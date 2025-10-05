Chofer de transporte público fue asesinado a balazos por sicarios en moto: crimen sucedió mientras manejaba bus en San Juan de Miraflores

Un conductor fue abatido a tiros mientras operaba su unidad en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió frente a pasajeros y comerciantes, en una vía muy transitada de Lima Sur. | Exitosa

Un nuevo hecho de sangre sacudió a los habitantes de San Juan de Miraflores, al sur de Lima. Un chofer de transporte urbano fue baleado en plena vía pública por sujetos a bordo de una motocicleta, mientras conducía su unidad con pasajeros a bordo. El hecho ocurrió durante la noche, en una zona con alta afluencia peatonal y vehicular, generando pánico entre los testigos que presenciaron el ataque a escasos metros del Hospital María Auxiliadora.

La víctima fue identificada como Daniel José Cedeño Alfonso, ciudadano de origen venezolano, quien trabajaba para la empresa Lipetsa, también conocida por sus usuarios como “Los Triángulos”. Según información preliminar, el conductor fue interceptado durante su jornada laboral, cuando el bus avanzaba en dirección a la avenida Los Héroes. Una motocicleta se detuvo a corta distancia y uno de los ocupantes descendió para disparar directamente contra el conductor, en medio del tráfico detenido.

Testigos en estado de shock

Agentes policiales resguardan la unidad de transporte tras el ataque ocurrido en San Juan de Miraflores.

Al momento del ataque, la unidad de transporte trasladaba pasajeros. Vendedores ambulantes que se encontraban cerca señalaron haber escuchado al menos cinco detonaciones. Una comerciante ubicada en las inmediaciones relató que creyó inicialmente que se trataba de explosiones de llantas, hasta que vio al conductor desplomarse sobre el volante. “Solo gritábamos pidiendo ayuda, pero nadie podía acercarse”, comentó visiblemente afectada.

La reacción de los presentes fue de confusión y temor. Pasaron cerca de veinte minutos hasta que llegaron agentes de serenazgo y personal de la Policía Nacional. Cuando finalmente lograron asistir al conductor y trasladarlo al hospital más cercano, se confirmó que había perdido la vida producto de múltiples impactos de bala en el pecho.

La unidad permanece bajo custodia policial

El bus involucrado, de color blanco con franjas rojas y naranjas, fue trasladado a la sede de la Depincri en San Juan de Miraflores. Agentes de criminalística recogieron varios casquillos de proyectil como parte del trabajo de investigación. Familiares del conductor llegaron a la comisaría en medio de escenas de dolor, al enterarse del fallecimiento del trabajador que acababa de retomar sus labores tras algunos días de descanso.

Daniel Cedeño, el conductor venezolano asesinado en San Juan de Miraflores, trabajaba para la empresa Lipeza. | Roger García

Compañeros de la víctima expresaron su consternación y señalaron que este crimen podría estar vinculado a extorsiones. Representantes de la empresa revelaron que desde hace meses vienen recibiendo amenazas de dos grupos criminales que exigen pagos ilegales a cambio de no atentar contra sus trabajadores o unidades. La incertidumbre crece entre los choferes, quienes aseguran que sus vidas están en constante peligro, incluso si acceden a las exigencias de los delincuentes.

Vecinos denuncian incremento de hechos similares

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la frecuencia con la que ocurren estos ataques. Muchos de ellos afirmaron sentirse desprotegidos ante el aumento de la violencia en su distrito. Algunos recordaron casos recientes en los que comerciantes ambulantes también resultaron heridos o incluso fallecieron por balas perdidas durante ataques similares. “Uno ya no sabe si va a regresar a casa, estamos expuestos todos los días”, declaró una residente del lugar.

Dirigentes del sector transporte advirtieron que este no es el primer hecho de esta naturaleza ocurrido en Lima Sur. Mencionaron atentados anteriores contra otras empresas como Vipusa, Tupsa 73 y la Línea 41. En todos los casos, las víctimas eran choferes que cumplían con sus rutas habituales. Las autoridades policiales continúan con las diligencias para dar con los responsables de este crimen que, una vez más, pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte urbano en la capital.