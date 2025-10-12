Perú

Resultados del examen de admisión de San Marcos del domingo 12 de octubre: LINK con la lista de ingresantes a Medicina de la UNMSM

Miles de aspirantes compitieron este domingo por una de las 55 vacantes en la carrera de Salud, con mayoría femenina y supervisión directa de la rectora. La lista estará disponible en los enlaces oficiales durante la tarde

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) concluyó su proceso de admisión 2026-I con la esperada evaluación para la carrera de Medicina Humana, realizada el domingo 12 de octubre. Los resultados oficiales de la prueba, en la cual 4,709 postulantes disputaron una de las 55 vacantes disponibles, se liberarán en horas de la tarde en las plataformas digitales de la casa de estudios. La expectativa por acceder a la lista de ingresantes ha mantenido una alta presión sobre los portales oficiales, que podrán verse saturados durante las primeras horas de publicación.

Resultados del examen de San Marcos

Los resultados de la evaluación para Medicina Humana podrán consultarse en la tarde en las siguientes páginas oficiales: https://admision.unmsm.edu.pe/ y https://admision.unmsm.edu.pe/Website20251/. Debido a la alta demanda, los portales podrían presentar demoras o intermitencias en la carga de los datos.

Alta demanda y perfil de postulantes

Este año, San Marcos registró una relación de 85.6 postulantes por cada vacante en Medicina Humana, cifra que posiciona a esta especialidad como la de mayor competencia dentro de la universidad. Del total de postulantes que asistió a la jornada, el 56 % fueron mujeres, mientras que los varones representaron el 44 %. El proceso también registró la participación de 16 aspirantes con alguna discapacidad.

La Oficina Central de Admisión (OCA) detalló que el 60 % de los participantes proviene de colegios particulares, y el 40 % de instituciones educativas públicas. Esta distribución refleja la diversidad del perfil de quienes buscan acceder a una de las plazas en la universidad estatal más antigua de América.

Inicio de la jornada y supervisión

Desde tempranas horas, el campus de la Ciudad Universitaria recibió a miles de jóvenes y sus familias, quienes se ordenaron por las distintas puertas para participar en la evaluación. La rectora de la universidad, Dra. Jeri Ramón Ruffner de Vega, supervisó in situ el procedimiento, acompañada de decanos y otras autoridades universitarias. “Estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de inconveniente. En San Marcos buscamos la excelencia académica y la exigencia es muy alta en la carrera de Medicina Humana”, declaró la rectora al dirigirse tanto a postulantes como a padres de familia.

Seguridad y reconocimiento académico

El proceso de vigilancia incluyó controles reforzados dentro y fuera del campus universitario. La máxima autoridad de San Marcos subrayó la importancia de la transparencia y la seguridad en el proceso, alentando a los participantes a confiar en la rigurosidad de la evaluación. “Si los jóvenes se han preparado, pueden estar tranquilos de que lograrán una vacante. Es importante recordar que San Marcos es la única universidad pública del país con acreditación internacional y la primera en rankings como QS, Scimago y Webometrics”, sostuvo Ramón Ruffner de Vega ante los presentes.

La rectora también expuso el compromiso social de la universidad y remarcó que buscan fortalecer la educación pública a nivel nacional, demandando un mayor presupuesto estatal tanto para la educación universitaria como para los demás niveles educativos.

Rigurosidad

En el proceso de admisión 2026-I, 26,528 jóvenes de diferentes regiones se inscribieron para competir por 2,771 vacantes en las distintas facultades, lo que mantiene el estándar de selectividad de la Decana de América. Además de Medicina Humana, carreras como Derecho, Psicología, Ingeniería de Sistemas, y Administración de Negocios Internacionales concentran un alto número de aspirantes, lo que incrementa la exigencia de ingreso.

“San Marcos no piensa solo en sí misma; es la universidad referente del país. Buscamos fortalecer la educación nacional y servir como modelo para otras instituciones”, concluyó la rectora al cierre de la jornada, mientras la comunidad estudiantil aguarda el anuncio de los nuevos ingresantes.

