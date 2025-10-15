Perú

Ernesto Álvarez no recuerda sus investigaciones fiscales: “Al momento no cuento con esa información”

Premier no completó su declaración jurada. Adelantó que “oportunamente” transparentará las carpetas fiscales en las que estuvo envuelto

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Ernesto Álvarez hizo su juramentación
Ernesto Álvarez hizo su juramentación alrededor de las 5:00 p.m. del último martes en Palacio de Gobierno

El flamante presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, no recuerda las investigaciones fiscales en su contra. Así lo consignó en la declaración jurada que suscribió antes de que el presidente encargado José Jerí le tomara el juramento de ley.

Ni los delitos imputados ni el estado en que se encuentran sus casos (investigación preliminar, investigación preparatoria, acusación o juicio oral) recuerda el jefe del gabinete, de acuerdo con su declaración jurada.

En este documento, el titular de la PCM marcó que “sí” tiene o ha tenido investigaciones fiscales y/o procesos judiciales en calidad de imputado o cómplice. Sin embargo, no rellenó ningún espacio previsto para que detalle el número de expediente fiscal o judicial, el tipo penal atribuido y el estado del caso.

En el referido documento, que Jerí tuvo que haber revisado antes de la ceremonia de juramentación, Álvarez usó el último recuadro de la hoja, previsto para hacer alguna anotación, para justificarse. “La información en detalle será adjuntada oportunamente. Al momento no cuento con esa información”, escribió el premier.

Declaración jurada de Ernesto Álvarez.
Declaración jurada de Ernesto Álvarez.

Perfil de Ernesto Álvarez

Ernesto Álvarez Miranda, de 64 años, es un abogado y constitucionalista peruano con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico, académico y político. Egresado de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), donde actualmente ejerce como decano de la Facultad de Derecho desde 2014.

Álvarez ganó notoriedad en el Tribunal Constitucional (TC), donde fue magistrado entre 2007 y 2014, presidiendo la institución de enero de 2012 a febrero de 2013. Su postulación al TC en 2007 fue impulsada por la bancada de Unidad Nacional, coalición que lo catapultó a la visibilidad pública. Tras su salida del TC, se dedicó a la academia, impartiendo cursos de Teoría Constitucional en pregrado y el Seminario de Derecho y Política en doctorado en la USMP.

Además, ha sido una voz recurrente en medios como Expreso y El Montonero, donde analiza temas constitucionales con un enfoque crítico hacia la izquierda y las ONGs. Antes de su nombramiento actual, integró la comisión consultiva de constitucionalistas que asesoró a la expresidenta Dina Boluarte en interpretaciones legales y relaciones Ejecutivo-Congreso.

Ernesto Álvarez jura como nuevo premier del gobierno de José Jerí. Tv Perú

Militante del Partido Popular Cristiano (PPC) desde 1984, Álvarez ha cumplido roles internos, de representación y consultivos en esta agrupación de centro. Ha participado en coaliciones como Unidad Nacional (PPC, Unidad y Paz, Peruanos Unidos) y, en 2016, formó parte del equipo de plan de gobierno para la candidatura presidencial de Alan García (coalición PPC-APRA).

También ha tenido acercamientos con Fuerza Popular, exponiendo en su “Escuela Naranja” sobre el TC. Al asumir como presidente del Consejo de Ministros (PCM) en el gobierno provisional de Jerí —juramentado el 15 de octubre de 2025 junto a un gabinete de 18 ministros enfocado en “transición y reconciliación”—, solicitó licencia temporal al PPC, argumentando que responde a un “deber con el país” más que a intereses partidarios.

Opiniones polémicas

Álvarez es conocido por su conservadurismo institucional. Criticó duramente la vacancia de Dina Boluarte en su columna “La censura presidencial” (Expreso), calificándola como “políticamente inevitable pero jurídicamente reprochable”, por desnaturalizar la figura constitucional sin debido proceso y por influencia de “grupos informales” o “montoneras” ajenas a la normatividad. Sin embargo, aceptó ser premier del gobierno entrante.

