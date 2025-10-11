Perú

Grasse Becerra es acusada de no pagar el taxi y ella se defiende: “El señor me estaba llevando a otro lado”

La figura mediática señala que el conductor la llevó a otro destino y asegura que la situación se malinterpretó, mientras la parte denunciante ofrece imágenes y promete llevar el caso a redes sociales

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Un incidente entre la modelo Grasse Becerra y un conductor de taxi en la ciudad de Chiclayo generó controversia en las redes sociales, después de que la esposa del chofer acusara a la figura pública de negarse a pagar un servicio solicitado a través de una aplicación de transporte privado. La noticia cobró notoriedad tras la difusión de una serie de mensajes en Instarándula, donde se deja ver la versión de los denunciantes como la respuesta de la propia Becerra.

La polémica surgió cuando una usuaria alegó que Grasse Becerra no abonó la tarifa de 8 soles correspondiente a un trayecto reservado en la plataforma In Drive. “Hola, ayer Grasse Becerra en Chiclayo no pagó el taxi. Mi esposo la recogió en In Drive y nunca le pagó. Es una conchuda”, expresó la denunciante a Samuel Suárez, creador de Instarándula.

Como respaldo, la mujer compartió una fotografía en la que se ve a la modelo fuera de un vehículo, mirada hacia atrás sobre una pista de tierra.

La denunciante afirmó contar con evidencia del episodio, indicando que la modelo incluso habría hecho declaraciones altisonantes durante el intercambio. “Tengo pruebas. Dice que dijo que su tanga costaba más que la carrera. Mi esposo le gritó, le dijo que es una conchuda y ella le daba igual, se burlaba de él. Mi esposo le dijo que la iba denunciar por redes”, aseguró la denunciante a Instarándula.

Grasse Becerra se defiende

La controversia escaló al día siguiente con la publicación de un video en el que Grasse Becerra compartió su versión de los hechos y rechazó la acusación de impago. La modelo sostuvo que la decisión de abandonar el taxi respondió a que “el señor me estaba llevando a otro lado y me bajé en un lugar que casi me roban. Me subí a una moto asustada por eso. De verdad casi me roban, si no fuera porque vi una moto”.

Becerra detalló además que la situación se originó porque el conductor no accedió a dejarla exactamente en la dirección solicitada durante el pedido, sino que pretendía dejarla en otro punto sin explicación. “Estaba yendo a un lugar no tan chévere, la calle Leguía. Me mandan de Santa Victoria por 8 soles en un taxi. Aquí están construyendo, el taxista estaba molesto porque no podía entrar, yo me subí igual, no le discutí porque me moría de miedo. Él me quiso dejar donde le dio la gana. Le dije que me deje en la numeración y me dijo que ese no era su problema... No me estaba dejando tampoco en el punto, yo no sabía dónde estaba, solo estaba leyendo su mapita, pero el señor se puso terco, le dije que me tenía que dejar, que era su chamba. Me dijo que me iba llegar a la comisaría, me tuve que tirar del taxi... me quiso llevar a no sé dónde”, expuso la modelo en un video.

La figura pública insistió en que sí tenía consigo los 8 soles requeridos para el pago de la carrera y que no existen motivos para dudar de su intención de cumplir con la tarifa. “Tú crees que yo no voy a pagar 8 soles... yo no habló así como dice esa señora, qué pena que ella apoye que su esposo sea un secuestrador, un ratero, no sé qué intenciones habrá tenido ese hombre”, reclamó Grasse Becerra en la declaración difundida por Instarándula.

La esposa del taxista calificó a Becerra de “conchuda”, lo que amplificó la discusión en redes sociales y provocó el pronunciamiento directo de la modelo para desligarse de cualquier responsabilidad en un supuesto intento de fuga sin pagar por el servicio.

Samuel Suárez terminó pagando el taxi

Por su parte, Samuel Suárez no tuvo ningún reparo en poner los paños fríos a la situación, indicando que cree en las dos versiones. Asimismo, señaló que él también hubiera actuado aterrado si está en un lugar que no conocer.

“Ya está, tanta vaina y yo mismo soy con el taxi de Grasse.. total más chisme me ha dado esto a mí, por qué a esperar Grasse le pague o el señor siga gastando su gasolina a buscar más pruebas para los 8 soles, listo solucionado. Esperemos la próxima conversen mejor ambos para evitar incomodidades. Pudo haber pasado un accidente.”, indicó el creador de Instarándula, mostrando la constancia del yape de 10 soles que le dizo al taxista.

