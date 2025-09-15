Betssy Chávez culpa al Congreso de ‘mutilar’ al Ejecutivo y defiende al gobierno de Pedro Castillo

(Composición Infobae)

La ex jefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, previamente excarcelada y procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, realizó un balance crítico sobre el gobierno de Pedro Castillo y aseguró que este estuvo limitado desde sus primeros meses por la acción del Congreso.

“Cuando Castillo gana en el 2021 no se nos aceptaba el resultado. Se demoró muchísimo tiempo en reconocer la victoria, y luego se mutilan las funciones del Ejecutivo: ya no podía haber cuestión de confianza. Si tú como poder Ejecutivo ya eres mutilado, no puedes defenderte”, declaró en Exitosa Noticias.

Chávez calificó la situación como una “dictadura congresal” y comparó el escenario con la etapa 2016-2017, cuando la mayoría de Fuerza Popular bloqueó la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. “El Congreso sabe pisotear al Ejecutivo, esa es la verdad”, enfatizó.

Ineficiencia y crisis política

Si bien apuntó directamente al Legislativo por la inestabilidad, la exjefa del gabinete reconoció que el Ejecutivo tuvo graves falencias.

Añadió que las diferencias con Perú Libre, partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, complicaron aún más la gestión.

El expresidente peruano Pedro Castillo en una foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

“Yo sí era militante de Perú Libre, pero Pedro no. Él debió tomar decisiones incluso sin converger con el partido, pero no lo hizo. Yo, en su momento, me hice cargo de mis decisiones y renuncié. Con Vladimir Cerrón tuvimos posiciones distintas y ambos lo sabemos”, señaló.

Vladimir Cerrón continuará con la orden de prisión preventiva en su contra.| Diario Viral

Sobre Vladimir Cerrón

Durante su entrevista exclusiva con Exitosa, la expremier expresó su sorpresa por el giro político de Vladimir Cerrón, quien en 2021 se negaba a acercarse al fujimorismo. Sin embargo, hoy lo observa compartiendo espacios en la Mesa Directiva con quienes antes rechazaba.

“En el año 2021 buscamos un espacio para converger, y en ese tiempo había una posición de Cerrón de que no, con el fujimorismo nunca, jamás. Y ahora los veo en Mesa Directiva y llevándose muy bien. Entonces digo, ¿qué pasó aquí?”, cuestionó Chávez.

La ex primera ministra destacó que, pese a las acusaciones de deslealtad o traición que recibió, las acciones políticas siempre terminan siendo más contundentes que las palabras. Para ella, la contradicción entre lo que Cerrón decía en 2021 y lo que hoy sucede es un ejemplo de cómo la política puede cambiar radicalmente según los resultados y las necesidades de gobierno.

Las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre apoyaron en la comisión de Constitución (Composición Infobae)

“Soy una política encarcelada”

En otro momento de la entrevista, Chávez defendió su trayectoria y aseguró que, pese a haber estado en prisión preventiva, seguirá en la vida pública.

“Yo soy política, soy una política encarcelada, pero sigo siendo política. Voy a seguir haciendo política porque creo profundamente en la necesidad de formar nuevos cuadros y no en líderes eternos”, expresó.

También adelantó que este mes definirá en qué partido postulará para las elecciones generales del 2026, pese a que el Parlamento buscaría inhabilitarla. “La inhabilitación afecta el ejercicio del cargo, pero no la postulación. Eso no me va a impedir participar”, afirmó.

Presunta fuga

La expremier también recordó su proceso judicial tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Señaló que nunca se demostró que intentara fugarse del país y relató cómo la Fiscalía consideró la inmunidad de algunos congresistas, pero luego suspendió sus funciones bajo acusaciones de rebelión en grado de tentativa.

“Retorno a Tacna y mandan a seguirme durante dos semanas y dicen que hay el riesgo de que yo me fugue del país. Entonces, a ver, si supuestamente el 7 de diciembre yo me estaba fugando, nunca se demostró ni con el GPS del vehículo ni con declaraciones que yo estuviera en ello”, explicó.

Chávez resaltó que tuvo que esperar más de dos años para que esta información saliera a la luz, defendiendo su inocencia y subrayando la afectación que este proceso tuvo sobre su vida personal y familiar.

Contexto judicial y restricciones

A la fecha, Betssy Chávez enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso. El Poder Judicial dictó contra ella impedimento de salida del país por 10 meses, medida que estará vigente hasta julio de 2026.

El juez supremo Edhin Campos consideró que existen suficientes indicios de que la exjefa del gabinete habría intervenido en la organización del fallido intento de golpe de Estado, además de haber intentado buscar asilo en la embajada de México.

Pese a ello, Chávez recuperó su libertad tras una sentencia del Tribunal Constitucional y actualmente cumple comparecencia con restricciones.