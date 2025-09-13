Guerra de bandas criminales en la frontera de Perú y Ecuador deja cinco muertos y captura de cabecilla de Los Pulpos en el país del norte

De acuerdo a la información de especialistas y de reportes de medios de comunicación, 3 de las más de 20 bandas criminales de Ecuador tienen presencia en el Perú | Foto composición: Infobae Perú

La guerra entre bandas criminales en la frontera Perú-Ecuador alcanzó un nuevo nivel de violencia el 11 de septiembre de 2025 en la zona minera de Chinapintza, parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. El enfrentamiento dejó un saldo de cinco muertos, todos presuntamente vinculados a la organización ecuatoriana Los Choneros, en medio de la disputa por el control de territorios estratégicos y la minería ilegal en la región.

Las investigaciones iniciales indicaron que Los Pulpos de Trujillo, de Perú, mantenían un dominio en la zona mediante cobro de “vacunas”, extorsiones y amenazas de muerte a quienes se oponían a su control. La presencia de ciudadanos peruanos en estas actividades delictivas intensificó los conflictos con las bandas locales ecuatorianas, generando enfrentamientos armados que afectaron la seguridad de las comunidades fronterizas.

Tras la muerte de estas cinco personas y la intervención de las autoridades, se logró capturar a Willy Antich, peligroso cabecilla de Los Pulpos de Trujillo, identificado como responsable de coordinar las acciones violentas de su banda en Ecuador. Su detención representa un golpe significativo a la estructura criminal peruana que operaba en la zona.

La policía incautó armas, municiones, vehículos, chalecos antibalas y ropa de camuflaje durante los operativos, evidencia clave de la magnitud del enfrentamiento entre bandas. Foto: Más Que Noticias

Además, en operativos paralelos realizados por la Policía y el Ejército Ecuatoriano, fueron detenidos otros 18 presuntos integrantes de la banda, entre ellos ciudadanos peruanos, venezolanos, ecuatorianos y un colombiano. Las autoridades incautaron armas, municiones y equipo táctico, evidencias que permitirán esclarecer la magnitud del enfrentamiento y la organización delictiva trasnacional.

Enfrentamiento entre bandas peruanas y ecuatorianas deja cinco fallecidos

El jueves 11 de septiembre, un enfrentamiento en Conguime Alto dejó cinco personas fallecidas, presuntamente vinculadas a la organización ecuatoriana Los Choneros. Según la Policía, la masacre se originó por la disputa del control territorial en la zona minera de Chinapintza, donde operaban tanto grupos ecuatorianos como peruanos.

Cinco personas fallecidas fueron encontradas en la zona minera de Chinapintza, presuntamente vinculadas a la disputa entre las bandas Los Pulpos de Trujillo y Los Choneros. Foto: Policía Nacional de Ecuador

La Policía Nacional de Ecuador confirmó que el ataque fue ejecutado por miembros de Los Pulpos de Trujillo, organización peruana que buscaba recuperar el control de territorios mineros previamente dominados por Los Choneros. La coordinación entre los ejes investigativo, de inteligencia y preventivo fue clave para esclarecer los hechos.

Capturan a cabecilla peruano de Los Pulpos de Trujillo en Ecuador

Durante las operaciones, las autoridades detuvieron a Willy Antich, ciudadano peruano de 39 años, identificado como cabecilla de Los Pulpos de Trujillo. Según la Policía ecuatoriana, Antich sería responsable de sembrar terror en los sectores de Chinapintza, La Pangui y Conguime Alto, mediante extorsión y amenazas.

En el momento de su captura en Yantzaza, se incautó un arma de fuego y prendas de vestir que serán analizadas como evidencia. En el lugar de los hechos, personal de criminalística levantó 24 vainas percutidas calibre 223 mm y una vaina calibre 9 mm, confirmando la magnitud del ataque.

Willy Antich, cabecilla de Los Pulpos de Trujillo, fue detenido en Yantzaza por coordinar ataques y actividades delictivas en la zona fronteriza. Foto: Policía Nacional de Ecuador

Además, se detectaron vehículos sospechosos y una volqueta abandonada, en cuyo interior se halló un fusil COLT SMG 9mm NATO con 402 municiones, un casco, ropa de camuflaje y un chaleco antibalas, indicios que continúan bajo investigación.

Las investigaciones indican que este cabecilla lideraba las operaciones delictivas en la zona fronteriza, dirigiendo acciones de violencia, extorsión y control de recursos ilegales. La detención representa un golpe significativo para la estructura de Los Pulpos de Trujillo en Ecuador.

Policía ecuatoriana detiene a 18 miembros de Los Pulpos

En el marco de las operaciones del Ejército Ecuatoriano, 18 presuntos integrantes de Los Pulpos de Trujillo fueron detenidos en Conguime Bajo, cantón Paquisha. Entre los detenidos se encuentran 13 ciudadanos peruanos, 2 venezolanos, 2 ecuatorianos y 1 colombiano, vinculados a las cinco muertes registradas el 11 de septiembre.

La Policía informó que estos individuos estaban involucrados en extorsiones, amenazas y disputas por el control de la minería ilegal. Durante los operativos se incautaron armas y equipo táctico que serán analizados para esclarecer su relación con los hechos violentos.

Durante los operativos en la frontera, las autoridades capturaron a 18 presuntos integrantes de la banda Los Pulpos de Trujillo, entre ellos ciudadanos de diferentes nacionalidades, implicados en extorsiones y control de minería ilegal. Foto: Policía Nacional de Ecuador

El Ejército Ecuatoriano reafirmó su compromiso con la seguridad en las zonas fronterizas, trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional y otras instituciones del Estado. Estas acciones buscan combatir el crimen organizado y proteger la integridad de la población civil en sectores estratégicos de la frontera con Perú.