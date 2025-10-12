Perú

Incendio en San Juan de Miraflores: Senamhi advierte alta contaminación del aire cerca al desastre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú recomienda a los vecinos de la zona que eviten actividades al aire libre por la alta concentración de partículas contaminantes

Renato Silva

Por Renato Silva


Incendio en Pamplona Alta. Crédito: Infobae Perú

El incendio en San Juan de Miraflores ha generado que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emita una advertencia para los ciudadanos que se mantienen en el epicentro del siniestro y en zonas cercanas. Según su pronóstico, la alta concentración de partículas contaminantes pueden causar daños a la salud de las personas.

El pronóstico emitido por el Senamhi a siete horas del inicio del siniestro en SJM indica que el epicentro del siniestro tiene una concentración de contaminantes que hace que el aire de esa zona sea considerado como ‘insalubre’ para todos los vecinos del lugar. Se recomienda que quienes se encuentren en esta área no realicen ninguna actividad al aire libre y utilicen equipos de protección.

Una segunda zona, que incluye varias cuadras alrededor del incendio, fueron calificadas por el Senamhi como un área con una calidad del aire ‘insalubre para grupos sensibles’. Esto significa que las personas más perjudicadas por los contaminantes en el aire son quienes presenten cardiopatías o enfermedades pulmonares, adultos mayores, niños y adolescentes sean protegidas para evitar que se afecte su respiración.


Senamhi advierte alta contaminación del aire cerca a la zona del incendio en San Juan de Miraflores. (Foto: Senamhi)

Los síntomas como palpitaciones, dificultad para respirar o fatiga inusual son considerados señales de alerta y deberán ser atendidos con urgencia para prevenir situaciones de riesgo.

En tanto, para la zona calificada como ‘moderada’ solo aquellas personas excepcionalmente sensibles podrían verse afectadas. Sin embargo, los síntomas como tos o dificultad para respirar son indicadores de que se tiene que reducir el esfuerzo

Cómo pueden protegerse los vecinos de las zonas afectadas

En el caso de los grupos considerados como sensibles, estos deberán descansar a menudo y no se recomienda la realización de actividades de gran intensidad. Las personas que presenten cuadros de asma deberán tener su medicación a la mano de forma preventiva; mientras que los pacientes cardiacos deberán prestar atención a síntomas como las palpitaciones o fatiga inusual. Si los presenta deberá buscar atención médica inmediata.


Cientos de personas han quedado sin hogar tras el incendio en San Juan de Miraflores. Foto: Andina

Para la zona con riesgo ‘moderado’, Senamhi solo sugiere que las personas excepcionalmente sensibles a las partículas de contaminación deberían reducir las actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso al aire libre, mientras que el resto de las personas que no tienen esta condición podrán realizar sus actividades con normalidad en el exterior.

En casos como los ya mencionados, el uso de una mascarilla de forma preventiva para evitar respirar alguna de las partículas contaminantes puede ser de gran ayuda para prevenir que se perjudique la salud de las personas.

Al cierre de esta nota, el Senamhi no ha emitido nueva información sobre la calidad del aire en la zona cercana al incendio de San Juan de Miraflores.

El ministro de Vivienda dispuso que las familias damnificadas recibirán un bono. | Canal N

Damnificados del incendio en Pamplona Alta recibirán bono

El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Wittembury, informó que, el ministerio implementará el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) destinado a las familias damnificadas. Este subsidio consiste en un apoyo económico de S/ 500 mensuales durante un máximo de dos años, dirigido a quienes hayan perdido su vivienda o esta haya sido declarada inhabitable.

“La primera acción será recopilar la información necesaria para entregar bonos de arrendamiento de 500 soles mensuales por un espacio de dos años y evaluar el área afectada para iniciar un programa de vivienda de interés social”, explicó Walter Astudillo.

