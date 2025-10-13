Oliver Sonne e Isabella Taulund anuncian que serán padres y conmueven a sus seguidores con una emotiva publicación en redes

La pareja compartió emotivas imágenes en redes sociales, desatando una ola de felicitaciones y cariño entre fanáticos del fútbol y seguidores de la farándula que celebran la llegada de un nuevo integrante a la familia Sonne-Taullund (Instagram)

Oliver Sonne, defensor del Burnley y seleccionado nacional del Perú, dio a conocer una de las noticias más felices de su vida. A través de sus redes sociales, el lateral derecho publicó emotivas imágenes junto a su novia, Isabella Taulund, mostrando la ecografía de su bebé y el avanzado embarazo de ella.

El anuncio fue acompañado por un mensaje breve, pero lleno de significado: “Nuevo en el equipo”. En pocas horas, las redes se inundaron de mensajes de cariño, bromas futboleras y felicitaciones hacia la pareja, que vive uno de los momentos más importantes de su historia juntos.

Un mensaje que conmovió al Perú y al mundo

El defensor del Burnley compartió una imagen junto a su pareja, mostrando su emoción por el bebé que viene en camino, mientras el Perú entero celebró la noticia con alegría. (Instagram)

Con una publicación sencilla y en blanco y negro, Oliver Sonne e Isabella Taulund revelaron la noticia que sus seguidores esperaban con emoción. En las imágenes, el futbolista aparece abrazando a su pareja y besando su vientre, mientras ella luce su embarazo con serenidad y alegría.

El mensaje que acompañó las fotos fue directo y simbólico: “Nuevo en el equipo”, acompañado por un corazón blanco, en clara alusión a la llegada del primer hijo de ambos.

La reacción fue inmediata. Hinchas peruanos, aficionados del Burnley e incluso colegas del futbolista colmaron los comentarios con felicitaciones. Algunos mensajes se llenaron de humor futbolero: “El próximo lateral derecho de la selección”, “El nuevo fichaje de la Blanquirroja”, o “Nos llevará al Mundial 2050”.

Incluso el club inglés donde milita el jugador dejó su saludo con un corazón morado, sumándose a la ola de afecto hacia el deportista y su prometida.

Isabella Taulund, la compañera detrás del futbolista

Isabella Taulund ha sido el pilar emocional de Oliver Sonne, acompañándolo en cada paso de su carrera y ahora en la aventura más importante: la llegada de su primer hijo. (Instagram)

La historia de Sonne e Isabella comenzó en su adolescencia, en Dinamarca, y se ha fortalecido con el paso de los años. Ambos se comprometieron en junio de 2025 durante un viaje a las playas de Bahamas, donde él le pidió matrimonio con una escena digna de película. En las fotografías de ese momento se los ve sonriendo frente al mar, mientras ella muestra el anillo que marcó un nuevo capítulo en su relación.

En una entrevista previa, el jugador destacó el papel fundamental que Isabella ha tenido en su vida. “La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí”, confesó el lateral.

Isabella, de 24 años, dejó su rutina en Copenhague para acompañarlo en su etapa profesional en el Perú y en Inglaterra. En esa misma conversación, ella expresó lo inesperado que fue adaptarse a la atención mediática que rodea a su pareja. “Tanta gente mirando a mi enamorado… es una locura. No estoy acostumbrada a eso”, admitió.

Un anuncio que generó ternura y humor

El futbolista del Burnley y su novia Isabella despertaron ternura con su anuncio, mientras los fanáticos bromeaban sobre un futuro heredero del fútbol nacional. (Instagram)

El tono del anuncio unió la ternura con la picardía de los hinchas. Miles de seguidores llenaron las redes con bromas sobre el “nuevo heredero del fútbol peruano”. Los comentarios más recurrentes hacían referencia a un futuro futbolístico para el bebé: “Perú 2042”, “El nuevo 10”, o “Un eurocausa más para la Blanquirroja”.

Las fotografías, compartidas también por Isabella, muestran una complicidad natural entre ambos. En una de las más comentadas, Sonne besa el vientre de su novia, gesto que desató una ola de ternura entre los fanáticos.

El post rápidamente superó miles de interacciones y fue replicado por distintas cuentas de aficionados. Para muchos seguidores, la noticia simbolizó una etapa de madurez en la vida del futbolista, quien combina su crecimiento profesional con su consolidación familiar.

Entre el amor, la familia y el fútbol

La vida de Sonne atraviesa un momento de calma y madurez. Entre entrenamientos y afectos, el futbolista se prepara para su papel más importante: el de ser padre. (Instagram)

Oliver Sonne vive una etapa decisiva en su carrera deportiva y personal. En el Burnley, continúa adaptándose a la exigencia de la Premier League, mientras mantiene su vínculo con la Selección Peruana. Aunque no ha tenido continuidad en los últimos partidos, el jugador se mantiene optimista y enfocado.

Lejos de las canchas, su vida se ha llenado de nuevas motivaciones. La llegada de su primer hijo coincide con un periodo de estabilidad emocional y profesional. “Ella es una gran parte de mi vida y no quería vivir solo”, dijo tiempo atrás, reflejando el apoyo constante de Isabella en su trayectoria.

La pareja, que comparte su vida entre Inglaterra y Dinamarca, no ha revelado detalles sobre la fecha de nacimiento del bebé ni sobre su próxima boda, pero las imágenes reflejan el entusiasmo y la unión que los caracteriza.

Desde su debut con la selección peruana, Sonne se ha ganado el cariño de la afición por su entrega y carisma. Ahora, ese afecto se multiplica con esta nueva noticia, que no solo llena de ilusión a la pareja, sino también a miles de seguidores que celebran junto a ellos el inicio de una familia.