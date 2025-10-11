Sí te pueden quitar tu número prepago si no haces recargas: Este es el tiempo límite

Ojo. Si no haces recargas en tu celular prepago pueden dar de baja a tu servicio. - Crédito Osiptel

¿Sabías que para mantener una línea móvil prepago activa es fundamental realizar recargas periódicas? Incluso si se trata de montos pequeños, estos te permiten que retengas tu línea y número de celular.

“Dejar de recargar tu línea por un tiempo prolongado puede derivar en la baja del servicio, la pérdida de tu número y que este pueda ser asignado a otro usuario al cabo de 90 días de desactivado el servicio”, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Según la Norma de Condiciones de Uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, en caso no se hayan realizado recargas y el servicio móvil prepago cuente con un saldo no utilizado este podrá estar activo hasta por 210 días calendario (cerca de 7 meses) antes de que la empresa operadora ordene la baja del servicio. Pero cada operadora tiene sus propios tiempos límites que pueden ser inclusive solo dos meses.

Claro y Bitel son las dos empresas que más crecen este año. Bitel ya es la tercera con más participación, mientras que Claro lidera el mercado. - Crédito Difusión

¿Cuánto espera cada operador?

Sin embargo, la norma también precisa que, en caso la línea no cuente con saldo y no se hagan recargas, cada operadora puede fijar su propio plazo antes de disponer la baja de la línea. Así, cada una tiene un tiempo establecido, según resalta Osipte.

Claro considera un tiempo de 9 meses consecutivos (270 días) sin recarga del usuarios para poder decidir dar de baja al número. Con esto podría reasignarlo a otro cliente

Bitel fija un plazo de 8 meses y medio consecutivos sin saldo (255 días) antes de proceder con la baja

En contraposición con los anteriores, Entel considera el menor plazo, de solo dos meses (60 días) sin recargas antes que se considere dar de baja al número del cliente.

Cabe recordar que, a pesar de que las operadoras den de baja al servicio en este plazo, en todos los casos las empresas operadoras están obligadas a comunicar la baja del servicio a sus clientes con una anticipación de 15 días calendario. Es decir, que se le avisará a un cliente que su número se dará de baja, y si el cliente no hace recargas en las próximas dos semanas, su número será dado de baja.

Los usuarios pueden reclamar a Osiptel. - Crédito Osiptel

Se puede reclamar

Pero, en esa línea, si un usuario del servicio móvil prepago no recibe ninguna comunicación por parte de la empresa y esta da de baja su servicio por falta de recarga, este puede iniciar un procedimiento de reclamo para solicitar la reactivación de su línea, evitando que pierda su número y que sea entregado a otra persona al cabo de 90 días de desactivado el servicio.

“Para mayor información sobre los servicios públicos de telecomunicaciones, los usuarios pueden llamar al FonoAyuda del Osiptel 1844 o escribir al correo electrónico usuarios@osiptel.gob.pe”, recomienda Osiptel.

Como se sabe, de acuerdo a la información publicada en portal informativo PUNKU del Osiptel, al término del segundo trimestre de 2025, alrededor de 23,73 millones de líneas móviles pertenecen el segmento prepago (54,8% del total), modalidad en la que el usuario paga por adelantado su consumo a través de recargas, lo que le permite tener control sobre sus gastos y evitar sorpresas al momento de la facturación.