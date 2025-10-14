Perú

José Jerí habría intentado llegar a Harvey Colchado mediante terceros para proponerle el cargo de ministro del Interior

El exjefe de la Diviac era uno de los voceados para dirigr la cartera del Interior. Uno de los sectores que más cambios sufrió en los últimos años

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Harvey Colchado denuncia reglaje
Harvey Colchado denuncia reglaje

Ya han pasado cuatro días desde que José Jerí asumió la Presidencia de la República y sigue gobernando sin gabinete ministerial. Durante su reunión con los alcaldes de Lima Metropolitana, confirmó que en las próximas horas anunciaría a los ministros que lo acompañarán en los meses que durará su gestión, hasta julio de 2026.

Precisamente, el tema central de la reunión con las autoridades ediles de Lima fue la lucha contra la criminalidad y las propuestas para mejorar la seguridad ciudadana. Se habló de toque de queda, estado de emergencia, patrullas militares y hasta de una policía municipal.

Sin embargo, mientras Jerí no cuente con refrendo ministerial, no puede firmar ningún decreto ni resolución suprema. Todos sus actos son nulos. Por ello, el nombramiento de los ministros resulta una acción urgente.

vacancia presidencial - jose jeri
vacancia presidencial - jose jeri - dina boluarte

Una de las carteras más sensibles y afectadas, debido a los constantes cambios que ha sufrido en los últimos años, es el Ministerio del Interior. Para este sector se voceó al exjefe de la Diviac y coronel PNP en retiro, Harvey Colchado.

Colchado es un experto en temas de seguridad ciudadana. Además, que debido a las investigaciones que lideró, cuenta con un amplio respaldo.

Según Perú21, Colchado rechazó el ofrecimiento de ser parte del gobierno de Jerí. Fuentes de Infobae Perú confirmaron que no hubo un ofrecimiento directo a Colchado para asumir como ministro, sino que terceras personas se acercaron a preguntarle de forma “sutil”. Más como una opinión.

El coronel (R) PNP descartó en múltiples oportunidades iniciar una carrera en la política, pues está centrado en volver a la Policía Nacional.

Se desconoce hasta ahora quién será el próximo premier y la hora de la juramentación | Canal N

Fuentes periodísticas indican que la juramentación se dará a las 2:30 de la tarde. Los integrantes del nuevo gabinete serán determinantes para la estabilidad del gobierno de Jerí, en vísperas del anuncio de una nueva movilización ciudadana.

Seguridad ciudadana, una demanda urgente

Desde que asumió el poder, José Jerí ha intentado proyectar un mensaje de firmeza y amplio respaldo a su lucha contra el crimen organizado. De hecho, su primera actividad oficial fuera de Palacio de Gobierno fue encabezar un megaoperativo en diversos penales de Lima.

Esta acción, sin embargo, generó críticas entre políticos y especialistas en seguridad, quienes la calificaron como un “show” más mediático que estratégico. En entrevista con Exitosa, el abogado y experto en gestión pública Martín D’Azevedo cuestionó la pertinencia de la presencia del mandatario durante la intervención penitenciaria.

“No es dable que un presidente de la República esté en un operativo de un funcionario de tercer nivel. Mañana va nuevamente al penal de Ancón y va a haber nuevamente aparatos que encontrar”, comentó.

El analista político, Fernando Tuesta, comentó sobre las aparentes intenciones del actual presidente transitorio, José Jerí, por imitar la comunicación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. | Panorama

En la misma línea, el congresista no agrupado Ed Málaga Trillo calificó de “poco seria” la participación del jefe de Estado en el operativo y lo instó a acudir al Parlamento para responder por las críticas que pesan sobre su gestión.

“Esto es de manual, y poco serio, Jerí. Si realmente tienes un plan, deberías pedir venir al Congreso de inmediato y presentarlo. (...) Pero antes de todo eso, dar un mensaje a la nación o una conferencia de prensa, y aclarar todos los cuestionamientos en contra, a ver si la ciudadanía cambia de opinión. Yo no”, escribió en su cuenta de X.

Temas Relacionados

José JeríHarvey ColchadoMinisterio del InteriorPNPperu-politica

Más Noticias

Gustavo Salcedo y el interés económico detrás del conflicto con Maju Mantilla: “La del dinero es ella”, asegura Janet Barboza

La conductora afirmó que el trasfondo de la polémica separación sería la fortuna de la ex Miss Mundo, señalando que su aún esposo buscaría quedarse con parte de las propiedades adquiridas en pareja

Gustavo Salcedo y el interés

Dónde ver Argentina vs Puerto Rico HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Con Lionel Messi como titular, los argentinos se medirán con los boricuas tras su triunfo frente Venezuela en su gira por Estados Unidos. Conoce las señales disponibles para el emocionate cotejo

Dónde ver Argentina vs Puerto

Presidente José Jerí recibió a congresista de Somos Perú en Palacio la madrugada antes de anunciar su nuevo gabinete

El mandatario recibió a su excompañera de la bancada Somos Perú por dos horas hasta la madrugada de hoy, cuando se tiene previsto presentar al nuevo Consejo de Ministros que acompañará al presidente durante lo que queda de mandato

Presidente José Jerí recibió a

Más de 70 mil citas disponibles para tramitar el pasaporte electrónico en octubre

La entidad migratoria habilita un amplio número de turnos para gestionar el documento en la capital y regiones, con nuevos puntos de atención y una producción que supera el medio millón de entregas este año

Más de 70 mil citas

Boca Juniors pide este monto millonario a Alianza Lima por Luis Advíncula: “Sus días están contados”

Desde Argentina, revelan que el lateral derecho podría volver al Perú luego de perder protagonismo en el conjunto ‘xeneize’ durante el último tiempo

Boca Juniors pide este monto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Jerí recibió a

Presidente José Jerí recibió a congresista de Somos Perú en Palacio la madrugada antes de anunciar su nuevo gabinete

Rafael López Aliaga denunciará por difamación a José Luna tras acusaciones sobre el manejo de Solidaridad Nacional

José Jerí es criticado por querer imitar a Nayib Bukele: “La asociación es más que notoria, pero sin resultados ni experiencia”

Delia Espinoza regresará como fiscal de la Nación: Gino Ríos confirma que la JNJ cumplirá orden del PJ

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

ENTRETENIMIENTO

Waldir Felipa confirma el fin

Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt: “Decidimos estar separados”

Imitador de Diego Bertie conmueve hasta las lágrimas a Jely Reátegui en ‘Yo Soy’

KoЯn regresa a Perú: fecha, lugar y venta de entradas para su único concierto en Lima

Pamela López acusa a Christian Cueva de vender propiedad sin aviso y denuncia maltrato psicológico: “esto es un abuso”

Qué es la psoriasis: qué la causa y cómo se trata la enfermedad que sufre Flavia Laos

DEPORTES

Dónde ver Argentina vs Puerto

Dónde ver Argentina vs Puerto Rico HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Boca Juniors pide este monto millonario a Alianza Lima por Luis Advíncula: “Sus días están contados”

Dónde ver Bolivia vs Rusia HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV confirmado de las semifinales por la Liga Femenina 2025

Jugador de Universitario sufrió fractura de tabique y conmoción cerebral tras brutal golpe de Joyce Conde en partido de Liga 3