Ordenan liberar a Samuel Rodríguez, detenido durante protestas de la Generación Z: “Mi secuestro no debe servir como amedrentamiento”

La Corte Superior de Justicia revocó la orden de prisión preventiva contra el joven herido y detenido durante las manifestaciones del 21 de septiembre. El abogado denunció trabas para ejecutar su liberación

Por Nicol Chauca Alendez

Samuel Rodríguez ayuda a un
Samuel Rodríguez ayuda a un efectivo policial herido el 21 de septiembre durante la marcha de la Generación Z. Foto: Stifs Paucca Suárez / @ojodecholo

La Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima ordenó la liberación inmediata de Samuel Rodríguez Villa, el joven que fue detenido y herido durante las recientes protestas contra la modificación de la ley de las AFP. La decisión judicial revoca la prisión preventiva dictada en su contra y la reemplaza por comparecencia simple, en tanto continúan las investigaciones por el presunto delito de disturbios.

Se hizo justicia”, expresó el abogado Rodrigo Noblecilla a través de redes sociales, tras recibir la resolución que declaró infundado el requerimiento fiscal. Según indicó, Samuel fue herido por perdigones en la mano durante su intervención policial, y hasta ahora no se ha demostrado su responsabilidad directa en actos de violencia.

La sentencia también dispone que Rodríguez recupere su libertad siempre y cuando no exista otro mandato vigente en su contra. La orden fue remitida al INPE para su ejecución inmediata.

Corte Superior de Justicia de
Corte Superior de Justicia de Lima dispuso inmediata libertad de Samuel Rodríguez.

Retrasos y denuncias por parte del INPE

Pese a la resolución emitida por el Poder Judicial, la liberación de Samuel no se concretó de inmediato. Horas después del anuncio oficial, el abogado denunció que no lo dejaban ingresar al penal Ancón II para hacer efectiva la medida.

“Acabamos de llegar al penal de Ancón y no me dejan ingresar. Dicen que no aparezco en el registro de abogados. Tengo una audiencia ya notificada y vengo con los papeles de Samuel”, declaró Noblecilla en un video difundido esta tarde a las 2:40 p.m., acompañado por los padres del joven.

La defensa calificó este hecho como un "acto de arbitrariedad" por parte del INPE y anunció que, de persistir la demora, interpondría un recurso de habeas corpus por detención indebida. La familia de Rodríguez también exigió su liberación inmediata.

El abogado de Samuel, Rodrigo Noblecilla denunció que el INPE retrasó el ingreso al penal Ancón II pese a la orden de liberación emitida por la Corte Superior.

El mensaje de Samuel a la Generación Z

Horas después, Samuel Rodríguez emitió un mensaje público desde prisión, dirigido a la generación Z y a los sectores sociales en lucha. En su comunicado, denunció que su detención fue un acto de persecución política.

“Denuncio mi secuestro en el penal Ancón II, dirigido y dictado por esta dictadura y Dina Boluarte. Exijo mi libertad inmediata al Poder Judicial y a la Fiscalía”, escribió.

El joven también llamó a su generación a persistir en la lucha por un país más justo, señalando que su caso no debe ser utilizado para amedrentar a quienes se movilizan.

Samuel Rodríguez se comunica desde
Samuel Rodríguez se comunica desde el penal Ancón II ante la solicitud de su libertad por parte de la Corte Superior de Justicia.

“Mi secuestro no debe servir como amedrentamiento hacia los sectores sociales que están en lucha”, añadió, agradeciendo el respaldo ciudadano que ha recibido desde su detención.

Una detención cuestionada desde el inicio

El caso de Samuel Rodríguez generó amplia indignación desde su ingreso al penal de Ancón II, luego de ser señalado por presuntamente participar en actos de disturbio durante la protesta del 21 de septiembre.

Tal como informó su abogado, el joven fue herido por disparos de perdigón y, según una testigo, su intervención habría ocurrido cuando intentaba defenderse de la agresión de un efectivo policial. Pese a ello, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva por tres meses.

Samuel Rodríguez, manifestante de la
Samuel Rodríguez, manifestante de la Generación Z, fue herido por un perdigón policial. Foto: difusión

Organismos de derechos humanos y colectivos juveniles denunciaron la medida como un intento de criminalizar la protesta, en un contexto de movilizaciones crecientes contra el Ejecutivo. La reciente decisión judicial representa una rectificación parcial, aunque las investigaciones en su contra continúan abiertas.

