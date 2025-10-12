Perú

Impactantes fotos y videos del dantesco incendio en Pamplona Alta que destruyó decenas de viviendas y dejó cientos de damnificados

Residentes y equipos de rescate enfrentan los estragos después de que las llamas consumieron estructuras precarias, impulsando solicitudes urgentes de ayuda, refugio y equipos sanitarios para los más afectados

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Impactantes fotos y videos del dantesco incendio en Pamplona Alta que destruyó decenas de viviendas y dejó cientos de damnificados - América Noticias

Las imágenes captadas en la zona de Pamplona Alta, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, muestran los estragos provocados por un incendio de grandes proporciones que devastó un asentamiento el sábado 11 de octubre. Decenas de viviendas quedaron reducidas a escombros y más de un centenar de familias resultaron damnificadas tras el avance de las llamas, que se propagaron entre estructuras de material precario.

Incendio en Pamplona (Andina)
Incendio en Pamplona (Andina)

El avance del fuego y el trabajo de los bomberos

El siniestro se registró en horas de la tarde, movilizando a equipos de la Compañía de Bomberos del Perú y personal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, quienes buscaron controlar la emergencia. Fotografías y videos difundidos a través de redes sociales documentan columnas de humo que cubrieron la zona, mientras residentes y voluntarios intentaban salvar algunas pertenencias.

Incendio en Pamplona (Andina)
Incendio en Pamplona (Andina)

Las primeras estimaciones oficiales señalan que unas 80 a 90 viviendas sufrieron daños graves. Un portavoz local indicó que el incendio dejó a más de 400 personas sin hogar, muchas de ellas menores de edad y adultos mayores. El testimonio de una vecina afectada, recogido por medios presentes en el lugar, describe el sonido de las explosiones y la rapidez con la que se extendió el fuego hasta cubrir toda la manzana.

Incendio en Pamplona (Andina)
Incendio en Pamplona (Andina)

Emergencia humanitaria y pedido de ayuda

Una vez sofocado el incendio, la atención se enfocó en la asistencia urgente a los damnificados. Representantes de las familias solicitaron al Estado y organizaciones no gubernamentales el envío de más carpas, baños portátiles y víveres básicos ante la magnitud de la emergencia. Durante la inspección de las autoridades, se constataron daños estructurales y la pérdida total de enseres en numerosos hogares.

Incendio en Pamplona (Andina)
Incendio en Pamplona (Andina)

El presidente de la República, José Jerí, visitó el área y aseguró que “el incendio ya se ha controlado completamente”, destacando el esfuerzo de los bomberos y los vecinos organizados. Ante la extensión de los daños, funcionarios municipales y del Gobierno central evaluaron la entrega de recursos adicionales, incluyendo brigadas médicas y el despliegue de módulos temporales de vivienda.

Primeras versiones indican que el incendio se originó en un taller clandestino de pirotécnicos.

Despliegue de monitoreo ambiental y seguridad sanitaria

El Ministerio del Ambiente (Minam) activó equipos técnicos encargados de monitorear la calidad del aire y vigilar la presencia de contaminantes. Especial atención se brindó debido a la posibilidad de liberación de sustancias tóxicas asociadas con la quema de materiales plásticos y madera. Las autoridades recomendaron el uso de mascarillas en la zona y llevaron a cabo campañas de sensibilización para evitar problemas respiratorios.

Incendio en Pamplona - Infobae
Incendio en Pamplona - Infobae Perú

Durante la inspección de los restos calcinados, se identificaron zonas en las que operaban talleres informales y locales de almacenamiento de productos pirotécnicos. Personal especializado acordonó estos sectores y los evaluó para descartar riesgos adicionales. La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) tomó muestras para investigar si existen daños en fuentes de agua cercanas o en el suelo.

Incendio en Pamplona - Infobae
Incendio en Pamplona - Infobae Perú

Impacto social y trabajos de reconstrucción

Las imágenes nocturnas reflejan a familias agrupadas bajo plásticos y lonas, mientras autoridades y organizaciones civiles organizan cadenas de ayuda. Las labores de remoción de escombros y atención a los afectados se prolongaron durante la jornada, con un despliegue coordinado entre el Gobierno central, entidades municipales y voluntarios.

Así amanecieron los damnificados y afectados por el terrible incendio en Pamplona Alta | Latina TV

Habitantes y líderes vecinales expusieron su temor ante la llegada de lluvias y solicitaron una pronta reubicación, buscando evitar complicaciones sanitarias y de seguridad. El incendio de Pamplona Alta se suma a otros recientes eventos similares en zonas densamente pobladas de Lima y reabre el debate sobre las condiciones de habitabilidad y la urgencia de planes de prevención efectivos.

Impactantes fotos y videos del
Impactantes fotos y videos del dantesco incendio en Pamplona Alta que destruyó decenas de viviendas y dejó cientos de damnificados - Facebook: Mirada 360
Impactantes fotos y videos del
Impactantes fotos y videos del dantesco incendio en Pamplona Alta que destruyó decenas de viviendas y dejó cientos de damnificados - Facebook: Mirada 360

