SAT Lima ofrece beneficios a contribuyentes que paguen sus multas antes del 28 de noviembre

La entidad informó que los descuentos, que podrán ser de hasta el 90 %, varían según el año de la multa y el canal de pago elegido por los contribuyentes. (Foto: Andina)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció que los ciudadanos podrán acceder a descuentos de hasta 90 % en multas administrativas, como parte de una medida de la Municipalidad de Lima (MML) destinada a facilitar la regularización de estas obligaciones. La iniciativa incluye montos insolutos, reincidencias, gastos y costas relacionados con las sanciones.

Las multas administrativas corresponden a sanciones económicas aplicadas por la Gerencia de Fiscalización y Control y la Gerencia de Movilidad Urbana cuando se detecta el incumplimiento de normas municipales, como el funcionamiento de un local sin autorización o la falta de certificados vigentes otorgados por Defensa Civil, entre otros casos.

Mediante la Ordenanza N.º 2774, la MML estableció que los descuentos dependen del año en que se impuso la multa y del canal de pago utilizado por el ciudadano, generando facilidades orientadas a incentivar el pago puntual y evitar la ejecución de procesos de cobranza coactiva.

Pedro Vera Loayza, subgerente de Gestión de Cobranza del SAT, afirmó que estos beneficios estarán vigentes hasta el 28 de noviembre y precisó que para acceder a ellos es necesario realizar el pago al contado en una sola cuota y renunciar a cualquier recurso administrativo, solicitud no contenciosa o proceso judicial vinculado a la multa.

Personas abordan a conductores en las afueras del SAT y les ofrecen presen­tar una serie de recursos para no pagar multas. (Andina)

Beneficios para regularizar tus multas municipales

Los descuentos varían según el periodo de la infracción y el método de pago elegido:

Multas de 2020 y años anteriores:

90 % de descuento pagando en www.sat.gob.pe, Yape o bancos afiliados.

85 % de descuento al abonar en las cajas del SAT.

Multas de 2021 y 2022:

80 % de rebaja en pagos a través de la web del SAT, Yape o bancos autorizados.

75 % de descuento en las cajas del SAT.

Multas desde 2023 hasta el 31 de julio de 2025:

70 % de descuento por pagos digitales.

65 % de rebaja en pagos presenciales en las cajas del SAT.

Vera Loayza resaltó que más de 68.000 multas podrán beneficiarse con estas facilidades, lo que representa una oportunidad significativa para que los ciudadanos regularicen sus compromisos sin intereses adicionales ni procesos de cobranza.

¿Cómo consultar el monto de tus multas en SAT Lima?

Para verificar el monto preciso de la multa, los contribuyentes deben ingresar a www.sat.gob.pe y seleccionar el botón “Paga tus tributos y papeletas”. Luego, tienen que introducir su número de documento de identidad. El sistema presentará automáticamente los descuentos aplicables y permitirá efectuar el pago de inmediato.

Ante dudas o requerimientos adicionales, los ciudadanos pueden comunicarse por la línea de WhatsApp 999 431 111, llamar al Aló SAT 315-2400 o escribir al correo electrónico asuservicio@sat.gob.pe. Además, es posible interactuar con la institución a través de sus redes sociales oficiales en SAT de Lima.

¿Cómo pagar tus multas del SAT Lima usando Yape?

El SAT de Lima habilitó la opción de pago de multas mediante Yape, la billetera virtual que permite cancelar deudas de manera rápida y segura. El proceso contempla los siguientes pasos:

Abrir la aplicación Yape y seleccionar el menú “Yapear servicios”.

Buscar “SAT Lima”, elegir “Papeletas” e ingresar la placa del vehículo.

Escoger la deuda pendiente y pulsar “Yapear servicio”.

Adicionalmente, los pagos por Yape también se pueden realizar desde la pasarela de pagos integrada en www.sat.gob.pe, otorgando flexibilidad para quienes prefieren evitar las oficinas físicas.

Esta medida de la Municipalidad de Lima incentiva el cumplimiento voluntario de las obligaciones municipales y ofrece beneficios económicos relevantes. Los descuentos no solo alivian la carga financiera de los contribuyentes, sino también disminuyen la acumulación de intereses, gastos administrativos y la posibilidad de procedimientos legales derivados de multas impagas.

La iniciativa del SAT de Lima representa una oportunidad estratégica para que los ciudadanos regularicen su situación de manera sencilla, segura y conveniente antes de la fecha límite del 28 de noviembre.