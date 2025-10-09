Perú

Derrumbe en la PNP: Techo de la comisaría de Surquillo se desploma y hiere a policías

El área afectada corresponde a la recepción del lugar, lugar en donde la ciudadanía presenta una denuncia

Se reportan tres policías heridos producto del derrumbe del techo en la comisaría de Surquillo. Canal N

En medio de la ola de inseguridad que afecta a la ciudadanía, la Policía Nacional del Perú (PNP) se volvió a robar la atención pública. Esta vez, el techo de la comisaría de Surquillo se desplomó sobre un grupo de efectivos la tarde del jueves 9 de octubre.

El derrumbe fue reportado alrededor de la 1:30 p.m., según el portal de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Se indicó que la zona colapsada corresponde al área de recepción, lugar donde se realizan las denuncias.

Imágenes registradas desde el interior de la dependencia policial muestran a miembros de la PNP retirando escombros, como pedazos de madera, cemento, yeso y fierros, entre otros materiales que sostenían el falso techo.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de sus canales oficiales, informó sobre el despliegue de ambulancias para brindar atención inmediata. Al llegar, confirmaron que cuatro policías resultaron afectados.

“Tras el derrumbe del techo en la comisaría de Surquillo, se viene realizando la evacuación de los efectivos heridos con apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.Se descarta la afectación a civiles”, publicó la Policía Nacional en su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter.

Imágenes muestran la caída del techo de la comisaría de Surquillo. Canal N

