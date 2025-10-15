Banco de la Nación no va más con billetera Bim: Saldos de clientes ya pueden cobrarse

Banco de la Nación no va más con BIM: Cerraron cuentas relacionadas a la billetera digital. - Crédito Andina

A través de sus redes sociales, el Banco de la Nación ha informado a sus usuarios que ya no será parte de la Billetera Electrónica Bim. “Debido al cierre definitivo del servicio, quienes cuenten con saldo en dicha billetera, podrán acercarse a partir del viernes 17 de octubre de 2025 a cobrar el monto disponible en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional”, reveló.

Así, los usuarios que tuvieran saldos en este aplicativo podrán cobrar los montos a través del Banco de la Nación, pero para eso necesitará seguir los siguientes pasos y cumplir con requisitos:

Deberán presentar el original de su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente

Deberán acudir personalmente en el horario regular de atención . Esto horarios por agencia en Lima Metropolitana pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.bn.com.pe/canales-atencion/agencia-lima-metropolitana.asp

Para usar Bim solo necesitas DNI. - Crédito Andina

Banco de la Nación ya no opera con BIM

El Banco de la Nación ha recomendado a sus usuarios a “verificar su saldo antes de acudir a la agencia” para cobrar los montos que guardaban en sus cuentas que operaban con la billetera digital BIM.

Asimismo, aclaran que para mayor información, pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

Soporte WhatsApp Bim: 980-020-080 de 06:30 am a 11:00 pm

Call Center Bim: 01-350-5000 de 08:00 am a 08:00 pm

Como se recuerda, el Banco de la Nación (BN) había informado a sus clientes el pasado 26 de febrero que se comenzó con el proceso de cierre de operaciones con la billetera móvil Bim. “Esto implica que las cuentas respaldadas por el Banco de la Nación se cerrarán de forma gradual”, avisó la entidad. Como se sabe, esta “alianza” había estado vigente al menos desde el 2017, año en que se implementaron los Giros Bim.

Las operaciones del Banco de la Nación ya no irán más con Bim. - Crédito Andina

El aplicativo móvil se podría usar para varias operaciones con el “banco de todos”; sin embargo, estos ya no van más, y los clientes tuvieron un tiempo límite para mover su dinero de esta billetera digital.

“Si no tienes saldo en tu billetera Bim, puedes realizar este proceso solo hasta el 25 de febrero, para migrar y seguir usando la billetera con normalidad. Si tienes saldo, podrás cambiar tu cuenta a otra entidad o retirar tu dinero hasta el 11 de abril de 2025″, señaló el Banco de la Nación entonces.

Banco de la Nación tampoco opera con Yape

Asimismo, el Banco de la Nación reveló que desde el 8 de junio, debido a mejoras en sus plataformas digitales, ya no es posible realizar operaciones a través de la billetera Yape.

Banco de la Nación tampoco va más con Yape. Foto: Composición Infobae Perú

“¿Qué puedes hacer ahora? Puedes enviar y recibir dinero de manera inmediata desde la App BN a billeteras digitales como Yape, Plin y a diversos bancos, mediante el servicio de Transferencias a Contactos", aclaró.

Así el banco dio los pasos para saber cómo afiliarte para recibir transferencias a través de tu N.º de celular con el APP BN:

Abre la App BN y selecciona “Transferir a celular”

Verifica que el número ingresado sea correcto y presiona “Continuar”

Ingresa el código de verificación que recibirás por SMS

Completa la verificación con tu clave dinámica o token

Acepta los términos y condiciones y presiona “Quiero afiliarme”. ¡Listo, ya estás afiliado!