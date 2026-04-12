Perú

Elecciones 2026: reportan falta de resguardo policial en San Marcos previo a recibir a más de 29 mil electores

Equipos de la ONPE confirmaron la ausencia de personal policial en los accesos. Se exhortó a las autoridades a enviar seguridad para evitar incidentes durante la madrugada

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Universidades públicas suspenden clases por elecciones del 12 de abril. Video: TV Perú/ Noticias tarde

A pocas horas de una jornada clave para el país, el ambiente previo a las elecciones generales 2026 ya se empieza a sentir en uno de los puntos más emblemáticos de votación en Lima. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocida por su tradición histórica y académica, se prepara para recibir a miles de ciudadanos que ejercerán su derecho al voto; sin embargo, en medio de los preparativos, una situación ha llamado la atención y genera preocupación.

Desde los exteriores de esta casa de estudios, el reporte en vivo evidenció un escenario inesperado. “Sin resguardo policial se encuentran las diferentes puertas habilitadas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, se informó, dejando en evidencia una ausencia que contrasta con la magnitud del evento que está por desarrollarse. La situación resulta particularmente sensible si se toma en cuenta que se trata de uno de los centros de votación más importantes de la capital.

El contexto no es menor. Faltan apenas horas para que se abran las mesas y miles de personas comiencen a llegar desde tempranas horas del día. “Esto, como tú lo mencionabas, a pocas horas de dar inicio a las elecciones generales 2026”, se remarcó en el reporte de RPP.

Universidad San Marcos sin seguridad a horas de elecciones generales 2026. Captura: Universidad san Marcos.
Universidad San Marcos sin seguridad a horas de elecciones generales 2026. Captura: Universidad san Marcos.

No se registra presencia policial en la zona

Según lo informado, la ONPE ha dispuesto una importante infraestructura para garantizar el desarrollo del proceso. “Esta casa de estudio va a ser uno de los locales de votación más grandes… donde se van a habilitar cien mesas de sufragio para recibir a miles de ciudadanos”, se explicó.

Sin embargo, pese a esta planificación, lo observado en el lugar genera inquietud. “A esta hora… no hay personal policial o tampoco la llegada de buses que suelen trasladar al personal de la Policía Nacional”, se detalló.

Esta situación no solo fue percibida por la prensa, sino también por los propios equipos encargados de la organización electoral. “Nosotros conversamos con un equipo de la ONPE… y nos ha indicado y corroborado la información”, se señaló, confirmando que la falta de resguardo no es una percepción aislada, sino un hecho verificado en el lugar.

Ante este panorama, se ha hecho un llamado directo a las autoridades. “También se ha solicitado hacer una exhortación a las autoridades a que puedan acudir personal policial y así evitar cualquier incidencia que se pueda dar durante estas horas de la madrugada”, se informó.

Universidad San Marcos sin seguridad a horas de elecciones generales 2026. Captura: Universidad san Marcos.
Universidad San Marcos sin seguridad a horas de elecciones generales 2026. Captura: Universidad san Marcos.

Logística del centro de votación ya está completamente definida

Más allá de la preocupación, la logística interna del centro de votación ya está definida. La organización del flujo de votantes ha sido estructurada para evitar desorden y facilitar el tránsito dentro del campus. “El ingreso peatonal para el día de mañana va a ser por la puerta número dos y siete, mientras que la salida va a ser por la puerta número tres y el ingreso de vehículos por la puerta número uno”, se detalló, brindando información clave para quienes acudirán a votar.

Asimismo, se ha dispuesto la utilización de diversos espacios académicos para la instalación de mesas. “Se han habilitado cinco pabellones de facultades como Informática, Ingeniería Industrial, Textil, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Ciencias Contables y Letras”, se indicó.

La importancia de este local de votación también se refleja en la cantidad de ciudadanos convocados. “Son veintinueve mil ciento treinta y un los electores que mañana van a emitir su voto ahí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, se precisó.

Universidad San Marcos sin seguridad a horas de elecciones generales 2026. Captura: Universidad san Marcos.
Universidad San Marcos sin seguridad a horas de elecciones generales 2026. Captura: Universidad san Marcos.

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