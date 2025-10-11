Perú

Examen de admisión 2026-I San Marcos: siete de cada diez aspirantes en Ciencias de la Salud son mujeres

El último examen de admisión mostró una participación femenina sin precedentes en carreras de salud, con psicología, enfermería y tecnología médica como las especialidades más solicitadas. Miles de jóvenes viajaron desde distintas regiones para buscar un lugar en la universidad más antigua del continente

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Examen de admisión de San
Examen de admisión de San Marcos suspendido: nueva fecha de la prueba de ingreso a la Decana de América| Andina

En la reciente jornada del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la cifra de postulantes en el área de Ciencias de la Salud evidenció una tendencia clara.

Según informó la propia universidad, el 71% de los 4.512 aspirantes fueron mujeres, mientras que solo 1.306 fueron varones, lo que representa el 29% del total registrado.

Este evento, que se desarrolló el 11 de octubre en la Ciudad Universitaria ubicada en Lima, reunió a jóvenes de diversas regiones de Perú motivados por el objetivo de ingresar a la denominada Decana de América.

El concurso se enfocó en carreras como psicología, que concentró 1.164 postulantes, enfermería con 589 y tecnología médica con 581, consolidando a estas áreas como las de mayor demanda entre las candidatas. La competencia fue intensa: sólo hay 346 vacantes disponibles, lo que equivale a 13 postulantes por cada plaza, según datos oficiales de la Oficina Central de Admisión (OCA).

La organización implementó protocolos para garantizar el orden y la seguridad, desde el control de identidad hasta la guía en el acceso a las aulas.

El campus mostró una imagen de disciplina y expectativas, al congregar a miles de jóvenes junto a familiares y docentes.

“La vocación y la responsabilidad definen a quienes buscan formarse en San Marcos”, señaló la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega durante su visita por los espacios de evaluación.

Desafíos y proyección

El proceso de admisión incluyó especialidades como obstetricia, nutrición, psicología, tecnología médica y medicina veterinaria, entre otras.

Esta diversificación responde a la demanda creciente de profesionales de la salud, que desde hace años experimenta cambios en la integración de género, según recopiló Infobae y medios afines.

Las cifras de participación femenina dan cuenta de la transformación del perfil de las Ciencias de la Salud en Perú, con una representación mayoritaria en varias de las carreras más buscadas de la actualidad.

El cierre del examen corresponde a la evaluación de la Escuela Profesional de Medicina Humana, prevista para el domingo 12 de octubre, que suma 4.709 postulantes e incrementa el peso de San Marcos como principal referente en la formación de médicos y profesionales de la salud en el país.

Link de resultados simulacro San Marcos

  • Accede al sitio web de la Oficina Central de Admisión (LINK).
  • Selecciona la opción “Resultados del examen de admisión 2026-I”, correspondiente a la fecha en que se realizó la evaluación.
  • Selecciona la carrera de interés.
  • Ingresa el código de postulación o los apellidos del aspirante.

Cantidad de vacantes por carrera

Área A: Ciencias de la Salud (EBR y EBA)

  • Medicina Humana: 55
  • Obstetricia: 44
  • Enfermería: 46
  • Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17
  • Tecnología Médica (Radiología): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17
  • Nutrición: 24
  • Farmacia y Bioquímica: 29
  • Ciencias de los Alimentos: 10
  • Toxicología: 11
  • Odontología: 25
  • Medicina veterinaria: 20
  • Psicología: 48
  • Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Por su parte, los postulantes a la carrera de Medicina deberán presentarse este domingo 12 de octubre. Dicha jornada marcará el fin de este proceso de admisión 2026-I.

El reglamento del día del examen establece que los postulantes no pueden ingresar con objetos como lápices, reglas, sacapuntas, borradores, hojas, separatas, revistas, libros ni cuadernos.

Tampoco está permitido el acceso con dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, radios, reproductores de música, memorias USB, microcámaras, relojes convencionales o cualquier aparato que permita transmitir o recibir información.

Asimismo, se prohíbe el ingreso con artículos personales como tarjetas bancarias, tarjetas de transporte, audífonos, cables, aretes, bebidas, caramelos, anillos, piercings, pulseras, atomizadores, llaveros, llaves de vehículos o de casa, ni servilletas.

Temas Relacionados

San MarcosUNMSMExamen de admisiónperu-noticias

Más Noticias

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Kevin Serna, un viejo conocido del fútbol peruano por su pasado por Alianza Lima, podría debutar en este encuentro. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega México

Incendio en Pamplona Alta EN VIVO: fuego arrasa con asentamiento humano en San Juan de Miraflores

El Cuerpo General de Bomberos desplegó más de 15 unidades para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras viviendas. Hasta el momento, se estima que al menos tres cuadras han resultado afectadas por el siniestro

Incendio en Pamplona Alta EN

Los hermanos Quiroga: Quiénes son y sus roles detrás de la agrupación piurana Agua Marina

El rol que cumplen los cuatro fundadores, quienes han sostenido el legado musical y empresarial de la agrupación durante casi cinco décadas

Los hermanos Quiroga: Quiénes son

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

Las ‘cremas’ vienen de vencer a la selección peruana sub 19, mientras que el elenco de Comas aplastaron 3-0 a Atenea. Sigue todas las incidencias de este compromiso

Universitario vs Géminis EN VIVO

Resultados San Marcos examen de admisión 2026-I de este sábado 11 de octubre: LINK oficial de la lista de ingresantes a la UNMSM

Miles de postulantes acudieron a la sede de la UNMSM con el objetivo de obtener una plaza en la carrera que eligieron

Resultados San Marcos examen de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte: La Insurgencia y

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

ENTRETENIMIENTO

Los hermanos Quiroga: Quiénes son

Los hermanos Quiroga: Quiénes son y sus roles detrás de la agrupación piurana Agua Marina

Murió Diane Keaton a los 79 años: fanáticos peruanos reaccionaron ante su fallecimiento

Diane Keaton falleció: Ramón García revela divertida anécdota con actriz durante el rodaje de ‘The Young Pope’

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

DEPORTES

A qué hora juega México

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

La brillante irrupción de Marco Rivas, joven prodigio del Club Tigre que asombró con doblete ante River Plate

Cenaida Uribe reveló que quiso fichar a refuerzo de Universitario y culpó a Julieta Lazcano: “Ya era una jugadora embarazada”