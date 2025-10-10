Terror en Independencia: Falso paciente dispara a odontólogo dentro de su consultorio y queda grave

Sicario se hace pasar como cliente y dispara contra odontólogo dentro de su consultorio | América TV

Un hombre armado ingresó la tarde del miércoles 8 de octubre a un consultorio dental en la primera zona de Tahuantinsuyo, distrito de Independencia, donde disparó varias veces contra el dentista que atendía en el lugar. Según reportó América Noticias, el agresor llegó en motocicleta poco antes de las cuatro de la tarde, tocó el timbre y fue recibido por la víctima, de 39 años, quien descendió a abrirle la puerta tras concertar previamente una cita.

Las cámaras de seguridad del inmueble captaron el momento en que el atacante subió las escaleras, todavía con el casco puesto. El profesional de la salud lo acompañó al consultorio, donde se produjo el ataque.

Fuentes familiares relataron al mismo medio que el dentista tenía la costumbre de solo atender a pacientes conocidos, quienes debían coordinar su visita con anticipación. “Me parece, como dice la señora, que los que lo han atacado son gente conocida, porque él solamente atendía a gente conocida y antes de abrir la puerta tenía una cita previa”, afirmó un allegado.

Sicario se hace pasar como cliente y dispara contra odontólogo dentro de su consultorio en Independencia| América Noticias

Hombre disparó hasta tres veces

El agresor disparó al menos tres veces, según los testigos, los cuales le alcanzaron en la cabeza, el pecho y las piernas. Además, el atacante se llevó el teléfono celular de su víctima antes de huir. Todos los pasos se registró

“La bala ingresó a la altura del pecho, lado derecho, y vi que su cabeza estaba llena de sangre. Supongo que los dos balazos que escuché fueron en esas dos partes”, relató un vecino.

De esta manera, fue auxiliado por sus vecinos y efectivos de la comisaría de Tahuantinsuyo hasta la clínica Jesús del Norte, donde su condición médica es crítica. El hecho ha provocado consternación entre vecinos y familiares, quienes describieron al dentista como “tranquilo” y “muy buena persona”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el atentado podría estar vinculado a represalias por parte de extorsionadores. La investigación permanece a cargo de la División de Investigación Criminal de Independencia (Depincri).

Bajo amenazas

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que más de 2 millones de empresas en el Perú enfrentan un entorno cada vez más hostil. Según el gremio empresarial, delitos como la extorsión y el sicariato, antes vistos como incidentes aislados, se han consolidado como una amenaza estructural que compromete la inversión privada, el empleo formal y la recaudación tributaria.

Entre 2019 y 2024, los casos denunciados de extorsión se dispararon en un 478 %, pasando de 3.872 a 22.400. Para 2025, la CCL proyecta un escenario aún más crítico: en solo nueve meses del año, las denuncias han alcanzado el 82 % del total registrado en todo 2024.

El impacto es especialmente severo en sectores como el transporte y la construcción, donde las mafias imponen extorsiones que obligan a las empresas a asumir elevados costos en seguridad privada, seguros y rutas alternativas.

En Lima y Callao, por ejemplo, se han registrado 46 asesinatos de conductores en el último año, lo que ha generado paralizaciones y protestas en el transporte público.