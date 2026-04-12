Reniec entregará DNI este 12 de abril: revisa el link oficial de sedes a nivel nacional

Este 31 de enero Reniec lanza megacampaña de trámites de DNI gratuitos en el Rímac. (Foto composición: Infobae Perú/Reniec)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso un horario especial de atención este domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La medida busca garantizar que los ciudadanos puedan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

De acuerdo con la entidad, este domingo estarán operativas 224 agencias a nivel nacional. La atención estará enfocada exclusivamente en la entrega de DNI, por lo que se recomienda acudir únicamente si el documento ya se encuentra listo para recojo.

Las agencias atenderán en el horario de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., permitiendo el recojo del DNI antes de acudir a sus locales de votación.

Reniec publicó este enlace para que los ciudadanos puedan verificar los locales habilitados en su región. Puedes ingresar desde tu computadora, tablet o celular.

Sedes de Reniec en Lima

En Lima, diversas oficinas abrirán sus puertas durante la jornada electoral. A continuación, el detalle de las sedes habilitadas en la capital y sus direcciones:

AG Cajatambo: Jirón Bolognesi S/N – Comisiones de Regantes (frente a la Plaza de Armas)

AG Canta: Jirón Independencia N.º 308 (Municipio – Plaza de Armas)

AG Cañete: Av. Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4, Urb. Tercer Mundo – San Vicente de Cañete

AG Huacho: Av. Grau N.º 295 – Huaura

AG Huaral: Pasaje El Palmo con calle Huaquilla (DEMUNA Huaral)

AG Matucana: Jirón Tacna 626 – Centro Cívico – Huarochirí

AG Oyón: Jirón Unión 216

AG Yauyos: Plaza Constitución N.º 110

AG Chancay: Av. Primero de Mayo S/N cuadra 03

AG Ancash: Jirón Ancash N.º 336-340 – Cercado

OR Barranca: Av. Independencia N.º 674-678

OR Callao: Av. Dos de Mayo N.º 440-446

OR Cercado de Lima: Av. Nicolás de Piérola 545

OR Chosica: Jirón Chucuito N.º 248 – Lurigancho

OR Cieneguilla: Av. San Martín Lote 15, Zona D, Mz. D – Tambo Viejo

OR Independencia: Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte

OR Jesús María: Jirón Talara N.º 130

OR Lurín: Mz. B, Lote 5, Asociación de Vivienda Familiar Centinela

OR Miraflores: Av. Diez Canseco N.º 230

OR Puente Piedra: Jirón Ricardo Palma N.º 241

OR Quilca: Jirón Quilca N.º 501 y 525

OR San Borja: Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacarandá II

Oficina descentralizada San Borja: Javier Prado Este 2392

OR San Juan de Lurigancho: Av. Las Flores Lote 1 Mz. G, Urb. Canto Grande Unidad 7

OR San Juan de Miraflores: Av. Guillermo Billinghurst N.º 767-769

OR San Martín de Porres: Av. Eduardo de Habich N.º 590-592 con Pedro Paulet N.º 589

OR Santa Anita: Av. Los Eucaliptos N.º 947, Urb. Universal

Estas oficinas atenderán en horario extendido para facilitar el recojo de DNI.

Atención en regiones: horarios y ciudades habilitadas

La atención este domingo no se limita a Lima. El Reniec también ha habilitado oficinas en diversas regiones del país, con horarios establecidos para facilitar el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en el marco de la jornada electoral.

Según la programación de la entidad, la atención especial se realizará en Piura (Sullana, Chulucanas, Sechura, Paita, Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba), Lambayeque (Ferreñafe, Lambayeque y José Leonardo Ortiz) y Cajamarca (Cutervo y Chota), entre otras jurisdicciones.

Asimismo, se ha previsto el refuerzo del servicio en regiones como La Libertad, Loreto, Arequipa, Junín, Cusco, Puno, Ica y Áncash, donde se mantendrá la entrega de DNI este domingo.

Estas sedes forman parte del despliegue nacional dispuesto para asegurar que los electores cuenten con su documento de identidad el mismo día de las Elecciones Generales 2026.

Reniec atenderá hasta las 11:59 p.m. este sábado 11 de abril para recojo de DN

Recomendaciones clave para votar sin inconvenientes

Reniec recordó una serie de indicaciones fundamentales para los electores que acudirán a votar este domingo 12 de abril:

El DNI es el único documento válido para votar. No se aceptan otros documentos de identificación.

Se puede votar con DNI vencido. De manera excepcional, se ha autorizado el uso del DNI caducado para estas elecciones.

También es válido el DNI amarillo. Los ciudadanos que aún cuentan con este documento podrán sufragar sin restricciones.

Revisa tu DNI antes de salir de casa. Verifica que esté en buen estado y disponible para evitar contratiempos.

Tenlo listo con anticipación. Mantén el documento a la mano desde antes de dirigirte a tu local de votación.

Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

Para el cuidado del DNI durante la jornada electoral, se recomienda:

Guardarlo en un lugar seguro para evitar pérdidas

Evitar doblarlo o exponerlo a humedad

No manipularlo innecesariamente para prevenir daños