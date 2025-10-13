Madre de José Jerí le pide tener “mucha sabiduría para saber manejar el país”

La madre del presidente José Jerí asistió al Congreso para presenciar la juramentación de su hijo y le pidió “mucha sabiduría para manejar el país”. | Cuarto Poder

La destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” abrió un nuevo capítulo en la política peruana. En una jornada marcada por el desconcierto y las divisiones en el Congreso, José Jerí Oré, entonces presidente del Parlamento y vocero de la bancada de Somos Perú, juró como presidente de la República durante la madrugada, completando la sucesión constitucional. Su ascenso tomó por sorpresa a gran parte del país, que enfrenta un escenario de crisis y desconfianza hacia la clase dirigente.

El nuevo mandatario, de perfil bajo y carrera legislativa reciente, llegó al poder entre cuestionamientos y expectativas. Su nombramiento se dio tras semanas de tensiones entre el Ejecutivo y el Parlamento, lo que derivó en una votación ajustada que selló la salida de Boluarte. Mientras algunos sectores políticos lo saludaron como un rostro de renovación, otros advirtieron sobre las denuncias que arrastra desde su paso por el Congreso.

La figura materna y el mensaje de prudencia

La madre del presidente fue testigo de su juramentación y le pidió prudencia y fortaleza para enfrentar el nuevo cargo. | Cuarto Poder

En un reportaje emitido por Cuarto Poder, la madre del presidente José Jerí fue una de las protagonistas más comentadas. La mujer, visiblemente emocionada, expresó su esperanza en el futuro de su hijo, pero también le envió una advertencia cargada de sabiduría: “Gracias a Dios donde está, pero que tiene que tener mucha sabiduría para poder manejar el país”.

Durante el programa, las cámaras captaron la llegada de la madre al Congreso de la República, donde presenció el juramento. En el mismo reportaje se observa que, lejos de celebraciones, la familia optó por la discreción. “Hoy día no”, respondió entre risas cuando se le preguntó si celebrarían en casa o en Palacio.

Patricia Li, la mujer detrás del poder

El especial periodístico también expuso el rol de Patricia Li, actual presidenta de Somos Perú y figura clave en la trayectoria política de José Jerí. Según Cuarto Poder, ambos mantienen una relación cercana. Jerí la llama “madre”, mientras ella lo considera su “hijo político”. Li inició su carrera como alcaldesa de Punta Negra, pero su gestión culminó con una vacancia y, años después, una sentencia por peculado. En 2016 intentó postular al Congreso, aunque fue inhabilitada por presunta falsificación de documentos.

La mujer detrás de José Jerí: ¿Quién es Patricia Li y cuál es su influencia en el nuevo presidente?

El reportaje mostró registros en los que ambos compartían actividades partidarias y hasta la creación de una marca de comida llamada “Mr. Antojo”, según el medio El Comercio. Su influencia dentro del gobierno, según la investigación, sería determinante en las decisiones del nuevo mandatario, en un contexto donde Jerí busca consolidar su liderazgo en medio de divisiones internas.

Denuncias y patrimonio bajo la lupa

La investigación televisiva también reveló las denuncias que pesan sobre el presidente. Una de ellas, por cohecho pasivo propio, lo vincula con la supuesta recepción de S/150 mil de una empresaria cuando presidía la Comisión de Presupuesto. Otra causa abierta en su contra es por enriquecimiento ilícito, debido a un incremento patrimonial notorio desde su llegada al Parlamento.

Según el reportaje, Jerí declaró S/97 mil en bienes al inicio de su gestión, cifra que para este año habría superado el millón de soles. Entre las propiedades registradas figuran un dúplex en Jesús María, una casa de playa en Punta Hermosa, un terreno en Cerro Azul y una camioneta. Su defensa legal aseguró que todas las transacciones fueron bancarizadas y están debidamente inscritas en registros públicos.

Además, Cuarto Poder recordó que el mandatario fue denunciado por violencia sexual a fines de 2024. De acuerdo con su abogado, una prueba de ADN descartó su implicación en el hecho, y la investigación debía cerrarse en junio de este año. Pese a ello, el caso continúa generando controversia en el entorno político.

Protestas y tensión en las calles

El informe también advirtió que un sector ciudadano prepara manifestaciones para este 15 de octubre, en rechazo al nuevo gobierno. Las movilizaciones se centran en las acusaciones contra Jerí y en la falta de legitimidad que, según los convocantes, tiene su gestión. Mientras tanto, en Palacio de Gobierno, el presidente enfrenta el reto de formar su primer gabinete en medio de la presión social y las dudas sobre su independencia partidaria.