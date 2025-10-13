Perú

Gloria Estefan sorprende al rendir homenaje a Gian Marco en el Tiny Desk: “Es un poeta increíble”

Durante su esperado show, la artista cubana recordó su vínculo artístico con el peruano reveló cómo su talento la motivó a adaptar al inglés la emblemática canción ‘Hoy’

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La icónica cantante cubanoamericana emocionó a sus fans al destacar la poesía de Gian Marco Zignago y presentar una emotiva adaptación de la balada 'Hoy', celebrando la fusión de culturas y sonidos en su carrera musical (NPR Music)

En una de las presentaciones más íntimas y esperadas de su carrera, Gloria Estefan rindió tributo al cantautor peruano Gian Marco Zignago, autor de la reconocida canción ‘Hoy’.

La artista cubanoamericana evocó el proceso creativo que la llevó a reinterpretar el tema en inglés, bajo el título ‘Wrapped’, y destacó la sensibilidad poética de Zignago, a quien calificó como un “poeta increíble”.

Durante su Tiny Desk, Estefan compartió anécdotas sobre la grabación del videoclip en Machu Picchu y el desafío que implicó adaptar al inglés una letra cargada de emociones y matices culturales. El gesto fue recibido con entusiasmo por el público y marcó uno de los momentos más emotivos del recital.

Un homenaje desde la emoción

Entre risas y recuerdos, Gloria
Entre risas y recuerdos, Gloria Estefan confesó su gratitud por poder explorar nuevos sonidos y rindió tributo a Gian Marco, el poeta peruano que inspiró una de sus canciones más queridas. (NPR Music)

Gloria Estefan inició su participación en el Tiny Desk con una sonrisa que anticipaba confidencias. Entre bromas y recuerdos, confesó que lo que más disfruta de su carrera es la posibilidad de explorar sin límites: “Nos divertimos haciendo todo lo que hacemos. He tenido el honor y el privilegio de poder explorar mis curiosidades musicales a lo largo de los años”.

Su discurso, lleno de nostalgia y gratitud, reflejó el recorrido de una artista que no se encierra en un solo estilo. En medio de esa reflexión, Estefan decidió viajar simbólicamente hacia el Perú para introducir una canción especial. “Me encantaría ir a Perú con esta próxima canción”, dijo antes de revelar el nombre de su autor: “Fue escrita por el increíble poeta Gian Marco Zignago, con quien trabajamos mucho”.

El reconocimiento fue recibido con sorpresa por el público, que escuchó con atención cómo la intérprete relataba la conexión artística que la unió al músico peruano. La referencia no solo reivindicó la trayectoria de Gian Marco como compositor latino de alcance internacional, sino también la apertura de Estefan hacia otras raíces musicales del continente.

La transformación de ‘Hoy’ en ‘Wrapped’

‘Wrapped’ nació del deseo de
‘Wrapped’ nació del deseo de Gloria Estefan de mantener viva la magia de ‘Hoy’. La versión en inglés mostró su respeto hacia el trabajo de Gian Marco y su profunda conexión musical. (NPR Music)

Estefan contó que el proceso de adaptación de la canción no fue sencillo. La versión original, ‘Hoy’, escrita por Gian Marco, se había convertido en un himno de amor y nostalgia en toda Latinoamérica. Traducirla al inglés implicaba más que cambiar palabras; significaba reinterpretar emociones. “Tuve el honor de escribir la letra en inglés, lo cual fue un reto porque era una vibra completamente nueva”, explicó la cantante.

Esa “vibra nueva” se plasmó en ‘Wrapped’, una versión que mantiene la esencia melódica y la profundidad emocional del tema original, pero con un lenguaje más cercano a la sensibilidad del público angloparlante. Estefan reconoció que trabajar sobre la creación de otro autor le permitió ampliar su mirada sobre la música latina. “Todo lo que hemos hecho, aunque no sea cubano ni estadounidense, sigue siendo música que he celebrado a lo largo de mi vida, de la que he aprendido y que, hasta cierto punto, he hecho mía”, señaló.

La interpretación combinó fragmentos en ambos idiomas, una decisión que reforzó el carácter universal de la obra. En el Tiny Desk, la canción resonó con una nueva textura acústica, más íntima, que permitió apreciar las sutilezas de la voz de Estefan y la belleza de la composición original.

