Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

El Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, en la madrugada del viernes 10 de octubre, en una sesión que concitó la atención nacional.

La exmandataria, que hasta ese momento encabezaba el Ejecutivo, fue retirada del cargo por decisión de la mayoría parlamentaria, abriendo un nuevo episodio en la política peruana.

Este hecho generó reacciones diversas en el país, entre ellas manifestaciones a favor y en contra en los exteriores de su domicilio, ubicado en Surquillo.

Un día después de su vacancia, grupos identificados como La Insurgencia y Los Combatientes se acercaron a la vivienda de Boluarte para expresarle respaldo.

Estas agrupaciones frecuentemente participan en movilizaciones en favor de sectores vinculados al fujimorismo y otros espacios de la derecha política.

Algunos asistentes portaban rosas de color blanco y rojo, símbolo que entregaron a la expresidenta en señal de reconocimiento por su gestión y sus medidas adoptadas durante su paso por el gobierno.

“El presente de nuestra nación exige tu regreso”, coreaban algunos de los presentes, mientras otros proclamaban: “Dina reelección, Dina valiente, aquí está tu gente. Como nuestro presidente Alberto”, en alusión a Alberto Fujimori, exmandatario de Perú.

La escena fue registrada en video y difundida por diversos medios, mostrando a Dina Boluarte recibiendo los obsequios y arengas con una actitud afable ante sus simpatizantes.

Arengas, gestos y primeras declaraciones

Algunos participantes de estos grupos subersivos han sido conocidos por rechazar las investigaciones del Ministerio Público, liderado por Delia Espinosa, y por exigir que Patricia Benavides retome su función en el organismo.

Incidentes previos involucran a algunos de estos individuos en acciones hostiles hacia la prensa, según documentación de Infobae y otros portales.

Desde la salida de Boluarte del Palacio de Gobierno, la expresidenta optó por permanecer en su residencia. Un día antes de las manifestaciones, ofreció declaraciones desde la puerta de su casa, negando cualquier propósito de solicitar asilo.

“Nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar”, aseguró ante diversos reporteros, rechazando versiones según las cuales planeaba abandonar el país por el proceso de vacancia.

En su mensaje añadió: “No está, ni siquiera en el más mínimo pensamiento ni sentimiento patriótico, dejar el país. Tan es así que, habiendo vivido aproximadamente siete años en el extranjero, he regresado a la patria porque siempre estuvo en mi corazón el mejor servir al Perú”.

Estas palabras, emitidas ante los medios de comunicación, intentaron disipar dudas sobre su paradero y subrayaron la resolución de mantenerse en el territorio nacional, pese a la investigación judicial en curso.

De acuerdo con la propia Boluarte, llegó a su casa cerca de las tres de la madrugada tras conocerse la decisión congresal y se declaró tranquila respecto a los procesos abiertos.

“La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país”, expresó ante la prensa y los simpatizantes congregados.