José Jerí, sin ministros, anuncia viajes a regiones y cita a Renzo Reggiardo junto a los alcaldes de “todo” el país

Fuente: TV Perú

El presidente interino José Jerí, quien aún no define su gabinete ministerial, anunció este lunes su intención de visitar distintas regiones del país a dos días de haber asumido el cargo tras la vacancia de su antecesora, Dina Boluarte.

“Prometo estar presente no solamente en el Concejo próximo, sino estar en sus regiones con actividades que podamos programar en conjunto y que sean de impacto y beneficio para cada una de sus regiones”, expresó en un encuentro con gobernadores regionales.

Jerí indicó que el 21 de octubre se realizará una sesión técnica, a la que tiene previsto asistir con su gabinete completo. “Hay que ir avanzando, no podemos hacer todo al mismo tiempo, hay que ser conscientes de ello. Hay limitaciones presupuestales. Sí, las hay. Y ustedes con quienes he conversado antes en contextos ciertamente similares también se los he dicho”, sostuvo.

Luego del encuentro, el mandatario utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para saludar al nuevo alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien asumió el cargo tras la renuncia de Rafael López Aliaga.

Frente al paro nacional del 15 de octubre, Jerí reconoció el descontento social acumulado

“Por nuestros vecinos, mis mejores deseos en su gestión. Por ello, invito a usted, junto a los alcaldes distritales de Lima, mañana a las 7 AM en Palacio de Gobierno para consensuar acciones contra la delincuencia”, publicó.

En el mismo mensaje, convocó a las autoridades locales de todo el país a reunirse en los próximos días. “En esa misma línea, resulta importante abrir espacios de diálogo y recibir esta semana a los alcaldes de todo nuestro país, debidamente representados por las diferentes asociaciones y gremios”.

Jerí aseguró que apostará por el diálogo y la institucionalidad democrática frente al paro nacional convocado para este 15 de octubre y señaló que no se puede ignorar el malestar ciudadano acumulado en los últimos años.

“En un par de días habrá una expresión ciudadana en las calles que recoge en buena cuenta diferentes disconformidades que se han ido acumulando con el tiempo, es una realidad que no podemos tapar”, reconoció.

No obstante, recalcó que “debe prevalecer la institucionalidad democrática, debe prevalecer la Constitución, sus procedimientos y esa institucionalidad que los últimos años ha sido pretendida para alterar”, lo cual “no se debe permitir”.

Anunció que su futuro gabinete será de reconciliación nacional, sin congresistas ni ministros del gobierno saliente

Indicó, además, que ha decidido postergar la presentación de su gabinete con el propósito de preparar un equipo que, según sus palabras, enfrente con firmeza los desafíos actuales. “Lo urgente es combatir la inseguridad. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer”, subrayó.

Panorama

Una fuente dijo a Infobae Perú que la protesta del miércoles será clave para definir la plancha ministerial. El último domingo, Jerí agradeció los “servicios prestados a la nación” por los integrantes del Consejo de Ministros, encabezado por Eduardo Arana, quien acompañó el último tramo de gestión de Boluarte.

Más adelante, precisó que el Gabinete “de amplia base y de reconciliación nacional” no incluirá a ningún congresista de la República ni a ministros salientes. “Primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país”, agregó.