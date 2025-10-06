Perú

Gestión de Rafael López Aliaga alcanza 69% de desaprobación entre empresarios y figuras influyentes, según Encuesta del Poder 2025

El mismo sondeo incluye al alcalde de Lima entre los políticos que, según el 23% de los encuestados, deberían retirarse de la vida pública

Por Luis Paucar

Aunque participó sin éxito en
Aunque participó sin éxito en las elecciones presidenciales de 2021, aún no confirma si postulará en 2026

La gestión de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima registra una desaprobación del 69,5% y una aprobación del 29,5%, según la más reciente Encuesta del Poder, publicada este domingo por la revista Semana Económica.

El estudio revela que apenas un 7% respalda firmemente su labor, mientras que un 38% manifiesta una desaprobación categórica.

Entre los aspectos valorados de su administración se encuentran proyectos de infraestructura vial, asfaltado de calles, construcción de muros de contención, veredas y áreas verdes, los cuales benefician a cientos de miles de ciudadanos. También sobresale la entrega de 1,8 kilómetros de nuevas vías asfaltadas, la mejora en la conectividad de avenidas principales y la firma de acuerdos con el Ejército para ampliar las obras de transporte.

Las principales críticas apuntan a la contratación de militantes de Renovación Popular, los enfrentamientos con la concesionaria Rutas de Lima, el proyecto del tren Lima-Chosica y la creación del Grupo Especial de Inteligencia Municipal (GEIM), destinado a combatir el crimen organizado.

Rafael López Aliaga registra un
Rafael López Aliaga registra un 69,5% de desaprobación como alcalde de Lima, según la Encuesta del Poder de Semana Económica

El mismo sondeo incluye a López Aliaga entre los políticos que, según el 23% de los encuestados, deberían retirarse de la vida pública. En ese grupo, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, encabeza la lista con el 69%.

La siguen César Acuña (Alianza para el Progreso) con 43%, Vladimir Cerrón (Perú Libre) con 25% y la presidenta Dina Boluarte con 17%.

La encuesta fue realizada por Ipsos Perú entre el 3 y el 16 de septiembre, a través de formularios en línea autoadministrados. Participaron 201 personas, entre ellas autoridades, políticos, periodistas, analistas, académicos, empresarios e integrantes de organizaciones no gubernamentales.

López Aliaga, excandidato presidencial en 2021 por Renovación Popular, no logró pasar a la segunda vuelta en esos comicios. Aunque ha manifestado interés en volver a postular en 2026, aún no confirma oficialmente su candidatura, la cual podría anunciar el próximo 13 de octubre.

El alcalde exige a Brookfield
El alcalde exige a Brookfield una compensación de más de S/ 3 mil millones tras la liquidación de Rutas de Lima

Indemnización

El alcalde capitalino anunció este domingo que exigirá al fondo canadiense Brookfield el pago de una indemnización al Estado peruano por un monto superior a los S/ 3 mil millones, tras la liquidación de Rutas de Lima.

“Vamos a pedir, y apunten bonito, que Brookfield le pague al Perú una indemnización superior a los 3 mil millones de solares, que nos compensen todo el daño que nos han hecho”, declaró durante una actividad pública realizada en el distrito de San Martín de Porres.

En ese contexto, solicitó al Concejo Metropolitano presentar una moción para iniciar acciones civiles contra la firma canadiense. “Que nos devuelvan todo el dinero que se ha tirado acá partiendo de un contrato corrupto, es muy simple”, añadió.

López Aliaga asumió la alcaldía en 2023 con la promesa de eliminar los peajes en la ciudad, entre ellos los gestionados por Rutas de Lima. Brookfield compró esta concesionaria en 2016 a Odebrecht, constructora brasileña que habría obtenido el contrato y sus adendas mediante pagos ilícitos a campañas electorales de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).

