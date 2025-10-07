Perú

Cada 19 minutos se denuncia una extorsión en el Perú: más de 20 mil casos hasta septiembre y 55% de aumento en Lima, según cifras oficiales

Datos del Sistema de Denuncias Policiales revelan un panorama alarmante: en solo nueve meses, las denuncias por extorsión aumentaron casi 30%. En Lima y el Callao, los casos subieron más de 50%

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Extorsión en Lima - Andina
Extorsión en Lima - Andina

Durante los primeros nueve meses del 2025, la extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en el Perú. Las cifras oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP) muestran un incremento sostenido y preocupante. De enero a septiembre se registraron 20 mil 705 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 28.8% en comparación con el mismo periodo del 2024, cuando se contabilizaron 16 mil 075 casos.

El ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal difundió los resultados a través de sus redes sociales, destacando que “cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional”. Este ritmo significa 75 denuncias diarias en los primeros 273 días del año, una frecuencia que confirma la expansión del delito en distintas regiones y modalidades.

El panorama, según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, deja ver que 19 regiones del país reportaron un incremento de casos respecto al año pasado. El fenómeno ya no se concentra únicamente en Lima o en zonas de alta actividad comercial, sino que empieza a extenderse hacia el interior, con picos notables en regiones del sur, norte y selva.

El experto advirtió que las cifras del SIDPOL-PNP, aunque altas, “aún son menores a los registros oficiales del Ministerio Público”, entidad que en los próximos días actualizará sus reportes. Esto sugiere que la magnitud real del problema podría ser aún mayor.

Regiones con mayor incremento

Extorsión y violencia en el
Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El Callao y Lima Metropolitana encabezan la lista de regiones con mayor aumento en las denuncias. En la capital, los reportes subieron 55.1%, pasando de 5 mil 591 en 2024 a 8 mil 671 este año. En el primer puerto, el crecimiento fue del 46.7%, con 707 denuncias en el 2025 frente a las 482 del año anterior.

En el norte, la situación es igualmente crítica. Piura registró un incremento del 51.1%, con 2,335 denuncias en lo que va del año. Tumbes, una de las zonas más golpeadas por la criminalidad, duplicó sus cifras con 109.6% más casos que en 2024. En Lambayeque, los reportes aumentaron un 16.9%, mientras que en Áncash el salto fue del 40.4%.

El crecimiento también alcanzó regiones del sur. En Cusco, los casos se elevaron 56.2%; Puno registró 64.2% más denuncias, y en Madre de Dios el aumento superó el 107%, el mayor porcentaje de todo el país. En la zona central, Huánuco (11.8%), Pasco (7%) y Junín (3.6%) también mostraron variaciones positivas, aunque menores.

Regiones con reducción de casos

La extorsión se ha consolidado
La extorsión se ha consolidado como una modalidad criminal que continúa expandiéndose. Foto: lacamarape

Solo siete regiones reportaron una disminución en las denuncias. En Huancavelica, los casos bajaron de 26 a 17 (-34.6%); Tacna registró una reducción de 28.7%; y Cajamarca, 28.1%. También hubo descensos en Ucayali (-20.4%), La Libertad (-11.8%), Amazonas (-11.4%) y San Martín (-6.6%).

Pese a estas reducciones, los niveles continúan siendo preocupantes. La Libertad, por ejemplo, mantiene 3,426 denuncias en lo que va del año, cifra que la sitúa entre las regiones con más casos, junto a Lima y Piura.

De enero a septiembre de
De enero a septiembre de 2025 se registraron 20,705 denuncias por extorsión, un aumento del 28.8% respecto al mismo periodo de 2024. (X: @juank23_7)

Las modalidades de extorsión comprendidas en el reporte incluyen chantaje y extorsión agravada, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Los datos muestran que el delito no distingue entre zonas urbanas y rurales, y afecta tanto a pequeños comerciantes como a empresas medianas y transportistas.

Carbajal remarcó que los números actuales son un reflejo de la presión que viven los ciudadanos ante bandas que operan en distintos frentes. “El incremento sostenido en tantas regiones indica que la extorsión se ha convertido en un fenómeno transversal”, señaló.

La expectativa ahora recae en la actualización que presentará el Ministerio Público en los próximos días. Su informe podría revelar una cifra aún más elevada que la reportada por la Policía, confirmando que la extorsión continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad para el país.

Temas Relacionados

ExtorsionesObservatorio Nacional de Seguridad CiudadanaPNPperu-noticias

Más Noticias

Link para retiro AFP se habilitará desde este 21 de octubre, ¿cuál sería el horario en el que se podrá solicitar hasta 4 UIT?

La Asociación de AFP ya detalló las fechas asignadas para cada aportante, en base al último dígito del DNI, a fin de evitar aglomeraciones. Ten en cuenta las situaciones anteriores para evitar realizar tu trámite en horas de alta demanda

Link para retiro AFP se

En medio del paro de transportistas, vecinos de San Miguel realizaron un ‘cacerolazo’ en rechazo a la violencia y la inseguridad

Una protesta espontánea convocada por redes sociales unió a decenas de familias en un mismo clamor: frenar la violencia y las extorsiones que azotan a la capital

En medio del paro de

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

El seleccionador interino de Perú hizo referencia a lo sucedido con el llamado de Australia por el mediocentro del Cardiff City después de dos años de ausencia. ¿Acaso el tema llegó a un final concreto?

Manuel Barreto zanja el asunto

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

Durante una transmisión del programa mexicano “Montse y Joe”, el exchico reality desató polémica al decir que su sangre era “mexicana” ante una terapeuta que le pidió reconciliarse con su origen peruano y agradecer a su país

Nicola Porcella niega sus raíces

¿Cuándo vender acciones?

Todo se resume en una pregunta: ¿la empresa está subestimada por el mercado en este momento?

¿Cuándo vender acciones?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Obispos peruanos invocan al Gobierno

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

Renovación Popular invoca a Dina Boluarte “renunciar si no puede con la delincuencia”: MML aprovecha la crisis y firma convenio con transportistas

Relatora de la ONU se reúne con José Domingo Pérez y expresa “seria preocupación” por acoso a fiscales y periodistas en Perú

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella niega sus raíces

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Ella está dentro mío”

Gerald Oropeza reveló, en una transmisión en vivo en TikTok, que Mayra Goñi y Suheyn Cipriani visitaron su casa

Ranking de Netflix en Perú: estas son las series más vistas del momento

DEPORTES

Manuel Barreto zanja el asunto

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

Felipe Chávez, retorno esperado: llegó a Perú para sumarse a la selección nacional de cara al amistoso contra Chile

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Cenaida Uribe reveló fuerte deuda de la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: “Nos deben medio millón de soles”

Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico