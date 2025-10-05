Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile

El comentarista deportivo se refirió a la ausencia de un par de futbolistas importantes en la 'bicolor'. (Video: Los Reba)

La selección peruana se enfrentará ante Chile en menos de una semana en un amistoso válido por la fecha FIFA de octubre. Sin embargo, para la ‘bicolor’ se trata de un partido donde tendrá varios nuevos rostros tras quedar penúltima en las Eliminatorias 2026, aunque con varias ausencias de referentes. En ese sentido, Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con dos jugadores claves para no ser considerados en este cotejo.

En su intervención para el programa de YouTube, ‘Los Reba’, el comentarista deportivo comparó el presente con una etapa anterior en la ‘blanquirroja’: “Es un punto de partida. Para mí, el mejor ejemplo es lo que hizo Bengoechea en 2014, cuando hizo debutar a Gallese, lo puso a Trauco, a Ascues que le funcionó porque metió cinco goles en su proceso jugando de enganche”, dijo en primera instancia, haciendo hincapié en que la gestión de la ‘Muñeca’ podría marcar el inicio de un nuevo ciclo en el equipo, similar al que impulsó Pablo Bengoechea apostando por jóvenes.

De la misma manera, Rebagliati compartió su alineación preferida para este amistoso. “Yo tengo muchas ganas de ver a Felipe Chávez de ‘10’. Doy mi equipo. Un tiempo cada arquero, yo arrancaría con Enríquez y después que uno de los dos tape el segundo tiempo. Inga de lateral derecho, Araujo con Garcés o Santamaría. El lateral izquierdo pondría a López y le daría la cinta de capitán. De ‘6’ a Noriega, de ‘8’ a Jairo (Concha) y de ‘10’ a Chávez, que quiero verlo 60 minutos”, sostuvo. Detalló que, para este mediocampo, quedaban fuera Jesús Castillo, Martín Távara y Jesús Pretell.

En el bloque ofensivo, aportó sus preferencias: “Adelante pondría a Grimaldo por un lado, Kenji por el otro y Valera de ‘9’. Me gusta bastante más a Valera que a Ramos”.

Felipe Chávez, volante del equipo sub 19 de Bayern Munich, supo jugar en la selección peruana de menores. - créditos: FPF

La charla de Manuel Barreto con dos jugadores para ausentarse del Perú vs Chile

Sobre el armado de la lista para el amistoso, Diego Rebagliati indicó: “¿Ausencias? Con Gallese y Sonne fue acordado. Sobre Rento (Tapia) hay mucha molestia en la Videna”. Esta explicación apunta a decisiones consensuadas en los casos del arquero de Orlando City y el lateral derecho de Burnley, quienes mantuvieron un diálogo con el comando técnico de Manuel Barreto.

Ahora, una de los cuestionamientos que había surgido era por qué el ‘Pulpo’ no estaba convocado para el duelo con Chile siendo uno de los referentes de la selección peruana y que seguirá en el próximo proceso clasificatorio. Por el lado del ‘Vikingo’, su no continuidad en el cuadro de la Premier League y el hecho de solo haber un partido habrían sido motivos para busque pelear por buscar su lugar y ganar continuidad.

La situación de Renato Tapia es un punto aparte, ya que su polémico tuit tras la designación de Manuel Barreto como técnico interino habría generado incomodidad en la FPF y, al menos para este cotejo, se quedó fuera.

Oliver Sonne apenas ha jugado cinco partidos en la presente temporada de Burnley. - créditos: Burnley FC

Diego Rebagliati sobre los jugadores jóvenes que debieron ser convocados para el Perú vs Chile

Por otro lado, Diego Rebagliati subrayó también dos nombres que, a su juicio, debieron estar en la lista presentada por Manuel Barreto para el choque con Chile en el estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. “Me hubiera gustado ver a Ian (Wisdom) y también me parece que debió ser convocado Piero Cari”, afirmó, resaltando la necesidad de ofrecer espacio a nuevas variantes en el ‘equipo de todos’.

Cabe mencionar, que el volante de Alianza Lima (18 años) fue incluido en la convocatoria de Óscar Ibáñez para las últimas fechas de las Eliminatorias 2026, sumando minutos ante Paraguay en Lima.

En tanto, el mediocampista de Sporting Cristal viene teniendo mucha continuidad bajo el mando de Paulo Autuori e incluso los hinchas ‘rimenses’ han pedido que no salga del once titular, debido a su polivalencia y esfuerzo físico para cubrir varias zonas del centro del campo.

Piero Cari e Ian Wisdom no fueron considerados para el amistoso de Perú ante Chile en octubre.