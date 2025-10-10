Perú

Rafael López Aliaga señala culpables tras frustrado atentado en su contra: "Tengo tres enemigos claros"

El alcalde de Lima Metropolitana brindó declaraciones luego de que la PNP interviniera a un sujeto que poseía un arma de fuego durante una actividad edil en San Juan de Miraflores

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Rafael López Aliaga brindó sus
Rafael López Aliaga brindó sus primeras declaraciones tras frustrado atentado en VMT. (Captura: RPP)

La seguridad de Lima se vio sacudida una vez más tras la detención de un hombre armado durante un acto público del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, en el distrito de Villa María del Triunfo.

El incidente se registró cuando el burgomaestre inauguraba obras en la avenida Acomayo, ante la presencia de decenas de vecinos y funcionarios.

Según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la intervención ocurrió minutos después de iniciado el discurso de López Aliaga, cuando agentes de inteligencia detectaron a un individuo entre la multitud.

El sospechoso, de aproximadamente 30 años portaba un arma de fuego cargada e intentó camuflarse entre los asistentes. La rápida reacción del equipo de seguridad y la PNP permitió reducirlo a pocos metros del estrado, lo que llevó a interrumpir la actividad y evacuar al alcalde a una zona segura.

“Gracias a una eficiente labor de inteligencia, la Policía Nacional detuvo a un sujeto que portaba un arma de fuego en VMT. Los agentes PNP lo capturaron cuando se encontraba a inmediaciones de un evento del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga”, indicó el Minsiterio del Interior (Mininter).

Tras la detención, el individuo fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo, donde permanece bajo custodia mientras se desarrollan los análisis balísticos y psicológicos requeridos.

El sospechoso llegó a ubicarse a unos quince metros del alcalde y llevaba munición suficiente para perpetrar un ataque. Los testigos relataron que la tensión se apoderó del recinto, ya que el equipo de seguridad alertó a López Aliaga sobre el riesgo y procedió a evacuarlo rápidamente del sitio.

Hombre armado fue detenido durante actividad de Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo. Fuente: RPP Noticias

Primeras declaraciones de Rafael López Aliaga

Horas después del incidente, Rafael López Aliaga reapareció públicamente en el distrito de San Juan de Miraflores, donde supervisó los avances de la vía rápida Juan Pablo II bajo estricta vigilancia de la Policía Nacional y personal de seguridad privada.

El alcalde habló sobre frustrado atentado en su contra y se refirió directamente a los adversarios que, según su evaluación, buscan desestabilizar su gestión y la tranquilidad de la capital.

En sus declaraciones, López Aliaga mencionó la posibilidad de que haya existido una segunda persona involucrada en el plan, reiterando que la inteligencia policial continúa con la investigación y el despliegue necesario para descartar otros riesgos latentes.

PNP detiene a sujeto armado
PNP detiene a sujeto armado durante acto del alcalde Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo. Captura: RPP

Además, insistió en la línea discursiva que ha sostenido desde su llegada a la alcaldía, identificando a grupos vinculados al crimen organizado, la corrupción y sectores con intereses contrarios a sus convicciones personales y políticas.

“Estoy perfectamente, hermano. Quiero agradecer a la Policía Nacional, que tiene inteligencia. Han capturado a un sujeto con arma y hay otro que se ha fugado”, declaró para RPP.

“Vamos viendo lo que he venido hablando siempre, que hay una campaña (en mi contra) con tres enemigos claros: la mafia que viene de Cuba, Venezuela, las narcodictaduras; la corrupción, como Odebrecht, AOS y empresas peruanas; y de todos los aborteros. Estos son tres grandes enemigos que tiene el Perú. Yo me encuentro perfecto, sigo trabajando”, agregó el alcalde.

