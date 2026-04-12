Fiscal de la Nación recuerda que la PNP no puede detener a electores: “Se tiene que permitir que los ciudadanos emitan su voto”

La jornada electoral en Perú se desarrolla bajo la vigilancia de un amplio contingente del Ministerio Público, que ha movilizado a más de seis mil ochocientos fiscales en todo el país. El objetivo es garantizar la legalidad y el orden en los locales de votación, según afirmó Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación. El propio Gálvez subrayó que el Ministerio Público, como defensor de la legalidad, estará presente en cada etapa del proceso comicial para verificar el cumplimiento se desarrolla bajo la vigilancia de un amplio contingente del, que ha movilizado a más de seis mil ochocientos fiscales en todo el país. El objetivo es, según afirmó, fiscal de la Nación. El propio Gálvez subrayó que el Ministerio Público, como defensor de la legalidad, estará presente en cada etapa del proceso comicial para verificar el cumplimiento de las normas y actuar ante cualquier eventualidad.

El despliegue de los fiscales responde a una estrategia definida en coordinación con las juntas de fiscales superiores en cada jurisdicción. Gálvez detalló que, en el caso de Lima, la planificación involucró reuniones con las juntas de fiscales superiores de Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este.

“Con todos ellos hemos coordinado y son ellos los que han dispuesto el despliegue de los fiscales en cada uno de los locales de votación”, explicó el fiscal de la Nación en respuesta a preguntas sobre la logística del operativo.

Tomás Aladino Gálvez lidera el equipo de fiscales encargado de supervisar el proceso electoral este 12 de abril.

Este esfuerzo busca cubrir todos los centros de votación del país, permitiendo que el Ministerio Público actúe de manera preventiva y reactiva ante posibles delitos. Según las declaraciones recogidas por diversos medios, Gálvez remarcó la importancia de la presencia institucional para preservar la transparencia y el respeto por las reglas democráticas.

Delitos electorales y sanciones previstas

El titular del Ministerio Público identificó los delitos más recurrentes que suelen presentarse durante los procesos electorales. “Justamente los delitos que se producen en estos actos, como ya lo dije, son la suplantación de identidades para emitir una persona el voto por otra y también realizar actos contrarios a la limpieza de las elecciones”, afirmó Gálvez.

Consultado sobre las sanciones aplicables, precisó que ante la detección de un delito, “se tiene que iniciar una investigación y luego se realizará la sanción correspondiente cuando ya se concluya un proceso penal”. El fiscal hizo hincapié en la obligación de respetar el procedimiento legal y en la función del Ministerio Público como garante del debido proceso.

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador electoral peruano distribuye material a los colegios electorales antes de las elecciones, en Lima, Perú, 11 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Restricciones y criterios para detenciones durante la votación

El fiscal de la Nación abordó también la polémica surgida por la posibilidad de detenciones durante el acto electoral, un tema que generó debate luego de las declaraciones del defensor del Pueblo. Gálvez recordó que “la ley establece que nadie puede ser detenido durante el acto electoral”, aunque aclaró que la Policía Nacional del Perú puede establecer estrategias de seguimiento y actuar si lo considera necesario, siempre que no se impida el derecho al voto.

“Creo que ahí razonablemente tiene que actuar todas las autoridades porque se tiene que permitir o no impedir que los ciudadanos emitan su voto”, indicó el fiscal, quien reconoció la existencia de normas que limitan las detenciones, pero también subrayó la responsabilidad de la policía en el cumplimiento de sus funciones. Ante la consulta sobre el caso particular de Vladimir Cerrón, Gálvez sostuvo que no existe una solución única y que la decisión depende del criterio de la policía.

Problemas presupuestales y llamado a la ciudadanía

En cuanto a los recursos disponibles para la fiscalización, Gálvez admitió que los obstáculos presupuestales no han sido superados, aunque evitó profundizar en el tema para no afectar el desarrollo de la jornada. “Ahora estamos celebrando la fiesta electoral, que no queremos enturbiarlo con nada”, respondió el fiscal.

Finalmente, Tomás Aladino Gálvez dirigió un mensaje al electorado: “Invocamos a toda la ciudadanía a concurrir a sus mesas a votar, a respetar al opositor político y emitir su voto con toda tranquilidad, con todo respeto”. Reafirmó que el Ministerio Público está “con el pueblo, con la ciudadanía para que se respete el principio de legalidad y se cumpla con los deberes propios de la democracia”.