manifestantes heridos.

Policía niega agresiones, pero periodistas
Policía niega agresiones, pero periodistas muestran heridas por perdigones en Lima. Fotos: Difusión / Ojo Público

“Las diligencias en curso permitirán identificar a posibles testigos de los sucesos y determinar responsabilidades penales por un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones sociales. Un fiscal provincial y 10 fiscales adjuntos especializados participan en las últimas acciones para esclarecer los hechos”, informó el Ministerio Público.

José Jerí no renunciará

José Jerí negó que vaya a renunciar producto de la muerte de un joven manifestante durante la marcha nacional. El mandatario interino, quien asumió el cargo con el compromiso de garantizar la estabilidad institucional hasta la elección de un nuevo presidente en 2026, ha reiterado que su principal responsabilidad es preservar el orden y la gobernabilidad, descartando cualquier posibilidad de renuncia.

En declaraciones a Canal N, José Jerí enfatizó: “No (voy a renunciar). Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país. Esa es mi responsabilidad, es mi compromiso. Y estoy plenamente convencido de que trabajando juntos lo podemos lograr”, reafirmando su determinación de continuar al frente del Ejecutivo. El presidente encargado también aseguró que su gestión garantizará plenamente la realización de elecciones libres, aunque advirtió que para lograr un proceso electoral en condiciones de tranquilidad es necesario enfrentar los efectos de la delincuencia.

Previamente, José Jerí se dirigió a la ciudadanía desde el Congreso de la República, acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, donde reconoció el derecho a la manifestación y expresó sus condolencias por el fallecimiento, confirmado por la Fiscalía de la Nación. En su mensaje, el mandatario calificó la movilización como una “expresión legítima del derecho a la protesta” y llamó a proteger la estabilidad nacional frente a “un grupo minúsculo que pretende imponer agendas”. Además, reiteró su compromiso con la defensa tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden, subrayando la importancia del diálogo para mantener la unidad nacional: “Hoy tenemos que sostener la estabilidad del país”.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, José Jerí anunció la solicitud de facultades legislativas para implementar medidas orientadas a combatir la delincuencia, la extorsión y el sicariato, en un contexto donde la criminalidad representa una de las principales preocupaciones de la sociedad.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó de manera enfática cualquier implicación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz. En declaraciones a RPP Noticias, Tiburcio explicó que la estrategia de seguridad para la jornada de movilizaciones contempló la presencia de agentes en la Plaza San Martín, la Plaza Dos de Mayo y el Parque Universitario, pero no en la Plaza Francia, lugar donde ocurrió el deceso. “Dentro del planeamiento, no se han considerado a las fuerzas en ese espacio, porque todo en las concentraciones lo hemos tenido en la Plaza San Martín, en la Plaza Dos de Mayo y en el Parque Universitario”, detalló el ministro, quien subrayó que los reportes oficiales no registran presencia policial en el lugar de los hechos.

El titular del Interior también descartó la intervención del Grupo Terna, unidad especializada en operaciones encubiertas, durante la protesta. Tiburcio afirmó: “En ningún momento están incluidos el personal Terna, no hay personal”, y precisó que las directrices operativas se coordinaron junto al comandante general y el alto mando policial, excluyendo a este grupo de cualquier despliegue en la marcha.

Temas Relacionados

Fiscalía de la NaciónPolicía Nacional del PerúPNPMarcha nacionalperu-noticias

Más Noticias

¿Con cuántos votos se puede censurar a José Jerí para que deje de ser presidente? Esto dice la normativa del Congreso

El legislador de la Bancada Socialista, Jaime Quito, presentó una moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento. De aprobarse, Jerí dejaría de ser presidente

¿Con cuántos votos se puede

Pleno del Congreso EN VIVO: se debate la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

El Congreso solicitó investigaciones rápidas y transparentes tras las protestas que dejaron un fallecido y varios heridos, instando a las autoridades a esclarecer los hechos y establecer responsabilidades

Pleno del Congreso EN VIVO:

Ministro del Interior se pronuncia por muerte de Eduardo Ruíz: Dice que PNP fue atacada y se usará IA para identificar al asesino

Vicente Tiburcio llegó hasta el Pleno del Congreso donde pidió un minuto de silencio por el fallecimiento del joven de 32 años

Ministro del Interior se pronuncia

Crisis en Perú por protestas contra José Jerí y el Congreso EN VIVO: últimas noticias de los reclamos sociales y situación de los heridos

Fiscalía confirmó la muerte de una persona por arma de fuego, mientras que alrededor de 20 jóvenes permanecen detenidos. Defensoría reportó más de 70 policías heridos y dos jóvenes fueron operados por heridas en la cabeza y abdomen

Crisis en Perú por protestas

Convocan a vigilia por el asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz, artista abatido en la marcha del 15 de octubre

Familiares, colectivos de hip hop y organizaciones de derechos humanos rendirán homenaje este 16 de octubre a Mauricio Ruiz, artista y activista abatido presuntamente por un policía vestido de civil durante las protestas en Lima

Convocan a vigilia por el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Con cuántos votos se puede

¿Con cuántos votos se puede censurar a José Jerí para que deje de ser presidente? Esto dice la normativa del Congreso

Pleno del Congreso EN VIVO: se debate la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

Ministro del Interior se pronuncia por muerte de Eduardo Ruíz: Dice que PNP fue atacada y se usará IA para identificar al asesino

Francisco Sagasti envió un mensaje ante la nueva marcha contra el gobierno de José Jerí y el Congreso

La presidencia de José Jerí sería corta como la de Manuel Merino, a pesar de sus intenciones de mantenerse en el cargo

ENTRETENIMIENTO

‘La Chama’, Alexandra Méndez sale

‘La Chama’, Alexandra Méndez sale en defensa de Maju Mantilla y califica a Gustavo Salcedo de “basura, oportunista y poco hombre”

‘El Correcaminos’, protagonizada por Emanuel Soriano, presentó su tráiler oficial

Esposa de Paul Flores rompe en llanto en la Marcha Nacional y cuenta su experiencia: “Pedimos vivir sin miedo”

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Jimmy Pflücker, empresario minero, y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

Alejandra Guerrero anuncia su salida definitiva de ‘La Bella Luz’: “El ambiente laboral no era el adecuado para mí”

DEPORTES

Regatas Lima vs Circolo: día,

Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Historiador reveló qué pasó con el polémico título del 34: “Alianza Lima es campeón en los periódicos, pero la FPF establece que Universitario lo es”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys HOY: canal tv online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Felipe Chávez reaccionó a sus similitudes con Paolo Guerrero y confesó si utilizó la ‘14′ por Claudio Pizarro en su debut con Perú