Ibai Llanos ya no viene a Perú: Este es el país de Latinoamérica que eligió y peruanos lamentan.

El popular streamer Ibai Llanos, quien había entusiasmado a miles de fanáticos peruanos con la posibilidad de visitarlos tras el triunfo nacional en el ‘Mundial de Desayunos’, sorprendió al anunciar que su próximo destino será Chile.

La noticia generó una ola de comentarios entre los seguidores peruanos, que esperaban verlo cumplir su promesa y disfrutar de un buen desayuno con pan con chicharrón.

Ibai Llanos prometió visitar el Perú

El pasado 14 de setiembre, Ibai Llanos compartió un video dedicado especialmente al público peruano. Con su habitual tono desenfadado, el creador de contenido español celebró la victoria de Perú en su popular dinámica llamada ‘Mundial de Desayunos’, en la que varios países competían por tener la mejor propuesta matutina.

“Bueno Perú, como saben, han ganado el mundial de desayunos. Ha sido una actuación increíble y el premio era esta sartén de oro, esta sartén dorada. Es un poco cutre, pero ha quedado guapo”, expresó entre risas Ibai, mostrando una sartén dorada frente a cámara.

El streamer explicó que el peculiar trofeo representaba la creatividad, el entusiasmo y la unión de los peruanos, quienes convirtieron su participación en un fenómeno viral. Durante varios días, las redes sociales se llenaron de memes, videos y votaciones masivas para que el país se quedara con el título.

La esperada visita al Perú que no se concretará

Tras el triunfo de Perú, Ibai insinuó que viajaría al país como una forma simbólica de agradecer el apoyo de sus seguidores. Muchos fanáticos comenzaron incluso a sugerirle itinerarios, recomendarle restaurantes típicos y hasta proponerle transmisiones en vivo probando ceviche, lomo saltado y pan con chicharrón.

Sin embargo, la ilusión se desvaneció cuando el propio Ibai anunció que su próximo viaje será a otro destino de Latinoamérica. “El mes que viene me voy a Latinoamérica y voy a estar en Chile”, declaró a través de sus redes sociales, dejando en claro que el país sureño será su primera parada.

Ibai Llanos visitará Perú tras triunfo del pan con chicharrón y abre debate: “¿A quién entrego la sartén de oro?” | TikTok

“Me voy a Chile”: el anuncio de Ibai que sorprendió a sus seguidores

En su mensaje, el streamer español se mostró entusiasmado por conocer Santiago y recorrer los principales atractivos turísticos del país vecino. Fiel a su estilo espontáneo, pidió recomendaciones a sus seguidores chilenos para aprovechar al máximo su visita.

“¿Qué debería hacer en Chile? ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”, preguntó. “Según Internet, debería viajar a Santiago y ver la ciudad desde el cerro San Cristóbal. También me recomiendan ir a Valparaíso, me dicen que Valparaíso es increíble. Pero, atención, porque me dice: ‘Debes visitar la plaza de armas’. ¿Cómo que la plaza de armas?”, comentó entre risas.

Ibai continuó su relato asegurando que quiere probar las comidas típicas chilenas, especialmente el pastel de choclo del restaurante Divertimento Chileno y las famosas empanadas de Don Guille, que según él “son increíbles”.

“Y, obviamente, también, ya que estoy, voy a probar la marraqueta. Cómo olvidar el Mundial de Desayunos. Me dicen que la puedo probar en diferentes sitios. Por lo tanto, decidme dónde puedo comer la mejor marraqueta”, añadió.

Los peruanos lamentan su ausencia: “Ven a Perú, el único país clave”

Apenas el streamer confirmó su viaje a Chile, los fanáticos peruanos inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza y humor. Muchos lamentaron que Ibai no haya escogido al país ganador de su propio ‘Mundial de Desayunos’ como destino principal.

Algunos usuarios comentaron; “Los peruanos viendo que no va a su país”, “En Chile deberías buscar rápido un restaurante peruano y disfrutar de verdad”, “Mejor ven a Perú, te esperamos con pan con chicharrón y cafecito”, “Ven a Perú, el único país clave” y “Ibai, no te olvides de tu promesa, la sartén de oro te espera aquí”.

El entusiasmo que había despertado su video anterior se transformó en una mezcla de nostalgia y esperanza, con miles de comentarios pidiéndole reconsiderar su itinerario y hacer una parada en Lima.

El fenómeno Ibai Llanos

Ibai Llanos se ha convertido en uno de los streamers más influyentes del mundo, no solo por su contenido en Twitch y YouTube, sino también por su cercanía con el público latinoamericano. Sus eventos, como ‘La Velada del Año’ o sus curiosos torneos temáticos, generan millones de vistas y un alcance global.

El ‘Mundial de Desayunos’ fue un ejemplo claro de su poder de convocatoria: en él participaron comunidades de toda Latinoamérica, defendiendo con pasión las propuestas gastronómicas de cada país. Perú destacó por su creatividad y organización, logrando un nivel de interacción que sorprendió incluso al propio Ibai.

Su promesa de visitar Perú se volvió viral, y muchos usuarios esperaban que el viaje se concretara este año, especialmente tras su mensaje de agradecimiento al país.

