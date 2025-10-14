Betssy Chávez afirma que no habría sido “tan idiota” de realizar un golpe de Estado fallido como el de Pedro Castillo

Betssy Chávez negó haber participado en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por Pedro Castillo

La exprimera ministra Betssy Chávez volvió a negar este lunes toda participación en el fallido golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y cuestionó la aparente torpeza del operativo impulsado desde Palacio de Gobierno.

Durante una entrevista con el periodista César Hildebrandt, Chávez relató que la mañana de los hechos llegó entre las 09:00 y 10:00 horas a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y acudió al despacho de Castillo para tratar la agenda relacionada con la moción de vacancia que el Congreso tenía prevista para esa tarde.

Señaló que en ese momento no recibió información precisa sobre las actividades del mandatario. “El día anterior, el presidente hizo una actividad oficial y no me comunicó, es más, me entero cuando estaba en vivo. Le dije: presidente, cuando va a dar una actividad oficial, al menos comuníqueme para saber de qué trata”, expuso.

La exjefa del Gabinete explicó que enfrentó dificultades para coordinar acciones de comunicación, ya que su equipo de confianza aún no había sido ratificado en el nuevo cargo, y advirtió la presencia de funcionarios con los que mantenía desacuerdos.

Relató que la mañana del golpe llegó al despacho de Castillo para tratar temas de la vacancia, pero no recibió información clara ni anticipada sobre sus acciones

Al ser consultada sobre la posibilidad de haber participado en la planificación del intento de golpe, Chávez aludió a su formación académica y vínculos en el ámbito de la seguridad.

“En el 2022 realicé una maestría en el Centro de Altos Estudios Nacionales en desarrollo y defensa nacional, yo tenía como contactos generales y altos mandos, hacía mis trabajos con muchos de ellos. ¿Usted cree que yo no me hubiera preocupado por hacer un golpe con tanques, armamentos, con toda la configuración de un golpe de Estado? ¿De verdad me cree tan idiota para haberlo hecho mal?“, señaló.

Agregó que, tras el mensaje presidencial, intentó contactar al jefe de gabinete para averiguar quién redactó el anuncio. “El presidente no conversaba, no hablaba con nosotros. Al presidente se lo pregunto el 8 de diciembre. El presidente no habló conmigo más”, dijo.

Castillo anunció su intención de disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto

Enjuiciada

Chávez, quien cumplió prisión preventiva hasta que fue excarcelada por una orden del Tribunal Constitucional (TC), actualmente está en juicio junto con Castillo por el fallido intento de golpe, cuando anunció en un mensaje televisado su intención de disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto.

El exgobernante fue destituido poco después de ese anuncio por el Congreso y detenido cuando se dirigía al parecer a refugiarse en la Embajada de México en Lima.

Desde entonces permanece en prisión preventiva mientras es sometido a un juicio que ha calificado repetidas veces de “patraña” y en el que la Fiscalía solicita que sea condenado a 34 años de cárcel, mientras que para la expremier pide 25 años de prisión.