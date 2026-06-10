Amazonía peruana despierta interés de cadenas hoteleras internacionales con 12 oportunidades de inversión por USD 27 millones

La Amazonía peruana se encuentra en la mira de operadores hoteleros y fondos internacionales que buscan ampliar su presencia en destinos vinculados al turismo de naturaleza y experiencias sostenibles. En ese contexto, PROMPERÚ viene desarrollando una misión de inversiones en San Martín y Loreto con la participación de representantes de cadenas hoteleras, desarrolladores y fondos provenientes de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Chile.
La iniciativa, que se extenderá hasta el 13 de junio, busca acercar a los inversionistas extranjeros con proyectos turísticos de la selva peruana. Durante la misión, los participantes evalúan 12 oportunidades de inversión hotelera valorizadas en conjunto en USD 27 millones, que incluyen establecimientos en operación, desarrollos en marcha y terrenos con potencial turístico.
PUBLICIDAD
Propuestas hoteleras apuntan al turismo de naturaleza y bienestar
Las regiones de San Martín y Loreto concentran las oportunidades identificadas por PROMPERÚ. San Martín reúne siete propuestas, mientras que Loreto cuenta con cinco iniciativas orientadas a fortalecer la oferta de hospedaje en la Amazonía.
Los proyectos están dirigidos principalmente a segmentos que vienen ganando relevancia entre los viajeros internacionales, como el turismo de bienestar y el turismo de naturaleza, especialmente las experiencias relacionadas con el avistamiento de flora y fauna. Estas características buscan consolidar a la selva peruana como un destino atractivo para inversiones sostenibles.
Misión conecta a inversionistas con actores del sector turístico
Además del recorrido por las oportunidades hoteleras, los representantes internacionales reciben información sobre el comportamiento y las perspectivas del turismo en Perú, así como sobre las condiciones que ofrece el país para atraer capital extranjero.
PUBLICIDAD
La agenda también contempla reuniones con autoridades regionales, empresarios y otros participantes del ecosistema turístico, con el propósito de generar vínculos que permitan impulsar nuevos proyectos en ambas regiones amazónicas.
Perú acumula más de USD 2.400 millones en inversión turística extranjera
La estrategia forma parte de las acciones de PROMPERÚ, organismo adscrito al Mincetur, para promover la llegada de inversión extranjera directa (IED) al sector turismo peruano.
Según información de la plataforma fDi Markets de Financial Times, entre el 2003 y 2025 el país registró USD 2.411,8 millones en IED turística mediante 49 proyectos. Del total, el 80% correspondió a iniciativas relacionadas con alojamiento.
En el periodo 2020-2025, Perú se ubicó como el segundo destino con mayor atracción de inversión extranjera directa turística en Sudamérica y el séptimo en América Latina y el Caribe. En esos años, se ejecutaron o comprometieron capitales para 10 proyectos vinculados con hotelería y turismo.
PUBLICIDAD
Más Noticias
¿Te pueden sancionar en el trabajo por ver el Mundial 2026 en horario laboral? Esto advierte un abogado laboralista
La posibilidad de ver el Mundial en horario laboral dependerá de las políticas internas de cada empresa y de que las facilidades otorgadas no afecten el normal desarrollo de las labores
Lima: este es el precio de la gasolina este miércoles 10 de junio
El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor
Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 10 de junio
Las lluvias en Chiclayo son esporádicas y suelen presentarse entre enero y marzo, a veces asociadas al fenómeno de El Niño
Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente
De ritmo prodigioso en el circuito de reservas en Portugal, el goleador de los ‘gallos’ podría hacer maletas muy pronto con destino a Inglaterra. El movimiento sería avalado por el club luso
Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana
Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD