Perú

Las primeras 24 horas de José Jerí como presidente: reuniones clave y el pedido urgente a ministros de Dina Boluarte

Jerí aún no define quienes serán los ministros que lo acompañarán en su gobierno de transición. Continúa reuniendose con diferentes autoridades y miembros de la sociedad civil

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Presidente José Jerí recibe honores en el patio de Palacio de Gobierno. (Video: Canal N)

En su primer día como presidente de la República, José Jerí Oré marcó el inicio de su gestión con una serie de reuniones clave y acciones destinadas a proyectar una imagen de liderazgo tras la destitución de Dina Boluarte.

Luego de su llegada a Palacio de Gobierno, donde recibió los honores correspondientes a su investidura, la cuenta oficial de la Presidencia del Perú difundió imágenes de su encuentro con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esta fue su primera acción como jefe de Estado y, según la publicación, tuvo como objetivo coordinar estrategias conjuntas para enfrentar el avance de la criminalidad.

Precisamente, el atentado contra la orquesta Agua Marina fue el detonante del abrupto fin del gobierno de Boluarte Zegarra. En esa línea, el siguiente encuentro que sostuvo Jerí Oré fue con representantes del Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Primer día de José Jerí:
Primer día de José Jerí: coordina con autoridades y ordena reporte inmediato de ministros

“El presidente de la República José Jerí Oré sostuvo una reunión con representantes de los poderes del Estado: la presidenta del Poder Judicial, señora Janet Tello; el tercer vicepresidente del Congreso de la República, congresista Illich López; y el fiscal de la Nación, señor Tomás Gálvez”, indica el mensaje oficial.

El propósito de este encuentro fue ratificar los acuerdos establecidos en la última mesa de trabajo multisectorial conformada tras el paro de transportistas del 6 de octubre. Además, el mandatario anunció que en los próximos días sostendrá reuniones con los gremios de transporte, uno de los sectores más afectados por la violencia, la extorsión y el sicariato.

José Jerí asume el mando
José Jerí asume el mando y da plazo de 24 horas a ministros para rendir cuentas

Paralelamente, Jerí envió un oficio a todos los ministros de Estado solicitando un informe detallado sobre la situación y gestión de sus respectivos portafolios. En el documento, el presidente explicó que esta medida busca “fortalecer la articulación, evaluación y priorización de las políticas públicas del Poder Ejecutivo”, con el fin de garantizar un funcionamiento coherente y eficiente del Gobierno.

El mandatario otorgó un plazo máximo de 24 horas para la entrega de dichos informes, los cuales deberán incluir información específica en cinco ejes: ejecución presupuestal, estado de inversiones y proyecciones; resultados y dificultades en programas prioritarios; situación del personal y plazas vacantes; diagnóstico institucional, con fortalezas y riesgos; y propuestas de mejora o iniciativas estratégicas orientadas a optimizar la gestión pública.

Primer día de José Jerí
Primer día de José Jerí

Hasta el momento, esta es la única acción pública vinculada al gabinete ministerial. Han pasado más de 30 horas desde su juramentación y el nuevo presidente aún no anuncia quiénes conformarán su equipo de ministros, lo que mantiene la expectativa en Palacio de Gobierno.

Lo que se espera del gabinete Jerí

Las protestas que se anuncian tras la asunción de José Jerí a la Presidencia reflejan, en gran medida, el rechazo ciudadano hacia el Congreso y las bancadas mayoritarias que compartieron el poder con Dina Boluarte desde diciembre de 2022. En ese contexto, una de las principales prioridades del nuevo mandatario será la conformación de su gabinete ministerial, un paso decisivo para marcar distancia de la gestión anterior y recuperar legitimidad política.

Analistas coinciden en que Jerí deberá apostar por ministros con trayectoria técnica e independencia política, dejando de lado los intereses partidarios. De lo contrario, advierten, un gabinete con cuotas políticas podría reavivar el descontento social y derivar en nuevas jornadas de protesta.

Exigen renuncia de José Jerí por denuncia de violación sexual archivada. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

A esta compleja coyuntura se suma la amenaza del crimen organizado, cuya expansión preocupa tanto al Estado como a los gremios de transporte. Antes de la salida de Boluarte, las asociaciones de conductores ya habían advertido sobre eventuales paralizaciones si el Gobierno no tomaba medidas contundentes frente a los ataques, extorsiones y cobros ilegales que afectan a miles de trabajadores del sector.

En ese escenario, la elección del próximo ministro del Interior se convierte en una de las decisiones más delicadas para el nuevo presidente. Este despacho ha sufrido una constante rotación de titulares en los últimos años, lo que debilitó la continuidad de las políticas de seguridad. Jerí Oré deberá optar por un perfil con capacidad operativa, liderazgo y credibilidad, capaz de coordinar eficazmente con la Policía Nacional y enfrentar el avance del crimen en las calles.

Temas Relacionados

José JeríPresidencia PerúPNPFF.AA.Congresoperu-politica

Más Noticias

Este país derrotó a Perú y se coronó como el mejor destino gastronómico del mundo, según mejor revista internacional

Pese a contar con muchas variedades culinarias, el país sudamericano no ocupa el primer lugar en esta lista

Este país derrotó a Perú

Vigilante es atacado sexualmente y asaltado en vivienda de Chiclayo: sujeto lo dopó y lo golpeó

La víctima, de 39 años, aseguró que un conocido lo drogó durante una visita a su casa en la urbanización Praderas del Sol

Vigilante es atacado sexualmente y

¿Indeciso por la compra de tu departamento? Si haces esto es más probable que decidas

Un estudio de Best Place to Live revela los tres factores que tienen mayor peso a la hora de decidir la compra de departamento para los limeños

¿Indeciso por la compra de

Tercera Feria de Libros para Peques: lista de actividades del evento dedicado a las infancias

Entre las editoriales presentes destacan Polifonía, La casita del sapo, Fondo Editorial UCV, Artífice, Fondo de Cultura Económica, Euromatex, Pesopluma y Monimo

Tercera Feria de Libros para

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

En conversación con Infobae Perú, el conductor nos habla sobre su nueva apuesta dominical, la cual se emitirá por Panamericana Televisión. Afirma que buscará competir en audiencia con un formato crítico, entretenido y sin concesiones.

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular y APP marcan

Renovación Popular y APP marcan distancia del gabinete de José Jerí: “Hemos descartado toda posibilidad”

TC admite demanda de la Defensoría contra la ley de amnistía y ya no hay vuelta atrás

Vacancia presidencial en Perú: el ‘arma’ parlamentaria que ha derrocado a tres mandatarios en una década

José Jerí y la crisis de inseguridad ciudadana: ¿Cuál es el primer paso que debe dar?

Tomás Gálvez designa a Jorge Chávez Cotrina como coordinador de las fiscalías contra crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: horario, transmisión en vivo y guía para votar por el ganador

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a la banda sueca

DEPORTES

Dónde ver Colombia vs México

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026