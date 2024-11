Ana Siucho y Grasse Becerra protagonizan fuerte pelea en redes: “Tu único mérito es ser esposa de un futbolista”

Ana Siucho responde a los señalamientos de Grasse Becerra en redes.

Una inesperada confrontación en redes sociales tuvo como protagonistas a Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, y la exmodelo peruana Grasse Becerra. El intercambio se originó luego de que la exchica reality cuestionara la estadía de la doctora en Estados Unidos en medio de las investigaciones que involucran a su familia y al presentador Andrés Hurtado en presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias.

Grasse Becerra reaccionó a una publicación donde se mencionaba que Ana Siucho habría conseguido un nuevo empleo en el extranjero, insinuando posibles irregularidades. “Obvio, tira la piedra y se esconde. Bueno, si trabaja de ilegal que los de Migraciones hagan su chamba pues, la ley es para todos”, escribió la expareja de Joshua Ivanoff.

La respuesta de Ana Siucho no tardó en llegar: “Cuando la ignorancia es atrevida”. Estas palabras intensificaron la discusión, a lo que Grasse Becerra respondió: “Ana Suicho me pone atrevida e ignorante, pero no le puedo responder directamente porque ella limitó sus comentarios. Solo diré: ahora, flaquita, dilo sin llorar”.

La esposa de Edison Flores no dejó pasar el comentario y corrigió el error en su apellido: “Ya, pero aprende a escribir, es Siucho. Limité comentarios, más no mensajes, así que puedes escribirme cuando quieras”.

Acalorada discusión

La disputa se intensificó cuando Grasse Becerra decidió exponer un intercambio de mensajes directos con Ana Siucho. En estos, la exmodelo acusó a la doctora de actuar con soberbia y de utilizar sus apariciones mediáticas para perjudicar legalmente a su propia familia. Este señalamiento hace referencia a la entrevista que la doctora ofreció a Beto Ortiz, tras la cual la Fiscalía inició investigaciones que involucran a los hermanos Siucho, al clan Miu Lei y al conductor Andrés Hurtado.

“Ya respondí flaquita por mensajes. No tolero a las personas que porque tiene dos soles más que alguien, quieren mirar por sobre el hombro. Para que veas lo muy poco que me importas, no sé ni bien tu apellido ni tampoco tu estado migratorio. El único mérito conocido que llevas en tus hombros es destapar a toda tu familia y a otros personajes más sobre un tema delicado y legal, y bueno, esposa y madre de los hijos de un futbolista. Deja la soberbia, mami, eso entre mujeres jamás será bien”, le dijo.

Por su parte, Ana Siucho defendió su postura y cuestionó a Grasse Becerra por juzgarla sin conocerla en persona: “Deja de opinar donde no conoces ni 0.01% de las personas ni la vida de ellas. Y como dices: deja que la justicia se encargue, no te creas con derecho de juzgar. Tú eres la que empieza a opinar de mi vida y ahora quieres darte de buena persona diciendo que entre mujeres jamás se verá bien. ¿Y encima opinas del aspecto de las personas? Ya pues, ten lógica con lo dices y haces”.

Grasse Becerra cerró el intercambio con un mensaje tajante: “Corazón, cuando uno se expone a los medios, que la tele vas a encontrar personas que opinen bonito y otras que no te van a gustar los comentarios, como el mío, que estás llorando. Pues si no tienes correa, es mejor que dejes de lado la TV y te quedes criando a tus hijos y/o ejerciendo tu carrera, pues nadie es pepita de oro para agradarle a todo el mundo”.

¿Qué hace Ana Siucho en Estados Unidos?

Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, vive actualmente en Estados Unidos, donde combina su rol de madre con un nuevo empleo remoto. Desde su cuenta de Instagram, la doctora de profesión compartió que hace dos semanas se integró a una compañía internacional que le permite trabajar desde casa, facilitando su dedicación a sus hijas. Según su abogado, César Euscátegui, su permanencia en Estados Unidos responde a requisitos de su visa, que la obligan a residir allí al menos seis meses.

