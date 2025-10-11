Resultados San Marcos examen de admisión 2026-I de este sábado 11 de octubre: LINK oficial de la lista de ingresantes a la UNMSM

Las puertas de la universidad se abrirán desde las 6 a. m. - Créditos: UNMSM.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desarrolló este sábado 11 de octubre su tercera jornada del examen de admisión del ciclo 2026. Durante esta fecha, los postulantes inscritos en las distintas carreras del área de salud, a excepción de Medicina, acudieron desde temprano al campus universitario para participar en la evaluación presencial.

La organización del proceso implementó protocolos de seguridad y medidas de orientación para asegurar el orden durante toda la jornada. El ingreso al recinto se realizó conforme a los procedimientos establecidos, que incluyeron control de identidad y el cumplimiento de las normas establecidas por la Oficina Central de Admisión (OCA).

Los postulantes, una vez en las aulas, esperaban a que sean llamados de acuerdo a la lista para recibir el kit del examen. - Crédito: UNMSM.

El proceso evaluativo abarcó especialidades como Obsetricia, Tecnología Médica, Nutrición, Psicología, Mdedicina Veterinaria, entre otras carreras relacionadas con las ciencias de la salud. Personal de la universidad acompañó a los postulantes en el recorrido hacia las aulas asignadas y brindó información sobre los lugares de evaluación y los horarios previstos.

Luego de la prueba, numerosos interesados consultaron sobre la publicación de los resultados. La UNMSM informó que la relación de ingresantes se dará a conocer este mismo sábado, en el transcurso de la tarde o la noche. El listado oficial estará disponible a través del portal web de la OCA, donde se recomienda verificar la información únicamente en la página admision.unmsm.edu.pe/portal/.

San Marcos organizó este 11 de octubre la tercera jornada de su examen de admisión - Créditos: UNMSM.

Link de resultados simulacro San Marcos

Accede al sitio web de la Oficina Central de Admisión (LINK).

Selecciona la opción “Resultados del examen de admisión 2026-I”, correspondiente a la fecha en que se realizó la evaluación.

Selecciona la carrera de interés.

Ingresa el código de postulación o los apellidos del aspirante.

Cantidad de vacantes por carrera

Área A: Ciencias de la Salud (EBR y EBA)

Medicina Humana: 55

Obstetricia: 44

Enfermería: 46

Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17

Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17

Tecnología Médica (Radiología): 17

Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17

Nutrición: 24

Farmacia y Bioquímica: 29

Ciencias de los Alimentos: 10

Toxicología: 11

Odontología: 25

Medicina veterinaria: 20

Psicología: 48

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Por su parte, los postulantes a la carrera de Medicina deberán presentarse este domingo 12 de octubre. Dicha jornada marcará el fin de este proceso de admisión 2026-I.

El reglamento del día del examen establece que los postulantes no pueden ingresar con objetos como lápices, reglas, sacapuntas, borradores, hojas, separatas, revistas, libros ni cuadernos.

Tampoco está permitido el acceso con dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, radios, reproductores de música, memorias USB, microcámaras, relojes convencionales o cualquier aparato que permita transmitir o recibir información.

Asimismo, se prohíbe el ingreso con artículos personales como tarjetas bancarias, tarjetas de transporte, audífonos, cables, aretes, bebidas, caramelos, anillos, piercings, pulseras, atomizadores, llaveros, llaves de vehículos o de casa, ni servilletas.