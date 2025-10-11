Perú

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

En los alrededores de su vivienda en Surquillo, estos grupos le manifestaron su respaldo tras la vacancia aprobada por el Congreso y alentaron su retorno al poder

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
(Vídeo: Flor de los Milagros)

El Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, en la madrugada del viernes 10 de octubre, en una sesión que concitó la atención nacional.

La exmandataria, que hasta ese momento encabezaba el Ejecutivo, fue retirada del cargo por decisión de la mayoría parlamentaria, abriendo un nuevo episodio en la política peruana.

Este hecho generó reacciones diversas en el país, entre ellas manifestaciones a favor y en contra en los exteriores de su domicilio, ubicado en Surquillo.

Un día después de su vacancia, grupos identificados como La Insurgencia y Los Combatientes se acercaron a la vivienda de Boluarte para expresarle respaldo.

Estas agrupaciones frecuentemente participan en movilizaciones en favor de sectores vinculados al fujimorismo y otros espacios de la derecha política.

Algunos asistentes portaban rosas de color blanco y rojo, símbolo que entregaron a la expresidenta en señal de reconocimiento por su gestión y sus medidas adoptadas durante su paso por el gobierno.

“El presente de nuestra nación exige tu regreso”, coreaban algunos de los presentes, mientras otros proclamaban: “Dina reelección, Dina valiente, aquí está tu gente. Como nuestro presidente Alberto”, en alusión a Alberto Fujimori, exmandatario de Perú.

La escena fue registrada en video y difundida por diversos medios, mostrando a Dina Boluarte recibiendo los obsequios y arengas con una actitud afable ante sus simpatizantes.

Dina Boluarte recibió el apoyo
Dina Boluarte recibió el apoyo de La Insurgencia y Los Combatientes.

Arengas, gestos y primeras declaraciones

Algunos participantes de estos grupos subersivos han sido conocidos por rechazar las investigaciones del Ministerio Público, liderado por Delia Espinosa, y por exigir que Patricia Benavides retome su función en el organismo.

Incidentes previos involucran a algunos de estos individuos en acciones hostiles hacia la prensa, según documentación de Infobae y otros portales.

Desde la salida de Boluarte del Palacio de Gobierno, la expresidenta optó por permanecer en su residencia. Un día antes de las manifestaciones, ofreció declaraciones desde la puerta de su casa, negando cualquier propósito de solicitar asilo.

“Nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar”, aseguró ante diversos reporteros, rechazando versiones según las cuales planeaba abandonar el país por el proceso de vacancia.

En su mensaje añadió: “No está, ni siquiera en el más mínimo pensamiento ni sentimiento patriótico, dejar el país. Tan es así que, habiendo vivido aproximadamente siete años en el extranjero, he regresado a la patria porque siempre estuvo en mi corazón el mejor servir al Perú”.

Estas palabras, emitidas ante los medios de comunicación, intentaron disipar dudas sobre su paradero y subrayaron la resolución de mantenerse en el territorio nacional, pese a la investigación judicial en curso.

De acuerdo con la propia Boluarte, llegó a su casa cerca de las tres de la madrugada tras conocerse la decisión congresal y se declaró tranquila respecto a los procesos abiertos. 

“La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país”, expresó ante la prensa y los simpatizantes congregados.

Temas Relacionados

Dina BoluartePresidencia del PerúLos InsurgentesLos Combatientesperu-politica

Más Noticias

Estos son los tres sectores que crearon más puestos de trabajo, según el BCRP

El empleo formal en el país mostró una clara recuperación en agosto, alcanzando su mayor crecimiento en varios meses y reflejando señales de fortalecimiento económico, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú

Estos son los tres sectores

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

Las ‘cremas’ vienen de vencer a la selección peruana sub 19, mientras que el elenco de Comas aplastaron 3-0 a Atenea. Sigue todas las incidencias de este compromiso

Universitario vs Géminis EN VIVO

Estas 8 regiones enfrentarán el incremento de la temperatura diurna hasta el 13 de octubre, advierte el Senamhi

El organismo meteorológico señaló que el incremento del calor estará acompañado de escasa nubosidad, mayor radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento en horas de la tarde

Estas 8 regiones enfrentarán el

Cenaida Uribe reveló que quiso fichar a refuerzo de Universitario y culpó a Julieta Lazcano: “Ya era una jugadora embarazada”

La gerenta de Alianza Lima contó que una jugadora de la ‘U’ fue ofrecida, pero dijo que no porque tenía a la ‘Princesita’ en consideración para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cenaida Uribe reveló que quiso

Cofopri inicia empadronamiento en Cajamarca para que más de 800 familias obtengan título de propiedad

La campaña nacional “Lote empadronado, título anhelado”, que busca reducir la informalidad predial y brindar seguridad jurídica a más familias peruanas

Cofopri inicia empadronamiento en Cajamarca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte podría fugar a

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

La MML de Rafael López Aliaga desacata orden del CIADI, advierte Lima Expresa

ENTRETENIMIENTO

Diane Keaton falleció: Ramón García

Diane Keaton falleció: Ramón García revela divertida anécdota con actriz durante el rodaje de ‘The Young Pope’

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Maju Mantilla niega y lamenta acusaciones de Gustavo Salcedo: “Ha motivado un sinfín de agravios que dañan mi honra”

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

Cenaida Uribe reveló que quiso fichar a refuerzo de Universitario y culpó a Julieta Lazcano: “Ya era una jugadora embarazada”

Gonzalo Bueno venció por primera vez a Juan Pablo Varillas, pero quedó eliminado del Challenger de Cali en jornada a doble turno

Felipe Chávez despierta admiración en Bayern Múnich por su primera internacionalidad con Perú: “Candidato a triunfar en la Bundesliga”

“Son cobardes detrás de una pantalla”: Karla Ortiz se pronunció con firmeza tras los ataques en redes sociales a voleibolistas de selección sub-17