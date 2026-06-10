Perú

Amazonía peruana despierta interés de cadenas hoteleras internacionales con 12 oportunidades de inversión por USD 27 millones

PROMPERÚ desarrolla una misión con representantes de cadenas hoteleras y fondos internacionales para evaluar iniciativas vinculadas al turismo de naturaleza y bienestar, mientras el país busca fortalecer la llegada de capital extranjero al sector

Guardar
Google icon
La misión, programada hasta el 13 de junio, tiene como finalidad conectar a potenciales inversionistas internacionales con oportunidades de desarrollo turístico en la Amazonía peruana.
La misión, programada hasta el 13 de junio, tiene como finalidad conectar a potenciales inversionistas internacionales con oportunidades de desarrollo turístico en la Amazonía peruana. Foto: PROMPERÚ

La Amazonía peruana se encuentra en la mira de operadores hoteleros y fondos internacionales que buscan ampliar su presencia en destinos vinculados al turismo de naturaleza y experiencias sostenibles. En ese contexto, PROMPERÚ viene desarrollando una misión de inversiones en San Martín y Loreto con la participación de representantes de cadenas hoteleras, desarrolladores y fondos provenientes de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Chile.

La iniciativa, que se extenderá hasta el 13 de junio, busca acercar a los inversionistas extranjeros con proyectos turísticos de la selva peruana. Durante la misión, los participantes evalúan 12 oportunidades de inversión hotelera valorizadas en conjunto en USD 27 millones, que incluyen establecimientos en operación, desarrollos en marcha y terrenos con potencial turístico.

PUBLICIDAD

Propuestas hoteleras apuntan al turismo de naturaleza y bienestar

Las regiones de San Martín y Loreto concentran las oportunidades identificadas por PROMPERÚ. San Martín reúne siete propuestas, mientras que Loreto cuenta con cinco iniciativas orientadas a fortalecer la oferta de hospedaje en la Amazonía.

Los proyectos están dirigidos principalmente a segmentos que vienen ganando relevancia entre los viajeros internacionales, como el turismo de bienestar y el turismo de naturaleza, especialmente las experiencias relacionadas con el avistamiento de flora y fauna. Estas características buscan consolidar a la selva peruana como un destino atractivo para inversiones sostenibles.

Las iniciativas se enfocan en segmentos de creciente demanda internacional, como el turismo de bienestar y de naturaleza.
Las iniciativas se enfocan en segmentos de creciente demanda internacional, como el turismo de bienestar y de naturaleza. Foto: PROMPERÚ

Misión conecta a inversionistas con actores del sector turístico

Además del recorrido por las oportunidades hoteleras, los representantes internacionales reciben información sobre el comportamiento y las perspectivas del turismo en Perú, así como sobre las condiciones que ofrece el país para atraer capital extranjero.

PUBLICIDAD

La agenda también contempla reuniones con autoridades regionales, empresarios y otros participantes del ecosistema turístico, con el propósito de generar vínculos que permitan impulsar nuevos proyectos en ambas regiones amazónicas.

Perú acumula más de USD 2.400 millones en inversión turística extranjera

La estrategia forma parte de las acciones de PROMPERÚ, organismo adscrito al Mincetur, para promover la llegada de inversión extranjera directa (IED) al sector turismo peruano.

Según información de la plataforma fDi Markets de Financial Times, entre el 2003 y 2025 el país registró USD 2.411,8 millones en IED turística mediante 49 proyectos. Del total, el 80% correspondió a iniciativas relacionadas con alojamiento.

La acción se enmarca en la estrategia de PROMPERÚ, entidad adscrita al Mincetur, para atraer inversión extranjera directa hacia la actividad turística del país
La acción se enmarca en la estrategia de PROMPERÚ, entidad adscrita al Mincetur, para atraer inversión extranjera directa hacia la actividad turística del país. Foto: PROMPERÚ

En el periodo 2020-2025, Perú se ubicó como el segundo destino con mayor atracción de inversión extranjera directa turística en Sudamérica y el séptimo en América Latina y el Caribe. En esos años, se ejecutaron o comprometieron capitales para 10 proyectos vinculados con hotelería y turismo.

Temas Relacionados

Amazonasamazonía peruanaturismoPromperúperu-economia

Más Noticias

¿Te pueden sancionar en el trabajo por ver el Mundial 2026 en horario laboral? Esto advierte un abogado laboralista

La posibilidad de ver el Mundial en horario laboral dependerá de las políticas internas de cada empresa y de que las facilidades otorgadas no afecten el normal desarrollo de las labores

¿Te pueden sancionar en el trabajo por ver el Mundial 2026 en horario laboral? Esto advierte un abogado laboralista

Lima: este es el precio de la gasolina este miércoles 10 de junio

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Lima: este es el precio de la gasolina este miércoles 10 de junio

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 10 de junio

Las lluvias en Chiclayo son esporádicas y suelen presentarse entre enero y marzo, a veces asociadas al fenómeno de El Niño

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 10 de junio

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

De ritmo prodigioso en el circuito de reservas en Portugal, el goleador de los ‘gallos’ podría hacer maletas muy pronto con destino a Inglaterra. El movimiento sería avalado por el club luso

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Aníbal Torres, expremier de Pedro Castillo: “Limpia o suciamente, (las elecciones) se las lleva Keiko Fujimori”

Aníbal Torres, expremier de Pedro Castillo: “Limpia o suciamente, (las elecciones) se las lleva Keiko Fujimori”

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97,889% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Fuerza Popular pide a JEE no anular actas observadas por falta de firmas de miembros de mesa o ilegibilidad

Solo en este lugar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez obtuvieron un 50% de votación exacto para cada uno

Votos de peruanos en Buenos Aires podrían ser clave en la cerrada disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán por acusarla de incluir gastos de su otra bebé: “Mezquino. Ni siquiera nacía”

Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán por acusarla de incluir gastos de su otra bebé: “Mezquino. Ni siquiera nacía”

Hugo García conmueve las redes al decorar la habitación de su bebé con Isabella Ladera: “Esperé tanto este momento”

Suheyn Cipriani deja atrás a Macarius y es captada con nuevo galán, expareja de Samantha Batallanos

¿Quién es el nuevo galán de Suheyn Cipriani? El empresario con antecedentes por secuestro e intento de homicidio

Andrea Llosa aclara rumores sobre supuesto enfrentamiento con Magaly Medina: “La gente fantasea, nunca me la he cruzado.... mejor”

DEPORTES

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

Ignacio Buse accede al cuadro principal del ATP 500 de Queen’s en la antesala de Wimbledon y de su debut profesional en césped

A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Perú: ceremonia oficial en el Estadio Azteca

Hernán Barcos asumió su promesa sobre Alianza Lima: “A veces uno es preso de sus palabras, pero trato de no mentir nunca”

Lucciana Pérez vuelve por la puerta grande en W35 de San Gregorio: gana en individuales y dobles tras brillante semestre universitario