Un viaje a Machu Picchu y a las raíces

La intérprete evocó el rodaje
La intérprete evocó el rodaje en Machu Picchu como uno de los momentos más significativos de su carrera, al capturar la fuerza del paisaje andino y la esencia de la canción. (Facebook)

Antes de interpretar ‘Wrapped’, la artista compartió otro recuerdo que despertó emoción entre los asistentes. “Fue un gran honor poder grabar al único artista al que se le ha permitido grabar el video en Machu Picchu. Dirigí ese video. Fue algo increíble experimentar esa magia”, comentó entre risas y asombro. La anécdota aludía al icónico videoclip de ‘Hoy’, rodado en el santuario incaico, que capturó la majestuosidad del paisaje andino y la espiritualidad del lugar.

Esa conexión con el Perú marcó un hito en la carrera de Estefan. Más allá del reconocimiento a Gian Marco, su relato evocó el poder de la música para trascender fronteras y unir culturas. En el escenario, la artista logró que la emoción del público se fundiera con la energía de la canción. Cada nota parecía transportar a Machu Picchu, a la vastedad de los Andes, a la esencia misma de un país convertido en inspiración.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores latinoamericanos, que destacaron el respeto y la sensibilidad con que Estefan abordó la obra de un autor peruano. En redes sociales, el fragmento del Tiny Desk donde pronuncia el nombre de Gian Marco circuló ampliamente, acompañado de mensajes de orgullo y gratitud.

Temas Relacionados

Gloria EstefanGian MarcoGian Marco ZignagoTiny Deskperu–entretenimiento

Más Noticias

Rafael López Aliaga oficializa su renuncia: “Quise esquivar (la postulación), pero las personas que contacté me dijeron que no”

El líder de Renovación Popular comunicó al Concejo Metropolitano su dimisión al cargo de alcalde de Lima para enfocarse en su candidatura presidencial de cara a los comicios de 2026

Rafael López Aliaga oficializa su

Día Mundial de la Costurera: el homenaje a las manos que tejen historia, identidad y oficio en cada puntada

Cada 14 de octubre se conmemora esta jornada que rinde tributo al arte de quienes con aguja, hilo y paciencia sostienen una tradición ancestral y dan vida a la moda, el trabajo y la cultura textil

Día Mundial de la Costurera:

Incendio en almacén de Barrios Altos, el tercero en el mismo lugar este año, genera gran columna de humo en el Cercado de Lima

El fuego se originó la tarde de este lunes en un inmueble donde meses atrás se registró otros siniestros. Los bomberos trabajan en el control de las llamas

Incendio en almacén de Barrios

Truco casero: para qué sirve licuar cáscara de mandarina y bicarbonato de sodio

Aunque en el mercado existen diversos productos para el cuidado del hogar, también podemos recurrir a remedios naturales caseros que son económicos y efectivos

Truco casero: para qué sirve

Fuerza Popular evalúa nuevas elecciones o renuncia de Fernando Rospigliosi a la Mesa Directiva del Congreso, ¿qué pasaría con José Jerí?

Como se recuerda, ante la vacancia de Dina Boluarte y ausencia de vicepresidente, el titular del Parlamento asumió la Presidencia por sucesión constitucional

Fuerza Popular evalúa nuevas elecciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga oficializa su

Rafael López Aliaga oficializa su renuncia: “Quise esquivar (la postulación), pero las personas que contacté me dijeron que no”

Fuerza Popular evalúa nuevas elecciones o renuncia de Fernando Rospigliosi a la Mesa Directiva del Congreso, ¿qué pasaría con José Jerí?

Gabinete de José Jerí EN VIVO: Últimas noticias y todo lo que se sabe del nombramiento del nuevo premier y ministros

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República

ENTRETENIMIENTO

Hugo García e Isabella Ladera

Hugo García e Isabella Ladera confirman su romance: “Mi novia es increíble”

¿Quién es Micaela Belmont, la actriz que se casó en la aristocracia española?

Final de Yo Soy: ¿Cuánto rating logró con el triunfo de Pedro Infante?

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Edison Flores se refirió a su vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en una salida nocturna

DEPORTES

Carlos Zambrano se defendió con

Carlos Zambrano se defendió con todo de sus críticos en el fútbol: “¡Cállense la boca! En mi cabeza soy el mejor”

Carlos Zambrano mantiene incomodidad por la discutida salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: “Sé lo que pasó”

A qué hora juega Colombia vs Canadá en Perú: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

Facundo Callejo no renuncia al sueño de la Liga 1 2025 con Cusco FC: “Hay que seguir peleando hasta que den los números”

A qué hora juega Brasil vs Japón: partido amistoso en Tokio por fecha FIFA 2025