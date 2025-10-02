Pamela López irónica con los $80 mil que Emelec le habría prestado a Christian Cueva: “Si le paga a mi mamá, ya no se lesiona”

Pamela López exige que Christian Cueva pague deuda familiar: “Ojalá sean esos 80 mil dólares para mi mamá”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

El nombre de Christian Cueva vuelve a estar en medio de la tormenta mediática, y esta vez no solo por su futuro deportivo, sino también por las voces que más de cerca lo conocen: Pamela López, su exesposa y madre de sus hijos, y Pamela Franco, su actual pareja.

Ambas mujeres han dado declaraciones recientes que muestran realidades opuestas en torno al popular futbolista, entre señalamientos de deudas, reproches familiares y la aparente estabilidad sentimental que intenta proyectar con la cantante de cumbia.

Desde su lado, Pamela López no dudó en volver a poner sobre la mesa un reclamo que lleva años: el dinero que Cueva le debería a su madre. La exesposa del jugador no ocultó su esperanza de que los supuestos préstamos que el futbolista habría recibido sirvan para saldar esa cuenta pendiente.

Pamela López espera que Christian Cueva le pague a su mamá

“Ay, ojalá que sea para pagar a mi mamá. Si son esos ochenta mil para pagar a mi mamá, pucha, Dios la va a bendecir el doble”, declaró con firmeza, subrayando que la deuda familiar sigue sin ser atendida.

La referencia de López se da luego de que surgiera información sobre un presunto préstamo de 80 mil dólares que el club Emelec habría entregado a Cueva. La cifra no ha sido confirmada por la institución ecuatoriana, pero abrió la puerta a nuevas críticas hacia el volante peruano, quien, según la madre de sus hijos, apenas cumplió lo mínimo en la última visita a Lima:

“Él ha visto a mis hijos una vez y ya”, confesó, recalcando que la relación de Cueva con los pequeños sigue siendo distante.

Pamela Franco afirma que su relación está más fuerte que nunca

Mientras la exesposa expone sus frustraciones, Pamela Franco intenta mantenerse al margen, aunque las preguntas inevitables la siguen a cada presentación musical. Cansada de las constantes alusiones a su pareja, la cantante decidió responder con serenidad, aunque dejando entrever que la presión mediática la desgasta.

“Ya me han preguntado. Yo siempre digo que estamos tranquilos, pero creo que les molesta mi cara, que siempre paro tranquila. La verdad, si mi cara muestra de repente cansancio, es por el trajín que yo tengo”, comentó entre risas, admitiendo que prefiere enfocarse en su trabajo antes que en polémicas.

Sobre el tema del supuesto préstamo, Franco negó tener conocimiento. “Yo no puedo hablar de situaciones de otras personas… sinceramente, yo no sé de dónde sacan eso”, respondió tajante, tratando de marcar distancia de los problemas financieros que rodean al jugador. Incluso, cuando le insistieron en la supuesta deuda con los padres de Pamela López, su reacción fue aún más clara: “A mí no me hable de terceras personas”.

Sin embargo, la tensión entre las dos Pamelas no se disimula. Cuando le recordaron a Franco que su rival había dicho que ella y Cueva “se merecen”, la cantante soltó una frase breve pero contundente: “Por supuesto. Estoy de acuerdo. Que viva el amor”. Con ello, no solo reafirmó su relación con el futbolista, sino que pareció responder con ironía a los comentarios de López.

La situación expone un contraste evidente: mientras Pamela López habla desde el resentimiento y la exigencia de responsabilidades familiares, Pamela Franco busca sostener la imagen de una relación estable y con proyectos a futuro. La primera señala lo que considera deudas pendientes, no solo económicas sino también emocionales, mientras que la segunda opta por minimizar los cuestionamientos y enfocarse en su papel como pareja.

