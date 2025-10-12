Perú

Cardenal Carlos Castillo: “No es posible que haya estos desprecios (...) ‘peruanos de primera y segunda clase’”

El arzobispo de Lima llamó a erradicar los prejuicios sociales que dividen a los peruanos y destacó la importancia de valorar al prójimo para construir vínculos de hermandad

Por Luis Paucar

El cardenal Carlos Castillo urgió
El cardenal Carlos Castillo urgió a la sociedad peruana a valorar y respetar al otro, especialmente en medio de la crisis política tras la vacancia de Dina Boluarte y la llegada de José Jerí

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, exhortó este domingo a la sociedad a reconocer “el deber de apreciar al otro” en medio de la crisis política que atraviesa el país tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y la llegada al poder de José Jerí.

Durante su homilía en la catedral de Lima, el prelado criticó con fuerza los prejuicios que aún persisten en la cultura, donde existen “peruanos de primera clase” y “peruanos de segunda clase”. Esta división la ilustró con el ejemplo de los antiguos hebreos.

Para Castillo, esa distinción debe desaparecer porque “destruye a las personas e, inclusive, si pueden sanar de muchas cosas, otra vez entran en depresión porque ya no soportan más ser maltratados y ser despreciados”.

El cardenal advirtió sobre una situación grave que afecta a varios países: “¿Cómo es posible que ciertos estados tengan que ser perseguidos porque no son de su grupo? Y se llevan a los niños, se los llevan a la cárcel. Ya no es solamente a los migrantes, a los propios miembros de ese país. Estamos en una locura generalizada. ‘Yo soy el que manda y aquí todo sobrevive’, se piensa”, afirmó.

Criticó la instrumentalización de la
Criticó la instrumentalización de la fe para justificar la falta de solidaridad, y subrayó que ser católico implica comprensión y apoyo

Ante este panorama, destacó el valor de la democracia y su relación con el Evangelio. “Si bien la Iglesia no dice ‘hay que actuar de esa u otra manera’, la Iglesia sí nos dice: los valores de la conversación, del diálogo y de la decisión libre son importantes porque tienen que ver con el Evangelio (...) Es mejor estar así que estar en una dictadura donde están chancando y persiguiendo a medio mundo”, comentó.

También criticó la instrumentalización de la fe que hace creer que ser católico es ser “lo máximo. Y separamos. No se puede ser católico y no ser solidario. Se debe ser comprensivo, especialmente, con los pobres”, señaló.

Respaldo a ‘Generación Z’

Anteriormente, Castillo expresó su respaldo a los representantes de la llamada ‘Generación Z’, quienes junto con los transportistas protagonizan las protestas del último mes en el país, llamando a superar la indiferencia de la población de los últimos años y a salir a las calles para combatir la corrupción e inseguridad “que ya no se puede soportar”.

Cardenal Carlos Castillo habla de las elecciones y las manifestaciones de la Generación Z - RPP

“Hoy día estamos en una situación muy difícil y en donde la muerte sella terriblemente nuestras vidas. Y ante eso nos queda también mantener la unidad y solidaridad con todas las víctimas”, expresó el purpurado en una entrevista concedida a RPP.

“Los hermanos chóferes han querido hacerlo mediante este signo, que es un poco fuerte porque deriva en situaciones un poco difíciles para la vida de la ciudad, pero que simultáneamente debe ser comprendida como también todo acto en donde las personas se manifiestan”, señaló.

El líder religioso exhortó a mantener la calma y no caer en la indiferencia ante las muertes que sacuden al país. “Siempre los actos deben ser pacíficos, en lo posible ordenados, pero, no puede haber una indiferencia ante algo así. Quizás ocurren justamente (...) porque se siente abandono, se siente que no hay respuestas suficientes por parte de las personas o los encargados y responsables”, matizó.

