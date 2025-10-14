Perú

Christian Domínguez responde a polémicas declaraciones de su hija: “Si es necesario buscaré ayuda profesional”

El cantante de cumbia se pronunció ante la nueva versión de su hija contra Karla Tarazona, a quien acusa de alejarla de su padre

Christian Domínguez responde a polémicas declaraciones de su hija

Las diferencias en la familia de Christian Domínguez quedaron expuestas públicamente luego de que su hija mayor, Camila Domínguez, utilizara sus redes sociales para expresar molestias por la relación distante con su padre. La joven aseguró no verlo hace cuatro meses y sugirió que la convivencia con Karla Tarazona habría influido en este alejamiento.

Las manifestaciones de Camila Domínguez incluyeron comentarios acerca de una aparente falta de relación con la madre de sus hermanos y la percepción de que Karla Tarazona sería la causa principal del distanciamiento.

En declaraciones posteriores, la adolescente reforzó la idea de no sentirse bienvenida en el entorno de su padre y consideró que el conflicto mediático sería motivo de satisfacción para la pareja del cumbiambero.

Ante esta situación, Christian Domínguez decidió responder públicamente y abordó el tema en una conversación con un programa digital. El cantante señaló que el conflicto ha llegado a un punto de notoriedad y declaró: “Es la única vez que te lo voy a decir, así puntualmente, que ya esto salga de control. Dios sabe que espero que no, que esto acabe ya”.

El intérprete afirmó que mantiene sus responsabilidades económicas con todos sus hijos, aunque reconoció que su trabajo no le permite una presencia diaria. “Yo siempre he estado pendiente de mis hijos por mensaje, por llamada. A mis hijos nunca les ha faltado nada”, defendió.

Sobre la etapa de crecimiento de su hija, Domínguez reflexionó: “Mi hija es una adolescente y como sé que a muchos les pasa, está en toda la edad donde muchos quieren tomarse sus propias decisiones y creen tener la razón”. Agregó que las personas suelen comprender el sentido de las correcciones de sus padres conforme avanzan los años.

Christian Domínguez remarcó su disposición a buscar apoyo profesional si es necesario para resolver el conflicto familiar. Señaló que el aprendizaje es constante en el papel de padre y de hijo, y reiteró su deseo de mantener el vínculo con su hija. “Recuerda que nadie nace sabiendo ni ser el mejor padre, ni ser el mejor hijo”, sentenció.

Camila volvió a arremeter contra Karla Tarazona

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, volvió a exponer en TikTok el conflicto familiar con el cantante y su actual pareja, Karla Tarazona. La joven de 16 años compartió vivencias personales donde señala a Tarazona como responsable del distanciamiento con su padre.

En una de sus transmisiones, Camila relató un episodio de su infancia durante el cual, tras un problema de salud, buscó ayuda de ambos adultos sin éxito. Según la adolescente, recibió una respuesta indiferente por parte de Tarazona: “Ay, ¿estás mal? Si tu papá no te contesta, a mí tampoco, sorry no puedo hacer nada”.

La joven manifestó que la actitud de Tarazona siempre fue distante. “No me quiere y nunca me ha querido. Es una mala persona”, aseguró.
Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”. Video: TikTok

En sus palabras, la adolescente sostiene que la conductora no se siente afectada por sus declaraciones. La situación ha generado repercusión en redes sociales, mientras Tarazona no ha ofrecido declaraciones y Christian Domínguez ha mostrado respaldo hacia su pareja.

Camila Domínguez atribuye a esta situación parte del alejamiento con su padre y confirma la permanencia del conflicto familiar.

