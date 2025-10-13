Gloria Estefan sorprende al rendir homenaje a Gian Marco en el Tiny Desk: “Es un poeta increíble”

La icónica cantante cubanoamericana emocionó a sus fans al destacar la poesía de Gian Marco Zignago y presentar una emotiva adaptación de la balada 'Hoy', celebrando la fusión de culturas y sonidos en su carrera musical (NPR Music)

En una de las presentaciones más íntimas y esperadas de su carrera, Gloria Estefan rindió tributo al cantautor peruano Gian Marco Zignago, autor de la reconocida canción ‘Hoy’.

La artista cubanoamericana evocó el proceso creativo que la llevó a reinterpretar el tema en inglés, bajo el título ‘Wrapped’, y destacó la sensibilidad poética de Zignago, a quien calificó como un “poeta increíble”.

Durante su Tiny Desk, Estefan compartió anécdotas sobre la grabación del videoclip en Machu Picchu y el desafío que implicó adaptar al inglés una letra cargada de emociones y matices culturales. El gesto fue recibido con entusiasmo por el público y marcó uno de los momentos más emotivos del recital.

Un homenaje desde la emoción

Entre risas y recuerdos, Gloria Estefan confesó su gratitud por poder explorar nuevos sonidos y rindió tributo a Gian Marco, el poeta peruano que inspiró una de sus canciones más queridas. (NPR Music)

Gloria Estefan inició su participación en el Tiny Desk con una sonrisa que anticipaba confidencias. Entre bromas y recuerdos, confesó que lo que más disfruta de su carrera es la posibilidad de explorar sin límites: “Nos divertimos haciendo todo lo que hacemos. He tenido el honor y el privilegio de poder explorar mis curiosidades musicales a lo largo de los años”.

Su discurso, lleno de nostalgia y gratitud, reflejó el recorrido de una artista que no se encierra en un solo estilo. En medio de esa reflexión, Estefan decidió viajar simbólicamente hacia el Perú para introducir una canción especial. “Me encantaría ir a Perú con esta próxima canción”, dijo antes de revelar el nombre de su autor: “Fue escrita por el increíble poeta Gian Marco Zignago, con quien trabajamos mucho”.

El reconocimiento fue recibido con sorpresa por el público, que escuchó con atención cómo la intérprete relataba la conexión artística que la unió al músico peruano. La referencia no solo reivindicó la trayectoria de Gian Marco como compositor latino de alcance internacional, sino también la apertura de Estefan hacia otras raíces musicales del continente.

La transformación de ‘Hoy’ en ‘Wrapped’

‘Wrapped’ nació del deseo de Gloria Estefan de mantener viva la magia de ‘Hoy’. La versión en inglés mostró su respeto hacia el trabajo de Gian Marco y su profunda conexión musical. (NPR Music)

Estefan contó que el proceso de adaptación de la canción no fue sencillo. La versión original, ‘Hoy’, escrita por Gian Marco, se había convertido en un himno de amor y nostalgia en toda Latinoamérica. Traducirla al inglés implicaba más que cambiar palabras; significaba reinterpretar emociones. “Tuve el honor de escribir la letra en inglés, lo cual fue un reto porque era una vibra completamente nueva”, explicó la cantante.

Esa “vibra nueva” se plasmó en ‘Wrapped’, una versión que mantiene la esencia melódica y la profundidad emocional del tema original, pero con un lenguaje más cercano a la sensibilidad del público angloparlante. Estefan reconoció que trabajar sobre la creación de otro autor le permitió ampliar su mirada sobre la música latina. “Todo lo que hemos hecho, aunque no sea cubano ni estadounidense, sigue siendo música que he celebrado a lo largo de mi vida, de la que he aprendido y que, hasta cierto punto, he hecho mía”, señaló.

La interpretación combinó fragmentos en ambos idiomas, una decisión que reforzó el carácter universal de la obra. En el Tiny Desk, la canción resonó con una nueva textura acústica, más íntima, que permitió apreciar las sutilezas de la voz de Estefan y la belleza de la composición original.

Un viaje a Machu Picchu y a las raíces

La intérprete evocó el rodaje en Machu Picchu como uno de los momentos más significativos de su carrera, al capturar la fuerza del paisaje andino y la esencia de la canción. (Facebook)

Antes de interpretar ‘Wrapped’, la artista compartió otro recuerdo que despertó emoción entre los asistentes. “Fue un gran honor poder grabar al único artista al que se le ha permitido grabar el video en Machu Picchu. Dirigí ese video. Fue algo increíble experimentar esa magia”, comentó entre risas y asombro. La anécdota aludía al icónico videoclip de ‘Hoy’, rodado en el santuario incaico, que capturó la majestuosidad del paisaje andino y la espiritualidad del lugar.

Esa conexión con el Perú marcó un hito en la carrera de Estefan. Más allá del reconocimiento a Gian Marco, su relato evocó el poder de la música para trascender fronteras y unir culturas. En el escenario, la artista logró que la emoción del público se fundiera con la energía de la canción. Cada nota parecía transportar a Machu Picchu, a la vastedad de los Andes, a la esencia misma de un país convertido en inspiración.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores latinoamericanos, que destacaron el respeto y la sensibilidad con que Estefan abordó la obra de un autor peruano. En redes sociales, el fragmento del Tiny Desk donde pronuncia el nombre de Gian Marco circuló ampliamente, acompañado de mensajes de orgullo y gratitud.