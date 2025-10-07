Perú

Pamela López estalla contra Christian Cueva y pide que le pague a su mamá: “Vendiste el depa que mi padre nos dio”

La empresaria lanzó duras acusaciones contra su expareja, a quien señaló de ser “mal padre, infiel y manipulador”, tras denunciar que habría vendido el departamento que su propio padre les cedió a precio de costo. El hecho habría ocurrido mientras mantiene una deuda con su madre

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Pamela López estalla contra Christian Cueva: “Vendiste el departamento que mi padre nos dio”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La empresaria Pamela López lanzó duras acusaciones contra el futbolista Christian Cueva, a quien señaló de ser “mal padre, infiel y manipulador”, tras denunciar que habría vendido el departamento que su propio padre les cedió a precio de costo. El hecho habría ocurrido mientras mantiene una deuda con su madre.

La polémica entre Pamela y Christian volvió a estallar públicamente, esta vez con una denuncia que sorprendió incluso a sus seguidores más cercanos. A través de sus redes sociales, la empresaria acusó a su aún esposo de haber vendido un departamento que pertenecía a su familia, y que ella consideraba un símbolo de esfuerzo y estabilidad. Según su relato, cuatro sujetos desconocidos llegaron al edificio de sus padres asegurando ser los nuevos propietarios del inmueble, lo que desató su indignación.

Pamela López denuncia a Christian
Pamela López denuncia a Christian Cueva por vender su vivienda y lo llama “infiel y manipulador”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Christian Cueva vendo departamento de Pamela López

En una publicación cargada de emoción, Pamela López relató que en 2017 su padre les vendió a ella y a Cueva un departamento “a precio de costo”, como una manera de apoyarlos en su proyecto de vida familiar. Sin embargo, el futbolista no habría tenido dinero suficiente para pagar la inicial, por lo que fue ella quien gestionó con su familia la forma de completar el pago.

Como se puede ser tan miserable en la vida, no te bastó ser infiel con medio Lima, golpearme, no pasar pensión por casi un año, ahora sigues causando daño con tus artimañas sucias, con gente sucia”, escribió en el inicio del extenso mensaje donde expone su molestia.

La empresaria recordó que fue un error permitir que el departamento quedara inscrito solo a nombre de Cueva, ya que en ese momento todavía no estaban casados. Esa decisión, según explicó, le dio al futbolista la libertad de vender la propiedad sin pedir su autorización. “En el 2012 mi padre adquiere un inmueble y con mucho esfuerzo construyó un edificio multifamiliar, del cual un departamento nos vendió a precio de costo a manera de inversión en el año 2017. Y como no tenías para la inicial, yo resolví con mi familia para poder pagar esa inicial”, detalló en su publicación.

Pamela López denuncia a Christian
Pamela López denuncia a Christian Cueva por vender su vivienda y lo llama “infiel y manipulador”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pamela López acusó a Christian Cueva de mandar a amedrentar a sus padres

Lo que más indignó a Pamela fue el modo en que se enteró de la supuesta venta. En su relato, explicó que cuatro sujetos llegaron al domicilio de sus padres, en actitud sospechosa, para informarles que eran los nuevos dueños del departamento. “Hoy cuatro sujetos sospechosos en un carro oscuro llegaron al domicilio de mis padres a amedrentar y decir que son los nuevos propietarios, ya que el señor les vendió el departamento. Te expongo por ser mala persona, sinvergüenza, mal padre, infiel, manipulador, cobarde, agresor y lacra como todo lo que te rodea”, denunció de manera contundente.

El mensaje no solo remeció las redes sociales, sino que también volvió a poner sobre la mesa los problemas económicos y familiares que arrastra la pareja desde hace meses. López aprovechó para exigirle públicamente a Cueva que pague la millonaria deuda que mantiene con su madre, acusándolo de desentenderse de sus responsabilidades y de actuar con total frialdad.

No solo me lastimaste a mí, también has dañado a mi familia y ahora pretendes despojarnos de algo que conseguimos con tanto sacrificio. Esto ya no es un problema de pareja, es una falta de respeto total a mis padres y a mis hijos”, expresó en otra parte de su publicación.

Pamela López denuncia a Christian
Pamela López denuncia a Christian Cueva por vender su vivienda y lo llama “infiel y manipulador”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pamela López Christian Cueva

