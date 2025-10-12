Magaly advierte a Pamela Franco sobre Christian Cueva: “El día que se aparte de ti te hará igual que lo que le hizo a la anterior”. Video: Magaly TV La Firme

En su reciente programa, Magaly Medina lanzó una advertencia pública hacia Pamela Franco sobre el futuro de su relación con el futbolista Christian Cueva, en medio de las denuncias de Pamela López, aún esposa del jugador. Las palabras de Medina, han puesto en duda la solidez del vínculo entre el deportista y la cantante.

Críticas y advertencias de Magaly Medina a Christian Cueva y Pamela Franco

Durante la emisión del 10 de octubre de ‘Magaly TV La Firme’, Medina no escatimó en cuestionamientos hacia la pareja. La periodista calificó la relación entre Cueva y Franco como “marcada por una sombra fea de mala energía”, dejando claro su escepticismo sobre el futuro de ambos. Medina sostuvo que la actitud del futbolista, quien se muestra públicamente con Franco mientras enfrenta denuncias de su aún esposa, evidencia una desconexión con las consecuencias de sus actos.

La conductora también dirigió sus críticas a Pamela Franco, a quien acusó de priorizar su romance por encima del respeto hacia la familia de Cueva. “La clandestina oficializada”, así la denominó Medina, recordando que la cantante fue durante años la amante del futbolista. La advertencia fue directa: “Pero no te olvides Pamela Franco, que un hombre con este comportamiento, el día que se aparte de ti te va a hacer exactamente igual que lo que le hizo a la anterior”.

Medina insistió en que la relación nació “del dolor ajeno” y cuestionó la aparente felicidad que exhiben Cueva y Franco en redes sociales. La presentadora afirmó: “Ya esa relación está salada”, reiterando su visión pesimista sobre el futuro de la pareja. Además, ironizó sobre las promesas de Cueva de estar “hasta el fin del mundo” con Franco, señalando que “no prometas lo que no puedes cumplir, ni siquiera controlas tu presente”.

En su análisis, Medina también abordó el aspecto económico, sugiriendo que Cueva debería actuar con madurez y priorizar el bienestar de sus hijos con Pamela López. “Sal bien de esa relación con Pamela López, protege los intereses de tus hijos, dales en adelanto de legítima, uno, dos departamentos”, recomendó la conductora que debería ser el consejo que le dé Franco al futbolista. Para Medina, un cierre respetuoso y justo permitiría al futbolista iniciar una nueva etapa sin arrastrar conflictos.

Denuncias públicas de Pamela López a Christian Cueva

Mientras las críticas de Medina y las denuncias de Pamela López ocupan titulares, la respuesta de Pamela Franco y Christian Cueva ha sido de aparente indiferencia. La pareja reapareció en redes sociales mostrando complicidad y buen humor, incluso después de que López acusara públicamente a Cueva de vender un departamento familiar sin su consentimiento y de enviar a cuatro sujetos a intimidar a sus padres. En uno de los videos, Franco escribió: “Somos mucho ambiente, mi amor”, mientras Cueva respondió: “Te amo, bomba sexy”.

Pamela López, por su parte, ha mantenido una postura firme frente a las acciones de su aún esposo. López denunció que el futbolista vendió un inmueble destinado a su hija mayor por 40 000 dólares, una cifra que considera muy por debajo de su valor real. Además, acusó a Cueva de incumplir con la pensión alimentaria y de ejercer abuso psicológico. “Te expongo por ser mala persona, sinvergüenza, mal padre, infiel, manipulador, cobarde, agresor y lacra, como todo lo que te rodea”, expresó López en redes sociales.

En medio de este escenario, Franco ha defendido su relación y desmentido los rumores de crisis. La cantante aseguró: “Nosotros siempre hemos estado juntos, incluso cuando él tiene que viajar o concentrarse. Tenemos comunicación y cariño, eso no ha cambiado”. Franco también negó tener conflictos económicos con Cueva y afirmó que su vínculo se mantiene estable, pese a la distancia y la presión mediática.