Menos del 1% de limeños votó por el presidente del Perú, José Jerí, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi

El nuevo presidente del Perú, José Jerí, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ostentarán los dos cargos más poderosos del país, con menos del 1% de votos en Lima Metropolitana, en las últimas elecciones generales del 2021.

De acuerdo la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en esos comicios Jerí Oré obtuvo solo 11.654 votos, casi 3.000 menos que Rospigliosi, quien llegó a tener 14.705. El total fue de 26 mil 539, que a comparaicón de las 5 millones 660 mil 499 personas que sufragaron en la capital, solo da un 0.47% de apoyo.

Fernando Rospigliosi y José Jerí suman entre los dos menos de 40 mil votos en Lima. Foto: ONPE

Como se recuerda, ambos políticos ingresaron al Poder Legislativo como asecitarios de otros congresistas. Rospigliosi reemplazo a Nano Guerra García, quien falleció, en el Fujimorismo, mientras que el mandatario entró por Martín Vizcarra, quien obtuvo 208 mil 367 votos y no pudo hacer uso de su escaño por una inhabilitación

Tras la vacancia de Dina Boluarte, ambos legisladores han accedido a cargos de poder, que los pondrá en el centro del escrutinio ciudadano. El miembro de Fuerza Popular ya es conocido en la arena política. Jerí aunque es nuevo en estos ámbitos, no puedo detener que cibernautas encontraran publicaciones polémicas suyas en Twitter.

Intentaron censurarlos

Antes de que José Jerí asumirera el cargo de presidente del Perú, el Pleno del Congreso desestimó la Moción de Orden del Día 19785/2025, que proponía la censura a todos los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento.

La votación registró 61 votos en contra, 36 a favor y 17 abstenciones, impidiendo la remoción de José Enrique Jeri Oré (presidente), Fernando Miguel Rospigliosi Capurro (primer vicepresidente), Waldemar José Cerrón Rojas (segundo vicepresidente) e Ilich Fredy López Ureña (tercer vicepresidente).

La moción fue suscrita por los congresistas Pasión Dávila Atanacio, Jaime Quito Sarmiento, Alfredo Pariona Sinche, Flores Ramírez y otros integrantes de la Bancada Socialista, basándose en el inciso d) del artículo 68 del Reglamento del Congreso. El principal argumento giró en torno a la crisis institucional y la supuesta falta de respuesta estatal hacia las demandas de la mayoría ciudadana.

Durante la discusión, el congresista Alejandro Cavero Alva, de Avanza País, cuestionó la iniciativa y advirtió sobre la gravedad de presentar mociones de este tipo sin el debido análisis. Por ello, propuso votar de manera individual la permanencia de cada integrante de la Mesa Directiva, pero la sugerencia fue rechazada, con 60 votos en contra, 38 a favor y 16 abstenciones.

Jerí todavía puede ser sacado del cargo, tal como pasó con Manuel Merino en el 2020, quien solo duró cinco días en su puesto. La represión policial que causó la muerte de dos jóvenes obligaron al acciopopulista a demitir, mientras que Francisco Sagasti (Partido Morado) encontró el concenso necesario para liderar el país por los próximo seis meses. ¿El acual jefe de Estado correrá la misma suerte? Por ahora se han convocado a marchas en su contra para el 15 de octubre, es decir, cinco días luego de su ascenso al puesto político más importante del Perú.