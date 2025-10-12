Perú

BCR: la racha del superávit comercial de Perú no se detiene y alcanza récord de US$26.926 en agosto gracias a minería y agro

Plaza angular. El saldo positivo acumulado en la balanza peruana marca máximos sin precedentes, impulsado por el dinamismo de las exportaciones mineras y agrícolas y el favorable contexto internacional de precios

El superávit es la diferencia positiva entre las exportaciones y las importaciones de un país. Como en el hogar, siempre se debe vender más de lo que se compra para no quedar descalzados como economía.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que, en términos anualizados, el superávit de la balanza comercial en agosto de 2025 llegó a US$26.926 millones, lo que representa el mayor nivel registrado en la historia reciente del país. Este resultado refleja el avance de las exportaciones, sobre todo de productos mineros y agrícolas, favorecidos por los altos precios internacionales.

Durante agosto, el superávit comercial fue de US$2.578 millones, gracias a exportaciones de bienes valorizadas en US$7.680 millones, con un crecimiento de 11,8% frente al mismo mes de 2024. El aumento respondió, en parte, a un alza de 10,9% en los precios de exportación y a una ligera expansión de 0,8% en volúmenes exportados, de acuerdo con el máximo ente emisor del país.

Son buenas noticias. A través de un comunicado, el Banco Central de Reserva informó que las exportaciones de productos tradicionales sumaron US$5.690 millones, 11,8% más que en agosto de 2024, beneficiadas por mayores precios del oro y el cobre.

Las exportaciones agrícolas tradicionales avanzaron 17,2%, con el café como principal motor. Entre los productos no tradicionales, las exportaciones alcanzaron US$1.969 millones, un incremento de 11,5%. Dentro de este rubro, destacó el agropecuario, con una mejora de 20,9% en volúmenes enviados al exterior.

Por el lado de las importaciones, las compras totalizaron US$5.102 millones durante agosto, lo que implicó un aumento de 7,0% respecto al año previo. El incremento estuvo liderado por la demanda de bienes de capital y bienes de consumo duradero, especialmente maquinaria, equipos y vehículos.

Exportaciones mineras y agrícolas impulsan economía peruana

En el periodo de enero a agosto de 2025, las exportaciones peruanas sumaron US$54.977 millones, lo que significó un crecimiento de 14,5% respecto a los US$48.006 millones del mismo lapso en 2024. Las importaciones en el mismo periodo alcanzaron US$37.797 millones, 12% más que los US$33.673 millones registrados un año antes.

La balanza comercial anualizada reportada en agosto de 2023 fue de US$14.639 millones, subió a US$21.213 millones en 2024 y ahora llegó a US$26.926 millones en 2025. Este avance representa un incremento de 26,9% en términos interanuales, según el Banco Central de Reserva.

Crédito anota mayor expansión desde 2022 y BCR mantiene tasas en 4,25%

En otro frente, el Banco Central de Reserva informó que el crédito total al sector privado mostró una expansión interanual de 4,5% en agosto, la tasa más alta desde noviembre de 2022, tras cuatro meses seguidos de aceleración. Por monedas, los créditos en soles crecieron de 3,8% en julio a 4,0% en agosto, mientras que en moneda extranjera aumentaron de 4,4% a 6,1% interanual. El crédito total mensual subió 0,7%.

En su más reciente programa monetario, el Banco Central de Reserva decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4,25% durante octubre, después de una reducción de 25 puntos básicos en septiembre. La inflación mensual en septiembre fue de 0,01%, mientras que la interanual se ubicó en 1,4%, dentro del rango meta oficial. Las expectativas de inflación a 12 meses permanecieron en 2,2%.

