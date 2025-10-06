Perú

Cáncer de mama no es sinónimo de perder la mama: eso también es parte de curar

La detección temprana y el enfoque multidisciplinario permiten acceder a tratamientos menos invasivos para el cáncer de mama, priorizando la conservación y recuperación integral de las pacientes

Por Luis Torres Gil

Guardar
Freepik
Freepik

Aún hoy, para muchas personas, recibir un diagnóstico de cáncer de mama viene acompañado de una idea inmediata y dolorosa: “me van a quitar la mama”. Esa asociación automática es comprensible. Durante décadas, la respuesta médica predominante frente al cáncer de mama fue una cirugía amplia, agresiva, que dejaba como única opción la extirpación total del tejido mamario. Sin embargo, hoy estamos en un momento distinto. La medicina ha avanzado, y con ella, también ha cambiado la manera en que enfrentamos esta enfermedad. Lo repito con claridad: cáncer de mama no es sinónimo de perder la mama. No siempre. Y esa posibilidad —la de conservarla— también forma parte del camino hacia la curación.

Esta afirmación no se basa en esperanza, sino en evidencia. Cuando el cáncer se detecta a tiempo, en etapas tempranas, la mayoría de las pacientes pueden acceder a tratamientos menos invasivos. Hay múltiples estudios que confirman que, en esos casos, conservar la mama con cirugía parcial y radioterapia es igual de efectivo que quitarla por completo. Pero esa posibilidad depende, casi siempre, de un factor clave: que el diagnóstico llegue temprano. Y para eso, la detección oportuna es nuestra mejor herramienta.

La evaluación integral del tumor
La evaluación integral del tumor guía la mejor decisión terapéutica para cada paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar de detección temprana no es hablar de algo menor. Es, de hecho, lo que hace la diferencia entre un tratamiento complejo y uno más manejable, entre una cirugía que cambia profundamente el cuerpo y otra que lo respeta en mayor medida. Es ahí donde entra la importancia de los chequeos regulares. Las mamografías —realizadas según edad y riesgo— no deben verse como una molestia o como un trámite sin urgencia. Son, muchas veces, el punto de partida para salvar vidas. Si logramos que más mujeres lleguen al diagnóstico en etapas iniciales, podemos evitar procedimientos innecesariamente agresivos. No es exageración: es estadística.

Pero detectar no es suficiente si no evaluamos correctamente. En la práctica médica, me encuentro con pacientes que han sido diagnosticadas sin contar con todos los estudios que se necesitan para decidir qué tratamiento es el mejor. No basta con saber que hay un tumor. Hay que saber cómo es ese tumor, qué características tiene, si responde a hormonas, si es más o menos agresivo, si hay factores genéticos de riesgo. Para eso existen estudios que complementan el diagnóstico: imágenes más detalladas, pruebas de laboratorio específicas, estudios genéticos en algunos casos.

Los chequeos y mamografías periódicas
Los chequeos y mamografías periódicas son clave para un diagnóstico oportuno y preciso.

Las decisiones sobre el tratamiento del cáncer de mama no deberían tomarse desde una sola perspectiva. El mejor abordaje es siempre el que se hace en equipo. Y cuando hablo de equipo, no me refiero solo a colegas de una misma especialidad, sino a un grupo multidisciplinario que incluya oncólogos clínicos, cirujanos, radiólogos, patólogos, genetistas, cirujanos plásticos, psicólogos y personal de enfermería especializado. Cada uno aporta una parte del análisis que, al combinarse, permite diseñar un tratamiento adaptado a las necesidades reales de cada paciente.

Este enfoque conjunto es el que permite, por ejemplo, decidir si una paciente puede conservar su mama, si es mejor reducir el tumor con quimioterapia antes de operar, o si una reconstrucción inmediata es viable. Y también permite evitar decisiones apresuradas, como ofrecer una mastectomía completa sin haber considerado otras opciones. No se trata de una pelea entre técnicas quirúrgicas. Se trata de ofrecer todas las posibilidades que la medicina actual permite, explicarlas con claridad y tomar la decisión junto a la paciente.

