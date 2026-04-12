Reniec entregará DNI este 12 de abril: revisa el link oficial de sedes a nivel nacional

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso un horario especial de atención este domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La medida busca garantizar que los ciudadanos puedan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.
De acuerdo con la entidad, este domingo estarán operativas 224 agencias a nivel nacional. La atención estará enfocada exclusivamente en la entrega de DNI, por lo que se recomienda acudir únicamente si el documento ya se encuentra listo para recojo.
Las agencias atenderán en el horario de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., permitiendo el recojo del DNI antes de acudir a sus locales de votación.
Reniec publicó este enlace para que los ciudadanos puedan verificar los locales habilitados en su región. Puedes ingresar desde tu computadora, tablet o celular.
Sedes de Reniec en Lima
En Lima, diversas oficinas abrirán sus puertas durante la jornada electoral. A continuación, el detalle de las sedes habilitadas en la capital y sus direcciones:
- AG Cajatambo: Jirón Bolognesi S/N – Comisiones de Regantes (frente a la Plaza de Armas)
- AG Canta: Jirón Independencia N.º 308 (Municipio – Plaza de Armas)
- AG Cañete: Av. Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4, Urb. Tercer Mundo – San Vicente de Cañete
- AG Huacho: Av. Grau N.º 295 – Huaura
- AG Huaral: Pasaje El Palmo con calle Huaquilla (DEMUNA Huaral)
- AG Matucana: Jirón Tacna 626 – Centro Cívico – Huarochirí
- AG Oyón: Jirón Unión 216
- AG Yauyos: Plaza Constitución N.º 110
- AG Chancay: Av. Primero de Mayo S/N cuadra 03
- AG Ancash: Jirón Ancash N.º 336-340 – Cercado
- OR Barranca: Av. Independencia N.º 674-678
- OR Callao: Av. Dos de Mayo N.º 440-446
- OR Cercado de Lima: Av. Nicolás de Piérola 545
- OR Chosica: Jirón Chucuito N.º 248 – Lurigancho
- OR Cieneguilla: Av. San Martín Lote 15, Zona D, Mz. D – Tambo Viejo
- OR Independencia: Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte
- OR Jesús María: Jirón Talara N.º 130
- OR Lurín: Mz. B, Lote 5, Asociación de Vivienda Familiar Centinela
- OR Miraflores: Av. Diez Canseco N.º 230
- OR Puente Piedra: Jirón Ricardo Palma N.º 241
- OR Quilca: Jirón Quilca N.º 501 y 525
- OR San Borja: Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacarandá II
- Oficina descentralizada San Borja: Javier Prado Este 2392
- OR San Juan de Lurigancho: Av. Las Flores Lote 1 Mz. G, Urb. Canto Grande Unidad 7
- OR San Juan de Miraflores: Av. Guillermo Billinghurst N.º 767-769
- OR San Martín de Porres: Av. Eduardo de Habich N.º 590-592 con Pedro Paulet N.º 589
- OR Santa Anita: Av. Los Eucaliptos N.º 947, Urb. Universal
Estas oficinas atenderán en horario extendido para facilitar el recojo de DNI.
Atención en regiones: horarios y ciudades habilitadas
La atención este domingo no se limita a Lima. El Reniec también ha habilitado oficinas en diversas regiones del país, con horarios establecidos para facilitar el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en el marco de la jornada electoral.
Según la programación de la entidad, la atención especial se realizará en Piura (Sullana, Chulucanas, Sechura, Paita, Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba), Lambayeque (Ferreñafe, Lambayeque y José Leonardo Ortiz) y Cajamarca (Cutervo y Chota), entre otras jurisdicciones.
Asimismo, se ha previsto el refuerzo del servicio en regiones como La Libertad, Loreto, Arequipa, Junín, Cusco, Puno, Ica y Áncash, donde se mantendrá la entrega de DNI este domingo.
Estas sedes forman parte del despliegue nacional dispuesto para asegurar que los electores cuenten con su documento de identidad el mismo día de las Elecciones Generales 2026.
Recomendaciones clave para votar sin inconvenientes
Reniec recordó una serie de indicaciones fundamentales para los electores que acudirán a votar este domingo 12 de abril:
- El DNI es el único documento válido para votar. No se aceptan otros documentos de identificación.
- Se puede votar con DNI vencido. De manera excepcional, se ha autorizado el uso del DNI caducado para estas elecciones.
- También es válido el DNI amarillo. Los ciudadanos que aún cuentan con este documento podrán sufragar sin restricciones.
- Revisa tu DNI antes de salir de casa. Verifica que esté en buen estado y disponible para evitar contratiempos.
- Tenlo listo con anticipación. Mantén el documento a la mano desde antes de dirigirte a tu local de votación.
Para el cuidado del DNI durante la jornada electoral, se recomienda:
- Guardarlo en un lugar seguro para evitar pérdidas
- Evitar doblarlo o exponerlo a humedad
- No manipularlo innecesariamente para prevenir daños