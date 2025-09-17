La IA bajo la perspectiva de vicepresidente global de Google: “Es una herramienta poderosa que puede ayudar a una verdadera democracia”

Entrevista exclusiva a Karan Bhatia para Infobae Perú durante el Foro APEC 2024. (Video: Paula Elizalde)

En un momento donde la Inteligencia Artificial está transformando industrias y sociedades, Karan Bhatia tiene mucho por decir. El vicepresidente global de Google para asuntos de Gobierno y Políticas Públicas destacó en entrevista con Infobae Perú la necesidad de democratizar el acceso a esta tecnología, acortando la brecha digital que ha afectado a muchas comunidades en América Latina.

En el marco de la cumbre del APEC 2024, el ejecutivo toca aspectos críticos como la regulación de la IA y su ética, temas que son esenciales para garantizar que los beneficios de esta tecnología sean compartidos equitativamente. Luego de sostener una reunión con la presidenta Dina Boluarte, refrendó el compromiso del gigante tecnológico para colaborar con los gobiernos locales en la capacitación digital y el impulso de habilidades tecnológicas.

—En los últimos tiempos hemos visto de qué es capaz la IA. ¿Qué nos depara el futuro con esta herramienta?

—Estamos muy emocionados con la inteligencia artificial. Creemos que esta es una tecnología generacional que va a cambiar todos los sectores y va a ofrecer beneficios increíbles a las personas alrededor del mundo. Ya vemos que se está utilizando de maneras que están ayudando en todo: desde la agricultura hasta la medicina y ayudando a los gobiernos de las ciudades a identificar cómo encontrar y reparar mejor los baches, por ejemplo. Creemos que las oportunidades para la inteligencia artificial son enormes, siempre y cuando los gobiernos, el sector privado y la sociedad trabajen de manera consciente para implementarla y desplegarla de la manera correcta.

—¿Qué viene haciendo Google para que la IA llegue a todos los rincones de lugares tan diversos como hay en Latinoamérica? ¿Cómo se democratiza la Inteligencia Artificial?

—En los últimos 20 años, ha surgido la idea de una brecha digital, es decir, que algunas personas que no tienen acceso a la tecnología, no tienen un teléfono o no tienen conexión de banda ancha. Nuestra preocupación es que esa brecha no se replique en el área de la inteligencia artificial, porque pensamos que la IA es una herramienta aún más poderosa que puede ayudar a crear una verdadera democracia, que puede ayudar a elevar a personas que históricamente han sido quizás desfavorecidas o subrepresentadas.

Creemos que la conectividad es un primer paso clave, hay que asegurarse de que las personas tengan la capacidad de conectarse en línea para poder acceder a la inteligencia artificial, que es una de las razones por las que Google ha estado invirtiendo tanto en infraestructura, en cables submarinos que permiten que países, sociedades y ciudades estén conectados con el resto del mundo. También es una de las razones por las que hemos implementado nuevas formas de tecnología y nuevas maneras de permitir que comunidades que tal vez antes estaban demasiado distantes sean incluidas. Estamos extremadamente emocionados por las posibilidades de esta tecnología para beneficiar a todos.

—Google ya ha emprendido algunas acciones en Perú. De hecho, estuvo reunido con la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es la disposición que encuentra en el gobierno peruano?

—La reunión que tuvimos fue muy buena. La presidenta, cuando la conocí hace un año, había sido muy clara en que quería que Google trabajara en un par de áreas. Primero, promover las habilidades digitales para el pueblo peruano. Y hemos hecho algunas cosas en este sentido, que van desde otorgar becas para obtener certificados de Google, certificados de carrera, que básicamente son programas donde cualquiera, incluso si solo tienes educación secundaria, puedes tener un aprendizaje de 3 a 6 meses en un área tecnológica en particular y salir con un título que más de 100 grandes compañías globales reconocerán. Un título, por ejemplo, en ciberseguridad o en diseño de experiencia al usuario, o interfaz de usuario. Y entonces estarán equipados para un mejor empleo. Este fue el primer paso que dimos a principios de este año. Y luego, más recientemente, justo el miércoles tuvimos un anuncio muy importante en Perú donde hemos creado una nueva subvención de 2 millones de soles para capacitar a niños y educadores en inteligencia artificial. Estos son algunos de los diferentes programas que hemos estado operando para tratar de crear habilidades tecnológicas. La presidenta estaba muy emocionada de escuchar sobre eso.

—Chile, México y Perú son miembros del APEC. ¿Cómo ve sus avances en cuanto a IA?

—Son grandes países que consideramos socios muy importantes para Google. Y, de hecho, he visitado todos estos países en los últimos años. A principios de este año, estuve en Chile para la inauguración de algo asombroso, el primer cable de fibra óptica de alta velocidad que va a conectar América Latina con Asia ¿hasta Australia. El impacto que esto va a tener, no solo en permitir comunicaciones más rápidas, sino en construir ecosistemas completos.