Analizar factores hormonales y genéticos
Analizar factores hormonales y genéticos mejora la selección del tratamiento individualizado.

En los lugares donde se trabaja con este enfoque, los resultados son mejores, no solo en términos de control del cáncer, sino también en calidad de vida, en recuperación emocional y en confianza en el tratamiento. Las pacientes no sienten que “les pasó por encima” una maquinaria médica que solo las ve como un caso más. Se sienten acompañadas, escuchadas y parte activa de su proceso de curación.

No todas las mujeres podrán conservar su mama. Eso es una realidad. Hay casos donde el tumor es muy extenso, donde hay múltiples focos, o donde la genética indica un riesgo elevado. Pero incluso en esos escenarios, hay formas de cuidar la integridad del cuerpo. La reconstrucción inmediata, por ejemplo, debería ser una opción ofrecida desde el primer momento, no una alternativa secundaria ni un privilegio reservado a unas pocas.

Desde mi experiencia como cirujano oncólogo, me queda claro que no podemos seguir tratando el cáncer de mama como si solo hubiera una forma de enfrentarlo. La medicina actual nos da herramientas para ser más precisos, más respetuosos y más humanos. La detección temprana, los estudios completos y el trabajo en equipo no son lujos ni protocolos ideales: son necesidades básicas si realmente queremos ofrecer un tratamiento de calidad.

Temas Relacionados

Cáncer de mamadiagnóstico de cáncerLuis torres gilOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Jane Goodall, quien nos enseñó a mirar con empatía

El legado de Jane Goodall transformó la ciencia y la conciencia ambiental, demostrando con empatía que observar, escuchar y proteger es la verdadera vía hacia el cambio

Jane Goodall, quien nos enseñó

El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

La modelo argentina abrirá su corazón en el programa dominical, compartiendo experiencias dolorosas y momentos clave de su vida que han marcado su camino en el mundo del espectáculo peruano

El Valor de la Verdad

Entre la obligación tributaria y la informalidad

La dualidad ONP-AFP en Perú revela diferencias clave en el rol estatal y obligaciones ciudadanas, impactando la informalidad y la seguridad de la vejez

Entre la obligación tributaria y

Por qué no deberías guardar el arroz en la refrigeradora para comerlo al día siguiente

Dado su bajo costo, versatilidad y presencia en platos tradicionales, el arroz casi siempre termina reincorporado en las comidas del día siguiente

Por qué no deberías guardar

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera muestran la primera ecografía de su bebé: “Te esperamos”

La pareja vive con entusiasmo la espera de su primer hijo en común y agradece las muestras de cariño recibidas

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Transportes pide, entre

Ministro de Transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

Juan José Santiváñez y Gustavo Gutiérrez Ticse en problemas por ‘El Diablo’: develan quién habría sido el vínculo entre ambos

Gestión de Rafael López Aliaga alcanza 69% de desaprobación entre empresarios y figuras influyentes, según Encuesta del Poder 2025

Keiko Fujimori encabeza por séptimo año la lista de figuras que deberían dejar la política de manera definitiva

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera muestran la primera ecografía de su bebé: “Te esperamos”

Stray Kids lideran el ranking K-pop: las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes Perú

Neutro arremete contra Magaly Medina y la insulta en plena trasmisión en vivo

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

La emoción de Pedro Díaz por la llamada de Luis Ramos tras su primera convocatoria a la selección peruana: “Hicimos una bonita amistad”

Universitario vs Juan Pablo II 3-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano se mantiene en la memoria de los aficionados del Eintracht Frankfurt: “Fue nuestro mejor defensa, lo amamos”

Alianza Lima vs Ferroviária 1-2: resumen y mejores jugadas de la caída de las ‘blanquiazules’ por Copa Libertadores Femenina 2025