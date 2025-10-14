Perú

Betssy Chávez afirma que no habría sido “tan idiota” de realizar un golpe de Estado fallido como el de Pedro Castillo

La exprimera ministra negó haber participado en el intento de autogolpe y criticó señaló que desconocía los planes de Castillo aquel 7 de diciembre de 2022

Por Luis Paucar

Guardar
Betssy Chávez negó haber participado
Betssy Chávez negó haber participado en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por Pedro Castillo

La exprimera ministra Betssy Chávez volvió a negar este lunes toda participación en el fallido golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y cuestionó la aparente torpeza del operativo impulsado desde Palacio de Gobierno.

Durante una entrevista con el periodista César Hildebrandt, Chávez relató que la mañana de los hechos llegó entre las 09:00 y 10:00 horas a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y acudió al despacho de Castillo para tratar la agenda relacionada con la moción de vacancia que el Congreso tenía prevista para esa tarde.

Señaló que en ese momento no recibió información precisa sobre las actividades del mandatario. “El día anterior, el presidente hizo una actividad oficial y no me comunicó, es más, me entero cuando estaba en vivo. Le dije: presidente, cuando va a dar una actividad oficial, al menos comuníqueme para saber de qué trata”, expuso.

La exjefa del Gabinete explicó que enfrentó dificultades para coordinar acciones de comunicación, ya que su equipo de confianza aún no había sido ratificado en el nuevo cargo, y advirtió la presencia de funcionarios con los que mantenía desacuerdos.

Relató que la mañana del
Relató que la mañana del golpe llegó al despacho de Castillo para tratar temas de la vacancia, pero no recibió información clara ni anticipada sobre sus acciones

Al ser consultada sobre la posibilidad de haber participado en la planificación del intento de golpe, Chávez aludió a su formación académica y vínculos en el ámbito de la seguridad.

“En el 2022 realicé una maestría en el Centro de Altos Estudios Nacionales en desarrollo y defensa nacional, yo tenía como contactos generales y altos mandos, hacía mis trabajos con muchos de ellos. ¿Usted cree que yo no me hubiera preocupado por hacer un golpe con tanques, armamentos, con toda la configuración de un golpe de Estado? ¿De verdad me cree tan idiota para haberlo hecho mal?“, señaló.

Agregó que, tras el mensaje presidencial, intentó contactar al jefe de gabinete para averiguar quién redactó el anuncio. “El presidente no conversaba, no hablaba con nosotros. Al presidente se lo pregunto el 8 de diciembre. El presidente no habló conmigo más”, dijo.

Castillo anunció su intención de
Castillo anunció su intención de disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto

Enjuiciada

Chávez, quien cumplió prisión preventiva hasta que fue excarcelada por una orden del Tribunal Constitucional (TC), actualmente está en juicio junto con Castillo por el fallido intento de golpe, cuando anunció en un mensaje televisado su intención de disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto.

El exgobernante fue destituido poco después de ese anuncio por el Congreso y detenido cuando se dirigía al parecer a refugiarse en la Embajada de México en Lima.

Desde entonces permanece en prisión preventiva mientras es sometido a un juicio que ha calificado repetidas veces de “patraña” y en el que la Fiscalía solicita que sea condenado a 34 años de cárcel, mientras que para la expremier pide 25 años de prisión. 

Temas Relacionados

Betssy Chávezperu-politicaPedro CastilloDina Boluarte

Más Noticias

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento en breve a nuevo Premier y ministros

Tras varios días de haber sido elegido presidente del Perú, Jerí aún no ha presentado a su Consejo de Ministros y de acuerdo a sus propias palabras, el mandatario tomará juramento “en las próximas horas”

Gabinete de José Jerí EN

Delia Espinoza lanza advertencia tras confirmarse su reposición como fiscal de la Nación: “Voy a reordenar la casa”

Magistrada en proceso de reinstalación cuestionó las medidas adoptadas por Tomás Gálvez, quien la reemplaza de manera interina hasta oficializarse su retorno. “No sé a qué personal ha colocado, no se trata de poner a los amigos”, expresó

Delia Espinoza lanza advertencia tras

Marcelo Tinelli borra mensaje a Milett Figueroa en sus redes: de la promesa de amor eterno a un texto breve y frío

El conductor argentino sorprendió al borrar una dedicatoria romántica hacia su pareja y reemplazarla por otra más escueta. El cambio, realizado desde Cusco, reabrió las especulaciones sobre el estado de su vínculo sentimental

Marcelo Tinelli borra mensaje a

Mirtha Uribe recordó el duro revés que vivió tras ser sancionada por dopaje: “Del IPD no supe nada, fue triste y deprimente”

La ex seleccionada nacional detalló los pormenores de la suspensión luego que una prueba antidopaje resuelva la presencia de una sustancia prohibida en su organismo

Mirtha Uribe recordó el duro

ATU implementa tarifa integrada en el corredor Azul: dos viajes por S/ 2.40 para más de mil usuarios diarios

La iniciativa busca reducir los gastos diarios de los limeños y fortalecer la integración entre corredores y el Metropolitano. La ATU también reforzará la seguridad en los buses con videovigilancia y monitoreo remoto

ATU implementa tarifa integrada en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza lanza advertencia tras

Delia Espinoza lanza advertencia tras confirmarse su reposición como fiscal de la Nación: “Voy a reordenar la casa”

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

Hildebrandt sobre Jerí: “Su engorde hacendario combina con la personalidad de un arribista que consume pornografía”

César Hildebrandt califica de “despreciables” a César Acuña y Rafael López Aliaga y pide votar por quien “no venga de la mugre”

José Jerí y alcaldes de Lima acuerdan medidas urgentes contra la delincuencia y el crimen organizado: ¿cuáles son?

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli borra mensaje a

Marcelo Tinelli borra mensaje a Milett Figueroa en sus redes: de la promesa de amor eterno a un texto breve y frío

Patricia Portocarrero revela cómo sobrevivir a tres paros cardiacos le cambió la vida: “Comencé a decir ‘no’”

‘La Tortuga Roja’, la joya de Studio Ghibli, se estrena en Perú después de triunfar en Cannes

Super Junior en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto de los reyes de k-pop

Quién es Juan Víctor, el participante que logró conmover al jurado de Yo Soy con su imitación de Diego Bertie

DEPORTES

Mirtha Uribe recordó el duro

Mirtha Uribe recordó el duro revés que vivió tras ser sancionada por dopaje: “Del IPD no supe nada, fue triste y deprimente”

Paolo Guerrero brindó su apoyo a Néstor Gorosito en medio de rumores de renovación en Alianza Lima: “Hemos hecho un gran trabajo”

Partidos de hoy, martes 14 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Ecuador vs México HOY: partido amistoso en Guadalajara por fecha FIFA 2025

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”