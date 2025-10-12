Petroperú con luz verde para almacenar Turbo A1 en Conchán y exportar combustibles de avión a la región

La Refinería Conchán recibe autorización de Osinergmin para ampliar su capacidad de almacenamiento de combustible de aviación Turbo A1.

La Refinería Conchán dio un paso significativo al recibir la autorización oficial que le permite ampliar su capacidad de almacenamiento de combustible de aviación Turbo A1, pieza clave para fortalecer la posición de Petroperú como proveedor tanto en el mercado interno como en la región sudamericana.

Esta autorización otorgada por el Osinergmin, de acuerdo con un comunicado de la petrolera estatal, facilitará las operaciones de transferencia y distribución hacia los principales aeropuertos del país, así como la atención de nuevas rutas de exportación.

Petroperú: Conchán amplía capacidad de almacenamiento de Turbo A1

Instalada sobre un terreno de 50 hectáreas en el kilómetro 26.5 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Lurín, Lima, la Refinería Conchán fue diseñada por la compañía Fluor Corporation de Canadá y puesta en marcha en 1961 por Conchán Chevron de California.

En 1973, la administración pasó a manos de Petroperú, que desde entonces se encarga de la operación y modernización de este complejo industrial. La refinería tiene como función procesar, refinar y almacenar diferentes productos, entre ellos gasolinas, gasoholes para motores, solventes, Diésel 2, Diésel B5, petróleos industriales y asfaltos de calidad de exportación, productos que abastecen a gran parte de Lima y a diversas regiones del país.

¿Petroperú se alista para exportar combustibles de aviación?

Con la autorización recientemente obtenida, Petroperú podrá movilizar el Turbo A1 producido en Conchán hacia sus plantas de abastecimiento estratégicas, permitiendo un acceso más eficiente y seguro a combustibles de aviación para aeropuertos nacionales y clientes internacionales. Esta decisión afianza la estrategia de expansión y apertura de nuevos mercados de la empresa estatal en el segmento aeronáutico.

El presidente del Directorio de Petroperú, Alejandro Narváez Liceras, destacó que este avance corresponde a una política de mejora continua y consolidación de la empresa: “Seguimos cumpliendo objetivos para la mejora continua en todas las operaciones de la empresa, que nos vienen permitiendo consolidar nuestra presencia en el mercado de combustibles de aviación en el país y exportar a otros países”.

Conchán. Petroperú refuerza su red logística y consolida su presencia en el mercado energético nacional e internacional.

La infraestructura reforzada y la logística optimizada en Refinería Conchán permiten a la compañía estatal responder mejor al crecimiento de la industria aérea y generar ventajas competitivas para abordar la demanda de mercados regionales, según el economista Narváez.

Además, la refinería también tiene un rol estratégico en el soporte logístico nacional, gracias a una capacidad de almacenamiento que respalda la distribución efectiva y el suministro oportuno en condiciones de seguridad y calidad certificada, bajo estándares internacionales reconocidos en la industria energética.

Petroperú bate récord de ventas en Planta Piura

En paralelo al fortalecimiento de la cadena para el sector aeronáutico, Petroperú reportó que su Planta Piura anotó un récord histórico con más de 10.000 barriles diarios de ventas de combustibles. Esta marca duplica el promedio anterior y consolida el abastecimiento energético en la zona norte del Perú. El reciente despacho sumó 10.210 barriles, equivalentes a 428.945 galones, compuesto por productos como gasohol premium, gasohol regular y diésel B5 S50, todos certificados bajo los estándares ISO 14001 e ISO 45001.

Narváez visitó las instalaciones, donde constató las mejoras implementadas, incluida la expansión de puntos de despacho. Reconoció ante el personal técnico y operativo el papel esencial que cumple la planta dentro de la red de distribución de Petroperú, asegurando el abastecimiento continuo para el norte del país. Para la petrolera, este desempeño positivo “refuerza la solidez de la red logística nacional y evidencia el impacto de la nueva estrategia comercial”.