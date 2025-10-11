Examen de admisión 2026-I San Marcos: siete de cada diez aspirantes en Ciencias de la Salud son mujeres

Examen de admisión de San Marcos suspendido: nueva fecha de la prueba de ingreso a la Decana de América| Andina

En la reciente jornada del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la cifra de postulantes en el área de Ciencias de la Salud evidenció una tendencia clara.

Según informó la propia universidad, el 71% de los 4.512 aspirantes fueron mujeres, mientras que solo 1.306 fueron varones, lo que representa el 29% del total registrado.

Este evento, que se desarrolló el 11 de octubre en la Ciudad Universitaria ubicada en Lima, reunió a jóvenes de diversas regiones de Perú motivados por el objetivo de ingresar a la denominada Decana de América.

El concurso se enfocó en carreras como psicología, que concentró 1.164 postulantes, enfermería con 589 y tecnología médica con 581, consolidando a estas áreas como las de mayor demanda entre las candidatas. La competencia fue intensa: sólo hay 346 vacantes disponibles, lo que equivale a 13 postulantes por cada plaza, según datos oficiales de la Oficina Central de Admisión (OCA).

La organización implementó protocolos para garantizar el orden y la seguridad, desde el control de identidad hasta la guía en el acceso a las aulas.

El campus mostró una imagen de disciplina y expectativas, al congregar a miles de jóvenes junto a familiares y docentes.

“La vocación y la responsabilidad definen a quienes buscan formarse en San Marcos”, señaló la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega durante su visita por los espacios de evaluación.

Desafíos y proyección

El proceso de admisión incluyó especialidades como obstetricia, nutrición, psicología, tecnología médica y medicina veterinaria, entre otras.

Esta diversificación responde a la demanda creciente de profesionales de la salud, que desde hace años experimenta cambios en la integración de género, según recopiló Infobae y medios afines.

Las cifras de participación femenina dan cuenta de la transformación del perfil de las Ciencias de la Salud en Perú, con una representación mayoritaria en varias de las carreras más buscadas de la actualidad.

El cierre del examen corresponde a la evaluación de la Escuela Profesional de Medicina Humana, prevista para el domingo 12 de octubre, que suma 4.709 postulantes e incrementa el peso de San Marcos como principal referente en la formación de médicos y profesionales de la salud en el país.

Link de resultados simulacro San Marcos

Accede al sitio web de la Oficina Central de Admisión ( LINK ).

Selecciona la opción “Resultados del examen de admisión 2026-I”, correspondiente a la fecha en que se realizó la evaluación.

Selecciona la carrera de interés.

Ingresa el código de postulación o los apellidos del aspirante.

Cantidad de vacantes por carrera

Área A: Ciencias de la Salud (EBR y EBA)

Medicina Humana: 55

Obstetricia: 44

Enfermería: 46

Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17

Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17

Tecnología Médica (Radiología): 17

Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17

Nutrición: 24

Farmacia y Bioquímica: 29

Ciencias de los Alimentos: 10

Toxicología: 11

Odontología: 25

Medicina veterinaria: 20

Psicología: 48

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Por su parte, los postulantes a la carrera de Medicina deberán presentarse este domingo 12 de octubre. Dicha jornada marcará el fin de este proceso de admisión 2026-I.

El reglamento del día del examen establece que los postulantes no pueden ingresar con objetos como lápices, reglas, sacapuntas, borradores, hojas, separatas, revistas, libros ni cuadernos.

Tampoco está permitido el acceso con dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, radios, reproductores de música, memorias USB, microcámaras, relojes convencionales o cualquier aparato que permita transmitir o recibir información.

Asimismo, se prohíbe el ingreso con artículos personales como tarjetas bancarias, tarjetas de transporte, audífonos, cables, aretes, bebidas, caramelos, anillos, piercings, pulseras, atomizadores, llaveros, llaves de vehículos o de casa, ni servilletas.