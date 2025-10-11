Perú

José Jerí tras reunión con transportistas: Plantea dar recompensas a criminales que delaten a sus cabecillas

Durante una reunión con más de 20 dirigentes del transporte, el presidente José Jerí propuso ofrecer incentivos a miembros de bandas delictivas que brinden información sobre sus líderes

Por Nicol Chauca Alendez

Paro de transportistas: mandan mensaje
Paro de transportistas: mandan mensaje extorsivo | Andina

Tras semanas de tensión por el aumento de extorsiones, sicariato y amenazas al sector transporte, el nuevo presidente José Jerí finalmente se reunió este viernes con 22 dirigentes de los principales gremios del rubro. A diferencia del fallido encuentro anterior en Palacio de Gobierno, donde no fueron recibidos, esta vez las partes lograron acuerdos en materia de seguridad.

Uno de los anuncios más llamativos fue la aparente propuesta de otorgar recompensas a cabecillas de bandas criminales que decidan delatar a sus compañeros. Según el testimonio de los dirigentes, este incentivo buscaría “romper” la estructura interna de las mafias que operan en el país, especialmente aquellas ligadas a la extorsión de transportistas formales e informales.

“Esta recompensa puede ser para las bandas en las cuales, mediante la información que dé algún delincuente, se pueda capturar a los cabecillas, que muchas veces son el objetivo principal”, indicó un vocero del gremio durante declaraciones a la prensa tras la reunión.

Por su parte, el director de la Cámara internacional de transporte, Martín Ojeda, exigió una reunión con el ministerio de Economía para evaluar la viabilidad de esta propuesta.

Gremios de transportistas se reunieron con el presidente transitorio, José Jerí, para exigir garantías ante la ola de criminalidad. | Latina Noticias

Recompensas para un nuevo grupo de élite especializado de policías

De acuerdo con los dirigentes, el presidente Jerí se comprometió también a destinar recursos para la conformación de un grupo de élite especializado en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con incentivos adicionales para los efectivos policiales que lo integren. Sería de estos mismos recursos, que se podría dar, en cambio, a delincuentes que colaboren con la justicia.

Entre las prioridades planteadas está acelerar el acceso a tecnologías como la geolocalización y el levantamiento del secreto bancario, con el fin de facilitar operativos policiales. Actualmente, según denunciaron, obtener estas autorizaciones puede tardar entre dos a tres meses por trámites judiciales.

“Ahora, si uno pide una geolocalización o el acceso a una cámara de un banco tras un yapeo sospechoso, hay que esperar meses. Eso entorpece. La idea es que se actúe con inmediatez”, afirmaron.

Buscan erradicar la informalidad en el transporte

Otro de los puntos centrales de la reunión fue el pedido de erradicar el transporte informal, al que los gremios señalan como uno de los principales focos donde se infiltran las redes de delincuencia. Reiteraron que ser un transportista formal no debe seguir siendo una desventaja en el Perú.

“Queremos que el transportista formal pueda decir con orgullo: ‘Vale la pena ser formal’. Hoy la informalidad no solo nos quita pasajeros, también genera riesgo y cobija a delincuentes”, enfatizaron.

El sector transporte ha sido uno de los más golpeados por el crecimiento del crimen organizado en los últimos años. En múltiples regiones, los gremios han denunciado amenazas constantes, cobros de cupos, ataques a unidades y hasta asesinatos. Estos hechos han generado constantes amagos de paro nacional y marchas en demanda de soluciones reales.

Unidad gremial y respaldo a acuerdos

Reunión de parlamentarios con gremios
Reunión de parlamentarios con gremios de transportistas. | Congreso

Uno de los aspectos destacados por los propios dirigentes fue la unidad mostrada en esta nueva reunión. Según relataron, 22 representantes de distintas organizaciones participaron y respaldaron de forma "unánime" los compromisos alcanzados con el gobierno.

“En esta ocasión no ha habido privilegios ni divisiones. Todos nos hemos reunido con un solo objetivo: soluciones para la seguridad de nuestros trabajadores y usuarios”, señalaron.

La reunión se realizó luego de que el pasado 9 de octubre los gremios no fueran recibidos por el Ejecutivo, lo que generó malestar y motivó a una coordinación con otros sectores para evaluar un paro nacional programado para el 15 de octubre En este nuevo escenario, los dirigentes señalaron que se ha logrado retomar el diálogo bajo mejores condiciones y con voluntad política.

