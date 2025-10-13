Rafael López Aliaga confirmó su renuncia después de convertir su rendición de cuentas en un mitin: “Gracias por todo”

Rafael López Aliaga convirtió su último acto como alcalde de Lima en un mitin político, con mensajes dirigidos a seguidores y opositores

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, convirtió su rendición de cuentas de este domingo en un mitin político, cargado de mensajes dirigidos tanto a sus seguidores como a sus opositores, en lo que fue su último día al frente del cargo.

La presentación, que se alejó del formato tradicional, se llevó a cabo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, justo un día antes de que venza el plazo para presentar su renuncia, en vista de las elecciones de 2026.

“Estoy muy emocionado, gracias por todo”, dijo al término del evento, que concluyó con fuegos artificiales. Durante su discurso, el burgomaestre criticó a sus rivales. “No les tengo miedo a esas mafias del mal, izquierda asesina y ladrona”, exclamó.

El acto también adoptó un tono claramente electoral, con la participación de niños y jóvenes que corearon consignas de apoyo como “estás más que capacitado para dirigir nuestro país” o “quiero que tú seas mi presidente”.

El evento se realizó un día antes del plazo para presentar su renuncia, la cual confirmó que oficializará ante el Concejo Metropolitano

López Aliaga afirmó que la comuna capitalina cuenta, a la fecha, con una inversión de 1.000 millones de dólares gracias a su política de “austeridad absoluta” durante su mandato. Además, destacó que la municipalidad ha alcanzado un grado crediticio doble “A”.

Mencionó proyectos como el programa Agua de Emergencia y anunció que este lunes, aún “como alcalde de Lima”, lideraría un acto oficial. “Me dirigiré al puente Ñaña para tenerlo liberado con dos vías de ida y dos de vuelta. Son cuatro kilómetros en Ñaña y luego tres kilómetros más que llegan hasta Morón, donde también estamos construyendo un puente para contar con dos vías de ida y dos de vuelta”, dijo.

“Esto aliviará el sufrimiento de Lima Este, que no ha podido conectarse con la ciudad debido a la corrupción, que ha perjudicado a la gente más vulnerable”, agregó.

Luego del evento, el burgomaestre acudió al programa que conduce el periodista Beto Ortiz, a quien le confirmó que oficializará su renuncia ante el Concejo Metropolitano este lunes a las 15:30 horas.

Candidato presidencial

López Aliaga, quien ocupa la alcaldía de Lima desde enero de 2023 y lidera el partido Renovación Popular, ha manifestado desde julio su intención de postular en los próximos comicios, aunque señaló que esperaría “hasta el último día permitido para tomar una decisión” oficial.

El evento tuvo un fuerte contenido simbólico y electoral, con participación de jóvenes coreando frases como “quiero que tú seas mi presidente”

Su bancada parlamentaria fue una de las que votó el jueves a favor de destituir a la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por incapacidad moral, tras acusarla de no enfrentar el incremento del crimen organizado en el país.

En 2021, López Aliaga obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta electoral, sin lograr clasificar al balotaje, que fue disputado entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Posteriormente, fue uno de los más notorios opositores a la gestión del exmandatario, quien fue destituido de la jefatura de Estado el pasado 7 de diciembre por el Congreso, tras intentar cerrar el Legislativo y gobernar por decreto.