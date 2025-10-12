BCR: la racha del superávit comercial de Perú no se detiene y alcanza récord de US$26.926 en agosto gracias a minería y agro

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que, en términos anualizados, el superávit de la balanza comercial en agosto de 2025 llegó a US$26.926 millones, lo que representa el mayor nivel registrado en la historia reciente del país. Este resultado refleja el avance de las exportaciones, sobre todo de productos mineros y agrícolas, favorecidos por los altos precios internacionales.
Durante agosto, el superávit comercial fue de US$2.578 millones, gracias a exportaciones de bienes valorizadas en US$7.680 millones, con un crecimiento de 11,8% frente al mismo mes de 2024. El aumento respondió, en parte, a un alza de 10,9% en los precios de exportación y a una ligera expansión de 0,8% en volúmenes exportados, de acuerdo con el máximo ente emisor del país.
BCR: superávit comercial de Perú alcanza US$26.926 millones
Son buenas noticias. A través de un comunicado, el Banco Central de Reserva informó que las exportaciones de productos tradicionales sumaron US$5.690 millones, 11,8% más que en agosto de 2024, beneficiadas por mayores precios del oro y el cobre.
Las exportaciones agrícolas tradicionales avanzaron 17,2%, con el café como principal motor. Entre los productos no tradicionales, las exportaciones alcanzaron US$1.969 millones, un incremento de 11,5%. Dentro de este rubro, destacó el agropecuario, con una mejora de 20,9% en volúmenes enviados al exterior.
Por el lado de las importaciones, las compras totalizaron US$5.102 millones durante agosto, lo que implicó un aumento de 7,0% respecto al año previo. El incremento estuvo liderado por la demanda de bienes de capital y bienes de consumo duradero, especialmente maquinaria, equipos y vehículos.
Exportaciones mineras y agrícolas impulsan economía peruana
En el periodo de enero a agosto de 2025, las exportaciones peruanas sumaron US$54.977 millones, lo que significó un crecimiento de 14,5% respecto a los US$48.006 millones del mismo lapso en 2024. Las importaciones en el mismo periodo alcanzaron US$37.797 millones, 12% más que los US$33.673 millones registrados un año antes.
La balanza comercial anualizada reportada en agosto de 2023 fue de US$14.639 millones, subió a US$21.213 millones en 2024 y ahora llegó a US$26.926 millones en 2025. Este avance representa un incremento de 26,9% en términos interanuales, según el Banco Central de Reserva.
Crédito anota mayor expansión desde 2022 y BCR mantiene tasas en 4,25%
En otro frente, el Banco Central de Reserva informó que el crédito total al sector privado mostró una expansión interanual de 4,5% en agosto, la tasa más alta desde noviembre de 2022, tras cuatro meses seguidos de aceleración. Por monedas, los créditos en soles crecieron de 3,8% en julio a 4,0% en agosto, mientras que en moneda extranjera aumentaron de 4,4% a 6,1% interanual. El crédito total mensual subió 0,7%.
En su más reciente programa monetario, el Banco Central de Reserva decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4,25% durante octubre, después de una reducción de 25 puntos básicos en septiembre. La inflación mensual en septiembre fue de 0,01%, mientras que la interanual se ubicó en 1,4%, dentro del rango meta oficial. Las expectativas de inflación a 12 meses permanecieron en 2,2%.