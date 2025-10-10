Google regala un año gratis de Gemini Pro a estudiantes de Perú: conoce cómo activarlo antes del 9 de diciembre

FILE PHOTO: Gemini logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los estudiantes universitarios del Perú tienen la oportunidad de acceder gratis durante un año a Gemini Pro, la versión premium del motor de inteligencia artificial de Google. Esta promoción, anunciada por la Agencia Andina, busca impulsar el uso académico de herramientas de IA en la educación superior y estará disponible hasta el 9 de diciembre de 2025.

Con esta membresía sin costo, los alumnos podrán integrar Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, directamente en Gmail, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Google Meet, lo que permitirá optimizar la redacción de textos, la organización de tareas y la preparación de exposiciones. Además, la suscripción incluye acceso a 2 TB de almacenamiento en la nube y funciones avanzadas en NotebookLM, una herramienta enfocada en la investigación y escritura con IA.

¿Cómo acceder gratis a Gemini Pro si eres estudiante universitario?

Google detalla por primera vez el número exacto de preguntas e instrucciones que su asistente de IA puede procesar cada día en sus distintos planes de suscripción. (Google)

Según detalló Andina, para acceder a este beneficio los interesados deben ser mayores de 18 años, tener una cuenta Gmail personal y estar matriculados activamente en una universidad del Perú. El proceso de validación se realiza a través de SheerID, una plataforma que verifica el estado académico mediante documentos como la tarjeta de identificación estudiantil con fecha vigente, horario de clases, recibo de matrícula o una carta oficial.

Una vez validado el registro, el estudiante podrá ingresar a Gemini Pro desde la página de Google One y activar su membresía gratuita antes del 9 de diciembre de 2025. Durante la inscripción, el sistema solicitará datos de pago, pero no se realizará ningún cobro por la suscripción anual. Al culminar el periodo gratuito, los usuarios podrán decidir si continúan con el plan de pago, cuyo costo regular es de S/ 73.99 mensuales.

En caso de contar con una suscripción activa previa, Google cancelará automáticamente el plan actual y reembolsará el saldo restante del ciclo de facturación, garantizando que no se realicen cargos duplicados.

Entre las herramientas disponibles en esta versión se encuentran Whisk, que permite usar imágenes como instrucciones visuales, Flow, para crear videos desde texto, y el modelo Veo 3, capaz de generar escenas cinematográficas mediante inteligencia artificial.

Asimismo, los estudiantes podrán analizar apuntes, resolver problemas complejos y convertir materiales de clase en cuestionarios o guías personalizadas de estudio. Otra función destacada es Deep Research, que ofrece informes sintetizados sobre temas académicos complejos, ideales para preparar ensayos o proyectos de investigación.

Así funciona Gemini 2.5, la nueva IA de Google capaz de operar computadoras como una persona

Ya está disponible en vista previa para desarrolladores en Google AI Studio y Vertex AI. (Foto: Google)

La compañía Google presentó Gemini 2.5, una versión avanzada de su sistema de inteligencia artificial que puede interactuar directamente con interfaces gráficas, ejecutar comandos y realizar tareas digitales complejas como si fuera un usuario humano. Según informó Infobae, este modelo está disponible en vista previa pública desde el 7 de octubre de 2025 y puede probarse a través de Google AI Studio y Vertex AI. Su principal novedad radica en que no se limita a usar APIs estructuradas, sino que reproduce acciones humanas como hacer clic, escribir, desplazarse o mover elementos en plataformas colaborativas.

El modelo utiliza un sistema llamado computer_use, que funciona de manera iterativa: analiza una captura de pantalla del entorno, un historial de acciones previas y una instrucción del usuario para decidir el siguiente paso. Este ciclo se repite hasta que la tarea se completa o se detiene por decisión del usuario o motivos de seguridad. Gracias a esta dinámica, Gemini 2.5 puede realizar operaciones como completar formularios, navegar por páginas web, enviar información o clasificar archivos digitales, con una latencia menor y mayor precisión frente a otros modelos similares.

Para evitar riesgos, Google incorporó múltiples medidas de seguridad, como un sistema que revisa cada acción antes de su ejecución y solicitudes de confirmación para actividades sensibles, como compras en línea o acceso a datos personales. La empresa destacó que estas funciones buscan prevenir usos indebidos, fraudes o comportamientos inesperados en la red. Actualmente, Gemini 2.5 está optimizado para navegadores web, pero los primeros ensayos muestran resultados prometedores en el control de interfaces móviles, marcando un paso decisivo hacia una inteligencia artificial más autónoma y segura.