Amazonía peruana despierta interés de cadenas hoteleras internacionales con 12 oportunidades de inversión por USD 27 millones

La misión, programada hasta el 13 de junio, tiene como finalidad conectar a potenciales inversionistas internacionales con oportunidades de desarrollo turístico en la Amazonía peruana. Foto: PROMPERÚ

La Amazonía peruana se encuentra en la mira de operadores hoteleros y fondos internacionales que buscan ampliar su presencia en destinos vinculados al turismo de naturaleza y experiencias sostenibles. En ese contexto, PROMPERÚ viene desarrollando una misión de inversiones en San Martín y Loreto con la participación de representantes de cadenas hoteleras, desarrolladores y fondos provenientes de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Chile.

La iniciativa, que se extenderá hasta el 13 de junio, busca acercar a los inversionistas extranjeros con proyectos turísticos de la selva peruana. Durante la misión, los participantes evalúan 12 oportunidades de inversión hotelera valorizadas en conjunto en USD 27 millones, que incluyen establecimientos en operación, desarrollos en marcha y terrenos con potencial turístico.

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Propuestas hoteleras apuntan al turismo de naturaleza y bienestar

Las regiones de San Martín y Loreto concentran las oportunidades identificadas por PROMPERÚ. San Martín reúne siete propuestas, mientras que Loreto cuenta con cinco iniciativas orientadas a fortalecer la oferta de hospedaje en la Amazonía.

Los proyectos están dirigidos principalmente a segmentos que vienen ganando relevancia entre los viajeros internacionales, como el turismo de bienestar y el turismo de naturaleza, especialmente las experiencias relacionadas con el avistamiento de flora y fauna. Estas características buscan consolidar a la selva peruana como un destino atractivo para inversiones sostenibles.

Las iniciativas se enfocan en segmentos de creciente demanda internacional, como el turismo de bienestar y de naturaleza. Foto: PROMPERÚ

Misión conecta a inversionistas con actores del sector turístico

Además del recorrido por las oportunidades hoteleras, los representantes internacionales reciben información sobre el comportamiento y las perspectivas del turismo en Perú, así como sobre las condiciones que ofrece el país para atraer capital extranjero.

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La agenda también contempla reuniones con autoridades regionales, empresarios y otros participantes del ecosistema turístico, con el propósito de generar vínculos que permitan impulsar nuevos proyectos en ambas regiones amazónicas.

Perú acumula más de USD 2.400 millones en inversión turística extranjera

La estrategia forma parte de las acciones de PROMPERÚ, organismo adscrito al Mincetur, para promover la llegada de inversión extranjera directa (IED) al sector turismo peruano.

Según información de la plataforma fDi Markets de Financial Times, entre el 2003 y 2025 el país registró USD 2.411,8 millones en IED turística mediante 49 proyectos. Del total, el 80% correspondió a iniciativas relacionadas con alojamiento.

La acción se enmarca en la estrategia de PROMPERÚ, entidad adscrita al Mincetur, para atraer inversión extranjera directa hacia la actividad turística del país. Foto: PROMPERÚ

En el periodo 2020-2025, Perú se ubicó como el segundo destino con mayor atracción de inversión extranjera directa turística en Sudamérica y el séptimo en América Latina y el Caribe. En esos años, se ejecutaron o comprometieron capitales para 10 proyectos vinculados con hotelería y turismo.

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