A menudo pensamos que solo toma unos segundos que una comunicación suba a los Estados Unidos y luego cruce todo el mundo. Pero eso puede tener impactos profundos en la latencia y en la velocidad de comunicación. Es un gran desarrollo este nuevo cable que hemos puesto entre Chile y Australia. Es un ejemplo.

En México, también estuve hace no mucho tiempo y tuve el placer de reunirme con la entonces alcaldesa, ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Y hablamos sobre algunas de las grandes cosas que estamos haciendo allí, como trabajo de capacitación con personas, un trabajo notable que estamos haciendo con mujeres para ayudar a conectar sus pequeñas empresas con el resto del mundo. Google es una herramienta increíble para permitir que eso ocurra. Así que estos son solo algunos ejemplos de las cosas que estamos haciendo en la región.

—Si bien la Inteligencia Artificial viene cambiando nuestras vidas, también hay una preocupación en torno a temas como la ética y la seguridad. ¿Cómo abordan estos temas desde Google?

—Este es un tema muy importante y ha sido algo que ha estado cerca del corazón de Google desde el comienzo. La IA no es nueva para Google. Hemos estado trabajando en IA casi desde los inicios de la empresa hace 25 años, y a lo largo de ese tiempo, hemos comprendido que la IA es una tecnología increíblemente poderosa que puede hacer mucho bien. Pero también viene con riesgos, por lo que nuestro CEO (Sundar Pichai) ha dicho que la IA es demasiado importante para no ser regulada. Debe ser regulada, pero también es demasiado importante como para no regularla inteligentemente. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, parte de la regulación es lo que las empresas hacen para autorregularse. Y lo que hicimos en 2018 fue adoptar algo llamado nuestros principios de IA. Este es un conjunto de siete reglas por las que nos regimos respecto a cada posible aplicación de la IA. Así que, por ejemplo, la importancia de respetar la privacidad es una de esas reglas. Así que cualquier producto que surja usando IA lo probamos contra estos principios, y si no pasa, no seguimos adelante. Esto es algo que ha sido un modelo. Creemos que otras empresas, con suerte, deberían seguirlo, pero también va a requerir que los gobiernos se involucren. Creemos que cierta cantidad de regulación aquí es apropiada.

—¿Cómo debe ser dicha regulación?

Pensamos que la regulación debería ser tres cosas. Debería ser dirigida, para que no haya una regulación indefinida. Saber cuál es el riesgo al que te diriges y apuntar directamente a él. Creemos que necesita ser equilibrada. Necesitas tomar en cuenta el riesgo, pero también el beneficio. Los riesgos pueden ser diferentes dependiendo de la aplicación: pueden ser mucho más altos si estás usando IA para cirugía, digamos, que si estás usando IA para crear un vídeo infantil, por ejemplo. Y luego, por último, necesita estar alineada. En otras palabras, no podemos tener diferentes reglas en todo el mundo para la IA. Matará la evolución de esta tecnología. Así que necesitamos más armonización, que es una de las cosas que nos ha complacido ver en las discusiones que están sucediendo en APEC sobre este tema para tratar de crear esa especie de convergencia.

—¿Cómo toman el hecho de que Donald Trump regrese al poder en Estados Unidos y haya anunciado ciertas regulaciones en materia digital?

—Todos estamos tomando en cuenta el hecho de que habrá un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Hemos trabajado con el presidente Trump en su primera administración. Hemos trabajado con la administración de Biden en el período intermedio. Así que trabajamos con todos los gobiernos. Pero lo que diría es que este es un momento particularmente importante. Vemos que esta tecnología está despegando. Vemos oportunidades increíbles en todos los espacios que he comentado. Así que necesitamos asegurarnos de que lo que sea que haga el nuevo gobierno, se mantenga bastante enfocado en esta tecnología y las increíbles oportunidades que traerá al pueblo de los Estados Unidos, pero también a la población mundial.

—¿Qué mensaje les daría a las personas que todavía no están familiarizadas con la IA?

—Este es un momento extremadamente emocionante. Y todos ustedes allá afuera, aunque no lo sepan, probablemente están usando IA de alguna forma ahora mismo. Cuando vas a la búsqueda de Google y comienzas a escribir una búsqueda, y se autocompleta, eso es IA trabajando para ti. Cuando vas a las fotos y buscas una imagen de tus hijos mediante el reconocimiento facial, eso es IA trabajando para ti; cuando vas a Gmail y descubres que los correos electrónicos malos, el spam, los fraudes han sido eliminados y ni siquiera los ves, eso es IA trabajando para ti. Ya está aquí, pero es solo el comienzo, y vamos a ver algunos desarrollos tremendos que van a salvar vidas. Van a ayudar a las personas a vivir mejor, van a ayudar a las personas a recibir más educación. Es un momento increíblemente emocionante. Necesitamos hacerlo con conciencia. Necesitamos hacerlo responsablemente. Pero Google está muy emocionado de ser parte de este viaje, y esperamos trabajar, francamente, con todas las economías en APEC y alrededor del mundo para verlo hecho realidad.