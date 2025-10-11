Perú

Cáncer de mama: Alarmas físicas que pueden indicar peligro y el método correcto del autoexamen en casa

La autoexploración es sencilla y efectiva si sabes cómo ejecutarla. Aprende a palpar, observar y detectar señales que podrían salvar tu vida

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
2200 peruanas morirán de cáncer
2200 peruanas morirán de cáncer de mama en el 2027, según BMC Cancer

En el Perú se registran cerca de 7.797 nuevos casos de cáncer de mama cada año, cifra que representa 21 diagnósticos diarios. En el contexto del Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad, que se conmemora el 19 de octubre, especialistas hacen énfasis en la necesidad de la prevención, la detección temprana y el acompañamiento integral a las pacientes.

El cáncer de mama constituye el tumor maligno más común en mujeres a nivel global. Según explicó Martín Falla, cirujano oncólogo de Auna con subespecialidad en mamas y tejidos blandos, su origen responde a varios factores. “Es una enfermedad multifactorial. Ser mujer constituye un factor de riesgo, así como el uso de hormonas, los antecedentes familiares y el sobrepeso”, señaló Martín Falla en entrevista con Infobae Perú.

¿A qué edad suele aparecer y a quiénes afecta?

La incidencia del cáncer de mama suele comenzar, en promedio, a partir de los 40 años. Aunque afecta principalmente a mujeres, los hombres también pueden desarrollar la enfermedad: el uno por ciento de los casos corresponde a varones.

“Existen casos extremadamente raros en jóvenes y adolescentes, generalmente vinculados a mutaciones genéticas como el BRCA. Por esta razón, si existen antecedentes familiares de neoplasias, resulta fundamental realizar una evaluación genética”, advirtió Martín Falla.

Tipos de cáncer de mama

Es recomendable no usat
Es recomendable no usat

Actualmente, se reconoce que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, sino un conjunto de subtipos con características propias. Existen, por ejemplo, los cánceres hormonales y los no hormonales, como el tipo triple negativo o el HER2 positivo.

“Cada uno tiene un manejo distinto y el pronóstico depende tanto del tipo de cáncer como del estadio en el que se detecta”, puntualizó Falla.

Autoexploración: el primer paso para la prevención

El doctor enfatizó la importancia del autoexamen mamario como una herramienta clave de detección precoz. Este debe realizarse una vez al mes, idealmente una semana después de la menstruación, ya que es cuando el tejido mamario está menos inflamado.

El examen se realiza en dos posiciones:

  • Parada: con la mano contraria se palpa la mama en forma circular.
  • Echada: con una mano detrás de la cabeza, se revisan los cuadrantes inferiores.

Además del bulto o nódulo palpable, otros signos de alarma incluyen:

  • Cambios en la coloración o textura de la piel.
  • Secreción espontánea por el pezón.
  • Retracción del pezón.

La cifra de nuevos casos destaca la importancia de crear conciencia sobre la prevención. “Es fundamental adoptar una cultura preventiva. Las mujeres mayores de 40 años deben realizarse mamografías anualmente. La única forma de reducir la mortalidad es la detección temprana”, remarca el especialista .

Durante octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama, Auna ha desarrollado diversas campañas de prevención. Una de ellas se llevó a cabo en la estación Angamos de la Línea 1 del Metro de Lima, donde se promovieron acciones de sensibilización y chequeos preventivos. Asimismo, el 5 de octubre, en su Centro de Bienestar, realizaron donaciones de mamografías junto a aliados como TECHO, la Fundación Peruana del Cáncer y Línea Uno.

“No solo octubre debe ser el mes de lucha contra el cáncer. Todos los meses del año deben enfocarse en la prevención para evitar estadios avanzados y muertes innecesarias”, puntualiza.

Cuidados paliativos para cáncer avanzado

Hay cuatro grupos de factores
Hay cuatro grupos de factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. | Jovani Pérez

En el contexto del abordaje integral del cáncer de mama, Roxana Rivera, médico oncólogo de Sanitas, destaca la relevancia de los cuidados paliativos en casos de enfermedad avanzada.

Los cuidados paliativos se implementan cuando el cáncer progresa y deja de responder a tratamientos curativos. “El enfoque de cuidados paliativos se aplica en el marco de una enfermedad avanzada sin posibilidades de curación. Su objetivo principal es preservar la calidad de vida y evitar el encarnizamiento terapéutico”, explicó Roxana Rivera.

¿Qué brindan los cuidados paliativos?

El programa de cuidados paliativos incluye atención integral que aborda las dimensiones físicas, emocionales, sociales y espirituales de la paciente y su familia:

  • Alivio de síntomas físicos: como el dolor, las náuseas o la fatiga.
  • Apoyo emocional y psicológico: manejo de ansiedad, estrés y depresión mediante terapia individual y familiar.
  • Soporte social: fortalecimiento de la red familiar y comunitaria del paciente.
  • Apoyo espiritual: abordaje de necesidades existenciales y de fe, de acuerdo al deseo del paciente.

Este acompañamiento no solo mejora la calidad de vida, sino que también permite transitar la última etapa con mayor dignidad, respeto y contención.

Avances que marcan la diferencia

Según la Dra. Rivera, uno de los avances más importantes en los últimos años ha sido el diagnóstico precoz mediante mamografía digital 3D, el cual reduce la mortalidad de forma significativa. Asimismo, destaca el uso de tratamientos personalizados según el perfil genético y de riesgo de cada paciente. “La terapia dirigida ha elevado notablemente las tasas de curación y supervivencia”, afirma.

Temas Relacionados

Cáncer de mamaDetección tempranaCuidados paliativosperu-saludperu-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

Fiscal Angel Astocondor también alerta que vacada exmandataria cuenta con dinero suficiente para salir del país

Dina Boluarte podría fugar a

José Jerí tras reunión con transportistas: Plantea dar recompensas a criminales que delaten a sus cabecillas

Durante una reunión con más de 20 dirigentes del transporte, el presidente José Jerí propuso ofrecer incentivos a miembros de bandas delictivas que brinden información sobre sus líderes

José Jerí tras reunión con

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

El coreógrafo y pareja de la salsera fue grabado en una fiesta bailando con una mujer que no sería la cantante. El video difundido por Instarándula causó sorpresa.

Novio de Daniela Darcourt es

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

El jefe de Estado encabezó un operativo ejecutado de manera simultánea en cuatro penales del país. Según dijo el presidente del INPE, fue el propio mandatario quien ordenó la realización de estas intervenciones

José Jerí es criticado por

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

La iniciativa legislativa de Paul Gutiérrez, de Somos Perú, incluye la creación de un Comité de Disciplina Escolar en cada institución educativa

Congreso: proponen crear un registro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte podría fugar a

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

La MML de Rafael López Aliaga desacata orden del CIADI, advierte Lima Expresa

ENTRETENIMIENTO

Novio de Daniela Darcourt es

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: horario, transmisión en vivo y guía para votar por el ganador

DEPORTES

Dónde ver Colombia vs México

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026