Respecto a las protestas post-vacancia, las tildó de “subversivas” en redes sociales (donde eliminó su cuenta de X ante críticas), alertando sobre marchas violentas impulsadas por “estudiantes eternos, barras bravas y desocupados” para forzar una asamblea constituyente socialista que supuestamente amenazaría la democracia y la economía. Se distanció del gobierno de Boluarte en columnas previas, cuestionando su conducción y la capacidad parlamentaria para la gobernabilidad, aunque previamente la asesoró.

Temas Relacionados

Ernesto ÁlvarezJosé JeríPCMperu-politica

Más Noticias

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

En el Día de las Catedrales, no solo miremos sus altas torres o escuchemos sus campanadas; es necesario atender a los relatos que sus muros transmiten

Guardianas del alma de una

Proponen crear nuevo feriado nacional en octubre para trabajadores privados y públicos

Congreso. La propuesta propondría que octubre tenga otro día libre que aplique al sector privado y al público. Sería el feriado número 17

Proponen crear nuevo feriado nacional

Diego Penny reveló que Christian Cueva podría volver a la Liga 1 en el 2026: “Un equipo importante de Lima le ha tocado la puerta”

El exarquero dio a conocer que el futuro de ‘Aladino’ estaría en el Perú luego de que un club de la capital se haya contactado con él de cara a la próxima temporada

Diego Penny reveló que Christian

Flavia López en la Preliminar del Miss Grand International 2025: así fue su pasarela en traje de baño y vestido de gala

La peruana se mostró mucho más segura en la etapa final de la competencia. Luego de varios días de lesión, pudo volver a usar tacones en la pasarela

Flavia López en la Preliminar

Marcha de hoy 15 de octubre: Municipalidad de Lima activa plan de seguridad ante anuncio de protestas

La gerente de Seguridad Ciudadana de la MML, Mariela Falla señaló que no se instalarán cercos ni barreras en el Centro Histórico, debido a que se trata de una zona considerada patrimonio cultural y, por ordenanza, no puede ser cercado

Marcha de hoy 15 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gremios empresariales no se sumarán

Gremios empresariales no se sumarán a la marcha de la ‘Generación Z’ del 15 de octubre

Hania Pérez de Cuellar asegura que se sorprendió cuando Dina Boluarte dijo que sus relojes Rolex eran prestados

Ministro del Interior ordena equipos especiales para capturar a prófugos como Vladimir Cerrón y asegura que “no habrá protección para nadie”

Rafael López Aliaga habría vulnerado neutralidad por uso de niños en evento de la MML, advierte informe

Mininter afirma que los estados de emergencia son “más de lo mismo”, pero no descarta toque de queda en Lima y Callao

ENTRETENIMIENTO

Flavia López en la Preliminar

Flavia López en la Preliminar del Miss Grand International 2025: así fue su pasarela en traje de baño y vestido de gala

Samantha Batallanos responde a Álvaro Rod tras calificarla de ‘interesada, egoísta y caprichosa’: “Solo los misios hablan así”

Jean Paul Gabuteau es captado ingresando a un hotel por la noche y saliendo de madrugada sin su esposa Silvia Cornejo

Magaly Medina cuestiona a Darinka Ramírez por sus viajes y lujos, ella asegura que tiene su ‘guardadito’: “No te hubieras quejado”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli solo simulan amor por contrato: “No se aguantan más”, revelo periodista argentino

DEPORTES

Entradas para la Noche Blanquiazul

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Diego Penny reveló que Christian Cueva podría volver a la Liga 1 en el 2026: “Un equipo importante de Lima le ha tocado la puerta”

Universitario puede ser tricampeón en el partido ante Sporting Cristal: ¿Qué resultados necesita para conseguirlo?

Representante de Mara Leao desmiente a Cenaida Uribe y lanza dura crítica: “No se puede poner como dueña de la verdad”

Universitario disputará 3 partidos en apenas 7 días: fechas, horarios y canales TV de su apretado fixture en el Torneo Clausura